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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Риасор
Состав команд
12
Сидней
11
Хиль
Карлес
21
Бруну
Гама
13
Адан
Антонио
23
Манди
Аисса
21
Тошка
Алин
14
Дурмиси
Риза
24
Рубен
Кастро
Депортиво 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Тытонь Пшемыслав Вратарь
- 2 Хуанфран Морено Защитник
- 12 Сидней Защитник
- 14 Аррибас Алехандро Защитник
- 3 Наварро Фернандо Защитник
- 22 Борхес Сельсо Полузащитник
- 20 Гильерме дос Сантос Полузащитник
- 11 Хиль Карлес Полузащитник
- 8 Чолак Эмре Полузащитник
- 21 Бруну Гама Полузащитник
- 10 Андоне Флорин Нападающий
- Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Фахир Файсал Вызван в сборную
Бетис 3-5-2
- Основной состав
- 13 Адан Антонио Вратарь
- 23 Манди Аисса Защитник
- 20 Песселья Херман Защитник
- 21 Тошка Алин Защитник
- 12 Пиччини Кристиано Полузащитник
- 7 Пардо Рубен Полузащитник
- 10 Себальос Дани Полузащитник
- 5 Петрос Матеус Полузащитник
- 14 Дурмиси Риза Полузащитник
- 19 Алегрия Алекс Нападающий
- 24 Рубен Кастро Нападающий
- Главный тренер: Victor Sanchez
- Травмы и дисквалификации
- Брашанац Дарко Травмирован
- Хоакин Санчес Травмирован
- Карлос Хосе II Травмирован
- Санабрия Антонио Травмирован
- Гутьеррес Фелипе Травмирован
- Мартин Йонас Травмирован
Предыдущие игры
Депортиво (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 28.01.2017 Эйбар 3:1 Депортиво П
- 20.01.2017 Лас-Пальмас 1:1 Депортиво П
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал П
- 06.01.2017 Эспаньол 1:1 Депортиво П
- 18.12.2016 Депортиво 2:0 Осасуна П
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 26.11.2016 Малага 4:3 Депортиво П
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
- 05.11.2016 Гранада 1:1 Депортиво П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 23.10.2016 Сельта 4:1 Депортиво П
- 15.10.2016 Барселона 4:0 Депортиво П
- 01.10.2016 Депортиво 2:1 Спортинг Хихон П
- 25.09.2016 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 22.09.2016 Депортиво 1:2 Леганес П
- 19.09.2016 Алавес 0:0 Депортиво П
- 11.09.2016 Депортиво 0:1 Атлетик Б П
- 26.08.2016 Бетис 0:0 Депортиво П
- 23.08.2016 Компостела 1:5 Депортиво ТМК
Бетис (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Бетис 0:0 Спортинг Хихон П
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 08.01.2017 Бетис 2:0 Леганес П
- 16.12.2016 Алавес 1:0 Бетис П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 25.11.2016 Эйбар 3:1 Бетис П
- 18.11.2016 Бетис 2:0 Лас-Пальмас П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 30.10.2016 Бетис 0:1 Эспаньол П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 15.10.2016 Бетис 1:6 Реал Мадрид П
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис П
- 23.09.2016 Бетис 1:0 Малага П
- 20.09.2016 Севилья 1:0 Бетис П
- 16.09.2016 Бетис 2:2 Гранада П
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис П
- 26.08.2016 Бетис 0:0 Депортиво П
- 20.08.2016 Барселона 6:2 Бетис П
Последние игры между собой
Депортиво: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Бетис: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
- 26.08.2016 Бетис 0:0 Депортиво Примера
- 14.02.2016 Депортиво 2:2 Бетис Примера
- 24.09.2015 Бетис 1:2 Депортиво Примера
- 30.04.2013 Бетис 1:1 Депортиво Примера
- 02.12.2012 Депортиво 2:3 Бетис Примера
- 22.03.2009 Депортиво 1:1 Бетис Примера
- 02.11.2008 Бетис 0:3 Депортиво Примера
- 03.02.2008 Бетис 0:1 Депортиво Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|51 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 28
|42
|3.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|34 - 16
|36
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 28
|35
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|28 - 14
|34
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 22
|32
|8.
|Сельта
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|31 - 33
|30
|9.
|Эйбар
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 29
|29
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 31
|28
|12.
|Алавес
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|17 - 20
|24
|13.
|Бетис
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|14.
|Малага
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|28 - 34
|22
|15.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|29 - 36
|19
|16.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|25 - 32
|19
|17.
|Леганес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|15 - 33
|18
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 39
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|20
|1
|7
|12
|21 - 43
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|20
|1
|7
|12
|16 - 44
|10
-
До начала матча осталось 15 часов 39 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Бетис, который состоится 03.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Бетис, который состоится 03.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Депортиво - Бетис
Депортиво
65.3% (113)
Ничья:
26% (45)
Бетис
8.7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Депортиво:
31.2% (54)
1:0 Депортиво:
25.4% (44)
1:1 Ничья:
21.4% (37)
1:2 Бетис:
6.4% (11)
2:0 Депортиво:
4.6% (8)
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