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Стадион:
Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 31'
Осасуна
0'
5' Желтая карточка
Юри Берчиче
0:1
25' Гол
Кодро Кенан
31'
Первый тайм
31'
Удар от ворот произведет Осасуна
31'
Виллиан Жозе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
30'
Фаусто блокирует соперника. Ильяраменди Асьер заработал своей команде штрафной.
30'
Ойер Санхурхо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
29'
Удар от ворот произведет Осасуна
29'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
25'
Тано Боннин сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кодро Кенан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Тано Боннин выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Гранеро Эстебан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ойер Санхурхо.
Фол, нарушение
23'
Фаусто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Юри Берчиче.
22'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
22'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
21'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
21'
Кодро Кенан из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оярсабаль Микель мяча так и не получил
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Удар от ворот произведет Осасуна
18'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
17'
Кодро Кенан выбил мяч на угловой.
17'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Чаушич Горан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Прието Хаби.
Фол, нарушение
16'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
15'
Кодро Кенан из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Кодро Кенан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
14'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна делает пас партнеру.
13'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
Фол, нарушение
11'
Унаи Гарсия из команды Осасуна делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
Офсайд
10'
Клерк Карлос из команды Осасуна в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Удар от ворот произведет Осасуна
9'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
9'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
9'
Вела Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
7'
Клерк Карлос получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арсальюс Альваро.
7'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Беренгер Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
5'
Юри Берчиче получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Юри Берчиче получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кодро Кенан.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
4'
Чаушич Горан из команды Осасуна. Это Прието Хаби заработал фол.
3'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Юри Берчиче и мяч снова в игре
3'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Осасуна
Реал Сосьедад
94% (203)
Ничья:
5.1% (11)
Осасуна
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
40.7% (88)
Реал Сосьедад:
21.8% (47)
Реал Сосьедад:
14.8% (32)
Реал Сосьедад:
7.9% (17)
Реал Сосьедад:
4.6% (10)
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