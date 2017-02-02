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Стадион:
Барселона
 
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Атлетик Б
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 11 часов 10 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Атлетик Б, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Барселона
96.9% (93)
Ничья:
1% (1)
Атлетик Б
2.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
34.4% (33)
Барселона:
25% (24)
Барселона:
15.6% (15)
Барселона:
8.3% (8)
Барселона:
6.3% (6)
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