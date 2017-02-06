Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 14001
1:0
Конец матча
1:0
17' ГолПерейра Андреас
32' Желтая карточкаПерейра Андреас
52' Желтая карточкаУче Агбо
66' Желтая карточкаКевин-Принс Боатенг
71' Желтая карточкаБигас Педро
73' Желтая карточкаРамос Адриан
77' Желтая карточкаСонье Матьё
89' Желтая карточкаСильва Гастон
90' Желтая карточкаЛемос Маурисио
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
94'
Лемос Маурисио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
94'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас делает подножку. Бога Джереми заработал фол.
94'
Бога Джереми из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
94'
93'
Перейра Андреас из команды Гранада разыграл угловой с правого угла.
93'
Перейра Андреас из команды Гранада разыграл угловой с левого угла.
92'
Эктор Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Тана Домингес бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
92'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
92'
Кевин-Принс Боатенг нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Сонье Матьё из команды Гранада. Это Хесе Родригес заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
90'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес
89'
89'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Сильва Гастон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
89'
Сильва Гастон из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
88'
Куэнка Исаак из команды Гранада в офсайде
88'
87'
Тактическая замена. Рамос Адриан уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
87'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас наносит неточный удар с лета
87'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
87'
Эктор Эрнандес выбил мяч на угловой.
86'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
85'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
83'
Бога Джереми нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Бога Джереми на финте ушёл от оппонента.
82'
82'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
82'
После дальнего удара, который нанес Перейра Андреас мяч отбит вратарем
82'
81'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Ливайя Марко уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
81'
Эктор Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Куэнка Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Сонье Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хесе Родригес не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Хесе Родригес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
80'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
77'
Сонье Матьё получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Ингасон Сверрир из команды Гранада отвел угрозу отличным подкатом
77'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
76'
Перейра Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тана Домингес.
76'
Тактическая замена. Aly Malle уходит с поля и его заменяет Эктор Эрнандес
76'
Фулкье Димитри коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас в офсайде
74'
73'
Рамос Адриан получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Рамос Адриан из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Бигас Педро.
73'
Бога Джереми нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
72'
После дальнего удара, который нанес Ливайя Марко мяч отбит вратарем
72'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Aly Malle навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Бигас Педро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Бигас Педро совершает грубый фол. Перейра Андреас был жертвой
71'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
70'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Aly Malle из команды Гранада подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Рамос Адриан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
70'
70'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
Хесе Родригес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
69'
Сильва Гастон из команды Гранада. Это Ливайя Марко заработал фол.
67'
67'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Хесе Родригес
67'
Перейра Андреас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
66'
Кевин-Принс Боатенг получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Кевин-Принс Боатенг коснулся мяча рукой.
66'
66'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Монторо Анхель из команды Лас-Пальмас. Это Рамос Адриан заработал фол.
65'
64'
Ливайя Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Куэнка Исаак.
64'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ливайя Марко мяча так и не получил
63'
63'
Aly Malle из команды Гранада подал угловой справа.
62'
Кастельяно Дани выбил мяч на угловой.
62'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Фулкье Димитри на финте ушёл от оппонента.
61'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас. Это Уче Агбо заработал фол.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Тактическая замена. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля и его заменяет Бога Джереми
59'
Карсела-Гонсалес Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас в офсайде
58'
Монторо Анхель из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
58'
58'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
57'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
56'
56'
Бигас Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
После дальнего удара, который нанес Aly Malle мяч отбит вратарем
55'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада делает навес прямо в штрафную.
54'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Ингасон Сверрир.
52'
Уче Агбо зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
52'
Фулкье Димитри из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Кевин-Принс Боатенг.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 14001 болельщиков
51'
Перейра Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемос Маурисио.
51'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает отличный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
50'
Aly Malle бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
50'
Рамос Адриан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
49'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
49'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Висенте Гомес и мяч снова в игре
49'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
48'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
48'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рамос Адриан из команды Гранада делает навес
47'
Aly Malle из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Монторо Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
48'
Фулкье Димитри из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бигас Педро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
46'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Виера Хонатан исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
44'
Сонье Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ливайя Марко.
44'
Сильва Гастон из команды Гранада делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
44'
41'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас в офсайде
41'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Aly Malle из команды Гранада делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Монторо Анхель.
39'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
39'
Варас Хави ошибается в защите.
38'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
37'
Aly Malle нарушает правила. Кастельяно Дани пострадал
36'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
35'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
35'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Сонье Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ливайя Марко.
33'
33'
33'
Лемос Маурисио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
32'
Перейра Андреас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
32'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
31'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
30'
Рамос Адриан возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Aly Malle из команды Гранада. Это Кастельяно Дани заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Рамос Адриан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Рамос Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Кевин-Принс Боатенг наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
28'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает навес
28'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
26'
Рамос Адриан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемос Маурисио.
26'
Aly Malle из команды Гранада подал угловой справа.
26'
Фулкье Димитри из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада делает подножку. Монторо Анхель заработал фол.
24'
23'
Тана Домингес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
23'
23'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
22'
Уче Агбо из команды Гранада делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
22'
21'
21'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
21'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
21'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Мичел Маседо получил травму и заменен. Симон Давид выходит на поле.
17'
Карсела-Гонсалес Мехди сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Перейра Андреас эффектным ударом переправил мяч в ворота.
16'
Фулкье Димитри получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кевин-Принс Боатенг.
16'
Aly Malle из команды Гранада делает навес
15'
15'
Aly Malle из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Aly Malle из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Мичел Маседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Уче Агбо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Виера Хонатан.
13'
12'
11'
Тана Домингес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
11'
Карсела-Гонсалес Мехди бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
10'
Монторо Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фулкье Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает подножку. Фулкье Димитри заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
9'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Тана Домингес заработал фол.
6'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Карсела-Гонсалес Мехди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Рамос Адриан из команды Гранада делает передачу одноклубнику.
5'
Перейра Андреас из команды Гранада делает навес
5'
Фулкье Димитри из команды Гранада сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рамос Адриан мяча так и не получил
4'
Тана Домингес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейра Андреас.
4'
Кастельяно Дани возвращается на поле, всё в порядке.
4'
4'
Карсела-Гонсалес Мехди на финте ушёл от оппонента.
3'
Сонье Матьё из команды Гранада делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Кастельяно Дани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Кастельяно Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Гранада 1:0 Лас-Пальмас
Гранада
27% (64)
Ничья:
39.2% (93)
Лас-Пальмас
33.8% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.9% (78)
1:2 Лас-Пальмас:
16% (38)
0:1 Лас-Пальмас:
10.5% (25)
2:1 Гранада:
10.5% (25)
1:0 Гранада:
8.9% (21)
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