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Стадион:
Депортиво
 
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Бетис
announcement
-
До начала матча осталось 15 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Бетис, который состоится 03.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Депортиво - Бетис
Депортиво
65.3% (113)
Ничья:
26% (45)
Бетис
8.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Депортиво:
31.2% (54)
Депортиво:
25.4% (44)
Ничья:
21.4% (37)
Бетис:
6.4% (11)
Депортиво:
4.6% (8)
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