Стадион: Эль Молиньон Зрители: 21752
2:4
Конец матча
0:1
10' ГолСобрино Рубен
20' Желтая карточкаКатай Александар
23' Желтая карточкаКрстичич Ненад
39' Желтая карточкаВесга Микель
44' Желтая карточкаАфиф Акрам
45' Желтая карточкаСантос Кристиан
0:2
58' ПенальтиСантос Кристиан
68' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
69' Желтая карточкаКуэльяр Иван
0:3
70' ПенальтиЭдгар Мендес
71' Желтая карточкаКармона Карлос II
76' Желтая карточкаКасес Начо
76' Желтая карточкаТраоре Ласина
1:3
84' ГолТраоре Ласина
1:4
85' ГолАлексис Дельгадо
2:4
90' ГолКастро Карлос
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Кармона Карлос II исполняет штрафной удар, но его блокируют
93'
Траоре Ласина нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Кармона Карлос II выбил мяч подальше от ворот.
93'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает подножку. Касес Начо заработал фол.
92'
Траоре Ласина получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрес Даниэль.
92'
91'
Гарсия Рауль II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кармона Карлос II сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастро Карлос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Эдгар Мендес из команды Алавес в офсайде
89'
88'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон наносит неточный удар с лета
88'
Торрес Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
87'
Кастро Карлос пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Алексис Дельгадо из клуба "Алавес" отправил мяч головой в ворота.
85'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает отличный пас
85'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой справа.
85'
Лопес Исма выбил мяч на угловой.
85'
Ромеро Оскар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
84'
Касес Начо сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Ласина записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
84'
Крстичич Ненад из команды Алавес нарушает. Касес Начо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
84'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
83'
Бурги Хорхе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
83'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
82'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
82'
82'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Эдгар Мендес из команды Алавес в офсайде
81'
81'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает неудачный навес.
80'
Эдгар Мендес из команды Алавес. Это Мере Хорхе заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Тактическая замена. Собрино Рубен уходит с поля и его заменяет Ману Гарсия
79'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
78'
78'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
78'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
78'
Дейверсон Силва выбил мяч на угловой.
78'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
77'
Вигарай Карлос выбил мяч на угловой.
77'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
77'
После штрафного удара,который нанес Ромеро Оскар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
76'
Траоре Ласина получает желтую карточку.
76'
Касес Начо получает желтую карточку за споры
75'
Траоре Ласина совершает грубый фол. Собрино Рубен был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
74'
Ромеро Оскар из команды Алавес в офсайде
73'
71'
Вигарай Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Кармона Карлос II получает желтую карточку.
71'
Кармона Карлос II совершает грубый фол. Вигарай Карлос был жертвой
70'
Тактическая замена. Канелья Роберто уходит с поля и его заменяет Траоре Ласина
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Г О О О О О Л - Эдгар Мендес из команды Алавес забивает пенальти
69'
Куэльяр Иван получает желтую карточку за споры
68'
Дейверсон Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
68'
ПЕНАЛЬТИ! – Аморебьета Фернандо фолит в штрафной площади. Дейверсон Силва пострадал
68'
Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Тактическая замена. Сантос Кристиан уходит с поля и его заменяет Дейверсон Силва
67'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
66'
Тактическая замена. Катай Александар уходит с поля и его заменяет Ромеро Оскар
66'
Бурги Хорхе коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
64'
63'
63'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
63'
62'
62'
62'
Тактическая замена. Чоп Дуйе уходит с поля и его заменяет Кастро Карлос
61'
Катай Александар из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
60'
Эдгар Мендес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
Катай Александар из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Алексис Дельгадо заработал фол.
58'
Г О О О О О Л - Сантос Кристиан из команды Алавес забивает пенальти
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Мере Хорхе фолит в штрафной площади. Вигарай Карлос пострадал
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 21752 болельщиков
55'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Эдгар Мендес на финте ушёл от оппонента.
