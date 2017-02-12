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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
1:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
6' Гол
Юмлу Мустафа
28' Желтая карточка
Квеуке Леони
43' Желтая карточка
Курт Умит
78' Желтая карточка
Лопеш Мигел
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Айик Онур заменяет его
Желтая карточка
78'
Лопеш Мигел получает желтую карточку.
77'
Ризеспор производит замену. Янтшер Якоб уходит, и Эдомвоньи Брайт заменяет его
61'
Акхизар Беледье производит замену. Ваш Те Рикарду уходит, и Чикалеши Сокол заменяет его
56'
Ризеспор производит замену. Исмаил Дхурхам уходит, и Носа Игьебор заменяет его

51'
Акхизар Беледье производит замену. Куштодиу Диаш уходит, и Аду Энох заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Курт Умит получает желтую карточку.
31'
Ризеспор производит замену. Marwane Saadane уходит, и Чаглаян Огулджан заменяет его
Желтая карточка
28'
Квеуке Леони получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юмлу Мустафа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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