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Стадион: Маниса 19 Майис
1:0
Конец матча
1:0
6' ГолЮмлу Мустафа
28' Желтая карточкаКвеуке Леони
43' Желтая карточкаКурт Умит
78' Желтая карточкаЛопеш Мигел
|
6'
1:0
28'
43'
78'
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 27 Куштодиу Диаш Полузащитник
- 19 Байрам Омер Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 5 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 28 Самарджич Мирал Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 18 Аду Энох Полузащитник
- 7 Челик Мугдат Нападающий
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- 11 Айик Онур Нападающий
- Главный тренер: Толунай Кафкас
Ризеспор
- Основной состав
- 23 Gokhan Akkan II Вратарь
- 53 Исмаил Дхурхам Защитник
- 2 Обоабона Годфри Защитник
- 80 Курт Умит Защитник
- 21 Нияз Реджеп Полузащитник
- 60 Чек Озгюр Полузащитник
- 7 Янтшер Якоб Полузащитник
- 4 Петруччи Давиде Полузащитник
- 9 Квеуке Леони Нападающий
- 17 Акьюз Мехмет Нападающий
- 16 Marwane Saadane
- Запасные игроки
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 30 Али Якуби Мохамед Защитник
- 78 Озек Ахмет Полузащитник
- 6 Ялчин Робин Полузащитник
- Носа Игьебор Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт
- 19 Чаглаян Огулджан
- Главный тренер: Караман Хикмет
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:2 Бешикташ С
- 11.09.2016 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 27.08.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Галатасарай С
- 21.08.2016 Кайсериспор 0:2 Акхисар Беледиеспор С
- 04.08.2016 Акхисар Беледиеспор 2:2 Загреб ТМК
Ризеспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 30.10.2016 Трабзонспор 2:2 Ризеспор С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 01.10.2016 Ризеспор 0:1 Бешикташ С
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор С
- 21.09.2016 Маниса ББ 2:4 Ризеспор К
- 17.09.2016 Галатасарай 2:0 Ризеспор С
- 11.09.2016 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 28.08.2016 Карабюкспор 3:0 Ризеспор С
- 20.08.2016 Ризеспор 1:1 Коньяспор С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 11.09.2016 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 18.03.2016 Акхисар Беледиеспор 1:1 Ризеспор Суперлига
- 23.10.2015 Ризеспор 0:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 18.05.2015 Ризеспор 3:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 28.12.2014 Акхисар Беледиеспор 0:4 Ризеспор Суперлига
- 29.03.2014 Акхисар Беледиеспор 2:3 Ризеспор Суперлига
- 03.11.2013 Ризеспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 13.05.2012 Ризеспор 1:2 Акхисар Беледиеспор Турецкая первая лига
- 15.01.2012 Акхисар Беледиеспор 3:0 Ризеспор Лига А
- 20.03.2011 Акхисар Беледиеспор 0:2 Ризеспор Лига А
- 24.10.2010 Ризеспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Лига А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|20
|13
|5
|2
|40 - 17
|44
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|12
|6
|2
|37 - 16
|42
|3.
|Галатасарай
|19
|12
|3
|4
|38 - 18
|39
|4.
|Фенербахче
|20
|10
|6
|4
|39 - 19
|36
|5.
|Антальяспор
|19
|9
|4
|6
|23 - 22
|31
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Бурсаспор
|20
|8
|4
|8
|22 - 22
|28
|8.
|Коньяспор
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|9.
|Карабюкспор
|20
|8
|3
|9
|24 - 28
|27
|10.
|Османлыспор
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|11.
|Касымпаша
|20
|7
|3
|10
|25 - 28
|24
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|1:0
|20
|6
|6
|8
|12 - 24
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|8
|6
|17 - 19
|23
|14.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|15.
|Ризеспор
|0:1
|20
|5
|4
|11
|20 - 32
|19
|16.
|Аданаспор
|19
|4
|5
|10
|18 - 26
|17
|17.
|Кайсериспор
|19
|4
|4
|11
|18 - 32
|16
|18.
|Газиантепспор
|18
|3
|2
|13
|15 - 34
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Айик Онур заменяет его
78'
Лопеш Мигел получает желтую карточку.
77'
Ризеспор производит замену. Янтшер Якоб уходит, и Эдомвоньи Брайт заменяет его
61'
Акхизар Беледье производит замену. Ваш Те Рикарду уходит, и Чикалеши Сокол заменяет его
56'
Ризеспор производит замену. Исмаил Дхурхам уходит, и Носа Игьебор заменяет его
51'
Акхизар Беледье производит замену. Куштодиу Диаш уходит, и Аду Энох заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Курт Умит получает желтую карточку.
31'
Ризеспор производит замену. Marwane Saadane уходит, и Чаглаян Огулджан заменяет его
28'
Квеуке Леони получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юмлу Мустафа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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