Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастро Карлос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

89' Удар от ворот произведет Алавес

88' Торрес Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

87' Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

85' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Ласина записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

83' Удар от ворот произведет Алавес

83' Бурги Хорхе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

83' Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

78' Удар от ворот произведет Алавес

77' После штрафного удара,который нанес Ромеро Оскар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

76' Касес Начо получает желтую карточку за споры

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

71' Вигарай Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

70' Г О О О О О Л - Эдгар Мендес из команды Алавес забивает пенальти

69' Куэльяр Иван получает желтую карточку за споры

68' Дейверсон Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

65' Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

64' Удар от ворот произведет Алавес

64' Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.

63' Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Алавес

61' Катай Александар из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

60' Эдгар Мендес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

58' Г О О О О О Л - Сантос Кристиан из команды Алавес забивает пенальти

56' Сегодняшная посещаемость составляет 21752 болельщиков

55' Игроки ФК " Алавес " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.

55' Удар от ворот произведет Алавес

53' Удар от ворот произведет Алавес

53' Канелья Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

52' Идет дождь, трудные условия для игроков.

50' Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок клуба " Спортинг Хихон " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

49' Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Алавес