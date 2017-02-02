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Стадион:
Атлетико М
 
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Леганес
announcement
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До начала матча осталось 1 день 13 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Леганес, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Леганес
Атлетико М
96.7% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Леганес
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
50.5% (46)
Атлетико М:
17.6% (16)
Атлетико М:
9.9% (9)
Атлетико М:
8.8% (8)
Атлетико М:
3.3% (3)
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