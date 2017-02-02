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Стадион:
Севилья
 
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Вильярреал
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 6 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Вильярреал, который состоится 05.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал
Севилья
90.5% (76)
Ничья:
6% (5)
Вильярреал
3.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
50% (42)
Севилья:
20.2% (17)
Севилья:
9.5% (8)
Ничья:
4.8% (4)
Севилья:
4.8% (4)
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