55'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
54'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
54'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
54'
Алексис Дельгадо выбил мяч на угловой.
53'
53'
Канелья Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
52'
Кармона Карлос II пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
50'
Касес Начо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алексис Дельгадо.
50'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
50'
Вигарай Карлос выбил мяч на угловой.
50'
50'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
50'
50'
50'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
49'
48'
Вигарай Карлос из команды Алавес. Это Касес Начо заработал фол.
48'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Катай Александар нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Афиф Акрам уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Сантос Кристиан получает желтую карточку.
46'
Сантос Кристиан из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Аморебьета Фернандо.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Эдгар Мендес мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
45'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает навес
45'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
44'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
44'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Эдгар Мендес.
43'
43'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
43'
Собрино Рубен из команды Алавес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
42'
42'
Торрес Даниэль из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
41'
Кармона Карлос II выбил мяч на угловой.
41'
Эдгар Мендес из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
40'
Лильо Кастельяно выбил мяч на угловой.
40'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Весга Микель получает желтую карточку.
39'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эдгар Мендес заработал фол.
39'
39'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
37'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Катай Александар из команды Алавес в офсайде
37'
Торрес Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Чоп Дуйе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
36'
36'
Касес Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Торрес Даниэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Торрес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Собрино Рубен из команды Алавес делает подножку. Афиф Акрам заработал фол.
34'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
34'
34'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает неудачный навес.
32'
Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
32'
Гарсия Рауль II выбил мяч на угловой.
32'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
32'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
32'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
31'
Гарсия Рауль II из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
Катай Александар исполняет штрафной удар, но его блокируют
27'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Эдгар Мендес.
27'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон. Это Крстичич Ненад заработал фол.
26'
Феддал Зу из команды Алавес делает подножку. Афиф Акрам заработал фол.
26'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эдгар Мендес заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
24'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
23'
Крстичич Ненад получает желтую карточку.
23'
Крстичич Ненад совершает грубый фол. Афиф Акрам был жертвой
23'
Собрино Рубен из команды Алавес в офсайде
22'
22'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Крстичич Ненад заработал фол.
21'
Крстичич Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
21'
21'
21'
Сантос Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Аморебьета Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Катай Александар получает желтую карточку.
20'
Катай Александар из команды Алавес делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Сантос Кристиан из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
19'
19'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон наносит неточный удар с лета
19'
Гарсия Рауль II сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
19'
19'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
18'
Лопес Исма бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
17'
Гарсия Рауль II выбил мяч на угловой.
17'
17'
16'
Кармона Карлос II получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Крстичич Ненад.
16'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
15'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
15'
Собрино Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Гарсия Рауль II заработал фол.
14'
Катай Александар из команды Алавес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сантос Кристиан мяча так и не получил
14'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Катай Александар заработал фол.
13'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Афиф Акрам заработал фол.
13'
Мере Хорхе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантос Кристиан.
11'
Эдгар Мендес не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
11'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
10'
Катай Александар сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Собрино Рубен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Катай Александар из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
10'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Катай Александар из команды Алавес делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
8'
8'
Торрес Даниэль из команды Алавес остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон делает навес
7'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает подножку. Чоп Дуйе заработал фол.
7'
7'
Гарсия Рауль II выбил мяч подальше от ворот.
6'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон в офсайде
6'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
5'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Катай Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Торрес Даниэль коснулся мяча рукой.
4'
3'
Алексис Дельгадо из команды Алавес бьет головой мимо ворот
3'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
3'
Катай Александар из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
3'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
3'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает навес
3'
2'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
1'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Крстичич Ненад заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 2:4 Алавес
Спортинг Хихон
50% (108)
Ничья:
37.5% (81)
Алавес
12.5% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (64)
1:0 Спортинг Хихон:
21.3% (46)
2:1 Спортинг Хихон:
19% (41)
0:1 Алавес:
8.3% (18)
0:0 Ничья:
6% (13)
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