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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Аноэта
0:1
Первый тайм: 31'
5' Желтая карточкаЮри Берчиче
0:1
25' ГолКодро Кенан
|
5'
25'
0:1
Состав команд
22
Навас
Рауль
19
Юри
Берчиче
11
Вела
Карлос
10
Прието
Хаби
12
Виллиан
Жозе
15
Унаи
Гарсия
21
Клерк
Карлос
14
Фаусто
19
Кодро
Кенан
Реал Сосьедад 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рульи Херонимо Вратарь
- 29 Арсальюс Альваро Защитник
- 15 Ариц Элустондо Защитник
- 22 Навас Рауль Защитник
- 19 Юри Берчиче Защитник
- 4 Ильяраменди Асьер Полузащитник
- 8 Гранеро Эстебан Полузащитник
- 11 Вела Карлос Полузащитник
- 10 Прието Хаби Полузащитник
- 18 Оярсабаль Микель Полузащитник
- 12 Виллиан Жозе Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 20 Сальдуа Хосеба Защитник
- 3 Микель Гонсалес Защитник
- 17 Сурутуса Давид Полузащитник
- 16 Каналес Серхио Полузащитник
- 26 Баутиста Хон Нападающий
- 7 Хуанми Мигель Нападающий
- Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Мартинес Карлос Травмирован
- Агиррече Иманоль Травмирован
- Бергара Маркель Травмирован
- Иньиго Мартинес Дисквалифицирован
Осасуна 5-3-2
- Основной состав
- 25 Сиригу Сальваторе Вратарь
- 11 Беренгер Алекс Защитник
- 3 Тано Боннин Защитник
- 6 Ойер Санхурхо Защитник
- 15 Унаи Гарсия Защитник
- 21 Клерк Карлос Защитник
- 20 Де лас Куэвас Мигель Полузащитник
- 14 Фаусто Полузащитник
- 8 Чаушич Горан Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 12 Ривьер Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Иманоль Гарсия Защитник
- 5 Гарсия Давид III Защитник
- 18 Мерида Фран Полузащитник
- 17 Хайме Ромеро Полузащитник
- 10 Торрес Роберто Полузащитник
- 7 Леон Серхио Нападающий
- 26 Juan Perez IV
- Главный тренер: Васильевич Петар
- Травмы и дисквалификации
- Наусет Сесилио Травмирован
- Фланьо Мигель Травмирован
- Дигар Дидье Травмирован
- Фланьо Хавьер Травмирован
Предыдущие игры
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 05.11.2016 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 22.10.2016 Реал Сосьедад 3:0 Алавес П
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад П
- 30.09.2016 Реал Сосьедад 1:0 Бетис П
- 24.09.2016 Эйбар 2:0 Реал Сосьедад П
- 21.09.2016 Реал Сосьедад 4:1 Лас-Пальмас П
- 18.09.2016 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад П
- 09.09.2016 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 27.08.2016 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад П
- 21.08.2016 Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид П
Осасуна (последние 20 матчей: +1 =7 -12)
- 27.01.2017 Осасуна 1:1 Малага П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Гранада 1:1 Осасуна П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 18.12.2016 Депортиво 2:0 Осасуна П
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 04.12.2016 Спортинг Хихон 3:1 Осасуна П
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 05.11.2016 Осасуна 0:1 Алавес П
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 17.10.2016 Эйбар 2:3 Осасуна П
- 01.10.2016 Осасуна 2:2 Лас-Пальмас П
- 25.09.2016 Вильярреал 3:1 Осасуна П
- 22.09.2016 Осасуна 1:2 Эспаньол П
- 18.09.2016 Осасуна 0:0 Сельта П
- 10.09.2016 Реал Мадрид 5:2 Осасуна П
- 27.08.2016 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад П
- 19.08.2016 Малага 1:1 Осасуна П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
- 27.08.2016 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера
- 30.03.2014 Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 02.11.2013 Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера
- 21.04.2013 Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера
- 24.11.2012 Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера
- 07.09.2012 Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы)
- 05.05.2012 Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 07.01.2012 Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера
- 13.02.2011 Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера
- 21.09.2010 Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера
- 22.08.2010 Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи. Сборные
- 02.08.2008 Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|51 - 17
|46
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 28
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 16
|39
|5.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|21
|11
|2
|8
|31 - 29
|35
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|28 - 14
|35
|7.
|Эйбар
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|32 - 29
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 25
|32
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|31 - 33
|30
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 31
|28
|12.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|21 - 22
|27
|13.
|Бетис
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|14.
|Малага
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 35
|22
|15.
|Валенсия
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|29 - 40
|19
|16.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|25 - 32
|19
|17.
|Леганес
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|15 - 35
|18
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|22 - 43
|13
|19.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|21
|2
|7
|12
|22 - 43
|13
|20.
|Гранада
|Заявка
|20
|1
|7
|12
|16 - 44
|10
Первый тайм
31'
31'
Виллиан Жозе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Фаусто блокирует соперника. Ильяраменди Асьер заработал своей команде штрафной.
30'
Ойер Санхурхо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
29'
29'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
25'
Тано Боннин сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кодро Кенан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Тано Боннин выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
23'
Гранеро Эстебан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ойер Санхурхо.
23'
Фаусто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Юри Берчиче.
22'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
22'
22'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
21'
21'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
21'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оярсабаль Микель мяча так и не получил
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
17'
Кодро Кенан выбил мяч на угловой.
17'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Чаушич Горан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Прието Хаби.
16'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
15'
Кодро Кенан из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Кодро Кенан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
14'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна делает пас партнеру.
13'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
11'
Унаи Гарсия из команды Осасуна делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
10'
Клерк Карлос из команды Осасуна в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
9'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
9'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
9'
Вела Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Клерк Карлос получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арсальюс Альваро.
7'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Беренгер Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Юри Берчиче получает желтую карточку.
5'
Юри Берчиче получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кодро Кенан.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Чаушич Горан из команды Осасуна. Это Прието Хаби заработал фол.
3'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Юри Берчиче и мяч снова в игре
3'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Осасуна
Реал Сосьедад
94% (203)
Ничья:
5.1% (11)
Осасуна
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Сосьедад:
40.7% (88)
2:1 Реал Сосьедад:
21.8% (47)
1:0 Реал Сосьедад:
14.8% (32)
3:1 Реал Сосьедад:
7.9% (17)
3:0 Реал Сосьедад:
4.6% (10)
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