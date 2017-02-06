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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 14001
Гранада
1:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
1:0
17' Гол
Перейра Андреас
32' Желтая карточка
Перейра Андреас
52' Желтая карточка
Уче Агбо
66' Желтая карточка
Кевин-Принс Боатенг
71' Желтая карточка
Бигас Педро
73' Желтая карточка
Рамос Адриан
77' Желтая карточка
Сонье Матьё
89' Желтая карточка
Сильва Гастон
90' Желтая карточка
Лемос Маурисио
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
Желтая карточка
94'
Лемос Маурисио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
94'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас делает подножку. Бога Джереми заработал фол.
94'
Бога Джереми из команды Гранада устремляется вперед с мячом.

94'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Перейра Андреас из команды Гранада разыграл угловой с правого угла.
Угловой
93'
Перейра Андреас из команды Гранада разыграл угловой с левого угла.
92'
Эктор Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Тана Домингес бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Угловой
92'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
92'
Кевин-Принс Боатенг нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
91'
Сонье Матьё из команды Гранада. Это Хесе Родригес заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес
89'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
89'
Сильва Гастон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
89'
Сильва Гастон из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
Офсайд
88'
Куэнка Исаак из команды Гранада в офсайде
88'
Удар от ворот произведет Гранада
87'
Тактическая замена. Рамос Адриан уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
87'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас наносит неточный удар с лета
Угловой
87'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
87'
Эктор Эрнандес выбил мяч на угловой.
86'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
83'
Бога Джереми нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Бога Джереми на финте ушёл от оппонента.
82'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
82'
После дальнего удара, который нанес Перейра Андреас мяч отбит вратарем
82'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Ливайя Марко уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
81'
Эктор Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Куэнка Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Сонье Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хесе Родригес не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Хесе Родригес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
80'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
78'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
Желтая карточка
77'
Сонье Матьё получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Ингасон Сверрир из команды Гранада отвел угрозу отличным подкатом
77'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
76'
Перейра Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тана Домингес.
76'
Тактическая замена. Aly Malle уходит с поля и его заменяет Эктор Эрнандес
Фол, нарушение
76'
Фулкье Димитри коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
74'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас в офсайде
74'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
Желтая карточка
73'
Рамос Адриан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
73'
Рамос Адриан из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Бигас Педро.
Фол, нарушение
73'
Бога Джереми нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
72'
После дальнего удара, который нанес Ливайя Марко мяч отбит вратарем
72'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Aly Malle навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Бигас Педро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Бигас Педро совершает грубый фол. Перейра Андреас был жертвой
Фол, нарушение
71'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
70'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Aly Malle из команды Гранада подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Рамос Адриан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
70'
Рамос Адриан из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
70'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Хесе Родригес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
69'
Сильва Гастон из команды Гранада. Это Ливайя Марко заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
67'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Хесе Родригес
67'
Перейра Андреас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
66'
Кевин-Принс Боатенг получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
66'
Кевин-Принс Боатенг коснулся мяча рукой.
66'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Монторо Анхель из команды Лас-Пальмас. Это Рамос Адриан заработал фол.
65'
Рамос Адриан из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
64'
Ливайя Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Куэнка Исаак.
64'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ливайя Марко мяча так и не получил
63'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
Угловой
63'
Aly Malle из команды Гранада подал угловой справа.
62'
Кастельяно Дани выбил мяч на угловой.
62'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Фулкье Димитри на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
61'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас. Это Уче Агбо заработал фол.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Тактическая замена. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля и его заменяет Бога Джереми
Травма, повреждение
59'
Карсела-Гонсалес Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
58'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас в офсайде
58'
Монторо Анхель из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
58'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
57'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
56'
Удар от ворот произведет Гранада
56'
Бигас Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
После дальнего удара, который нанес Aly Malle мяч отбит вратарем
55'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
54'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Ингасон Сверрир.
Желтая карточка
52'
Уче Агбо зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Фулкье Димитри из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Кевин-Принс Боатенг.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 14001 болельщиков
Фол, нарушение
51'
Перейра Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемос Маурисио.
51'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает отличный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
50'
Aly Malle бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
50'
Рамос Адриан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
Рамос Адриан из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
Офсайд
49'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
49'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Висенте Гомес и мяч снова в игре
Угловой
49'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
48'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
48'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рамос Адриан из команды Гранада делает навес
47'
Aly Malle из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
46'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Монторо Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
48'
Фулкье Димитри из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
46'
Удар от ворот произведет Гранада
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бигас Педро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
46'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Виера Хонатан исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
44'
Сонье Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ливайя Марко.
Фол, нарушение
44'
Сильва Гастон из команды Гранада делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
44'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
41'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас в офсайде
41'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Aly Malle из команды Гранада делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
40'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Монторо Анхель.
39'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас отвел угрозу отличным подкатом
39'
Варас Хави ошибается в защите.
Фол, нарушение
38'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Aly Malle нарушает правила. Кастельяно Дани пострадал
36'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
35'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
35'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
34'
Сонье Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ливайя Марко.
33'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Гранада
33'
Лемос Маурисио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
32'
Перейра Андреас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
32'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
31'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
30'
Рамос Адриан возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
30'
Aly Malle из команды Гранада. Это Кастельяно Дани заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
30'
Рамос Адриан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Удар от ворот произведет Гранада
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Рамос Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Кевин-Принс Боатенг наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
28'
Ливайя Марко из команды Лас-Пальмас делает навес
28'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
26'
Рамос Адриан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемос Маурисио.
Угловой
26'
Aly Malle из команды Гранада подал угловой справа.
26'
Фулкье Димитри из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
24'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада делает подножку. Монторо Анхель заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Гранада
23'
Тана Домингес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
23'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
22'
Уче Агбо из команды Гранада делает подножку. Висенте Гомес заработал фол.
22'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Гранада
21'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
21'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
21'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
20'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Мичел Маседо получил травму и заменен. Симон Давид выходит на поле.
17'
Карсела-Гонсалес Мехди сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Перейра Андреас эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Фол, нарушение
16'
Фулкье Димитри получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кевин-Принс Боатенг.
16'
Aly Malle из команды Гранада делает навес
15'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Aly Malle из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Aly Malle из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
15'
Мичел Маседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
14'
Уче Агбо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Виера Хонатан.
13'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Гранада
11'
Тана Домингес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
11'
Карсела-Гонсалес Мехди бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
10'
Монторо Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фулкье Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает подножку. Фулкье Димитри заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
9'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Тана Домингес заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Виера Хонатан заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Карсела-Гонсалес Мехди бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Рамос Адриан из команды Гранада делает передачу одноклубнику.
5'
Перейра Андреас из команды Гранада делает навес
5'
Фулкье Димитри из команды Гранада сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рамос Адриан мяча так и не получил
Фол, нарушение
4'
Тана Домингес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейра Андреас.
Травма, повреждение
4'
Кастельяно Дани возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Карсела-Гонсалес Мехди на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
3'
Сонье Матьё из команды Гранада делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Кастельяно Дани получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
2'
Кастельяно Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Гранада 1:0 Лас-Пальмас
Гранада
27% (64)
Ничья:
39.2% (93)
Лас-Пальмас
33.8% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (78)
Лас-Пальмас:
16% (38)
Лас-Пальмас:
10.5% (25)
Гранада:
10.5% (25)
Гранада:
8.9% (21)
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