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Стадион:
Сельта
 
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Реал Мадрид
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Реал Мадрид, который состоится 05.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид
Сельта
8.9% (7)
Ничья:
6.3% (5)
Реал Мадрид
84.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
43% (34)
Реал Мадрид:
15.2% (12)
Реал Мадрид:
12.7% (10)
Реал Мадрид:
6.3% (5)
Реал Мадрид:
5.1% (4)
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