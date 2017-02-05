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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 21752
Спортинг Хихон
2:4
Конец матча
Алавес
0'
0:1
10' Гол
Собрино Рубен
20' Желтая карточка
Катай Александар
23' Желтая карточка
Крстичич Ненад
39' Желтая карточка
Весга Микель
44' Желтая карточка
Афиф Акрам
45' Желтая карточка
Сантос Кристиан
0:2
58' Пенальти
Сантос Кристиан
68' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
69' Желтая карточка
Куэльяр Иван
0:3
70' Пенальти
Эдгар Мендес
71' Желтая карточка
Кармона Карлос II
76' Желтая карточка
Касес Начо
76' Желтая карточка
Траоре Ласина
1:3
84' Гол
Траоре Ласина
1:4
85' Гол
Алексис Дельгадо
2:4
90' Гол
Кастро Карлос
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Кармона Карлос II исполняет штрафной удар, но его блокируют
93'
Траоре Ласина нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Кармона Карлос II выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
93'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает подножку. Касес Начо заработал фол.

Фол, нарушение
92'
Траоре Ласина получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрес Даниэль.
92'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
91'
Гарсия Рауль II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кармона Карлос II сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастро Карлос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
89'
Эдгар Мендес из команды Алавес в офсайде
89'
Удар от ворот произведет Алавес
88'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон наносит неточный удар с лета
88'
Торрес Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
87'
Кастро Карлос пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Ромеро Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Алексис Дельгадо из клуба "Алавес" отправил мяч головой в ворота.
85'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает отличный пас
85'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Ромеро Оскар из команды Алавес подал угловой справа.
85'
Лопес Исма выбил мяч на угловой.
85'
Ромеро Оскар из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
84'
Касес Начо сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Ласина записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
84'
Крстичич Ненад из команды Алавес нарушает. Касес Начо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
84'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Удар от ворот произведет Алавес
83'
Бурги Хорхе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает навес
83'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
82'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
82'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
82'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
82'
Эдгар Мендес из команды Алавес в офсайде
81'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
81'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает неудачный навес.
Фол, нарушение
80'
Эдгар Мендес из команды Алавес. Это Мере Хорхе заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Тактическая замена. Собрино Рубен уходит с поля и его заменяет Ману Гарсия
79'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
78'
Удар от ворот произведет Алавес
78'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
Угловой
78'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
78'
Дейверсон Силва выбил мяч на угловой.
Угловой
78'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
77'
Вигарай Карлос выбил мяч на угловой.
Офсайд
77'
Дейверсон Силва из команды Алавес в офсайде
77'
После штрафного удара,который нанес Ромеро Оскар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
76'
Траоре Ласина получает желтую карточку.
Желтая карточка
76'
Касес Начо получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
75'
Траоре Ласина совершает грубый фол. Собрино Рубен был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
74'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Ромеро Оскар заработал фол.
Офсайд
74'
Ромеро Оскар из команды Алавес в офсайде
73'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
Травма, повреждение
71'
Вигарай Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
71'
Кармона Карлос II получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Кармона Карлос II совершает грубый фол. Вигарай Карлос был жертвой
70'
Тактическая замена. Канелья Роберто уходит с поля и его заменяет Траоре Ласина
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
70'
Г О О О О О Л - Эдгар Мендес из команды Алавес забивает пенальти
Желтая карточка
69'
Куэльяр Иван получает желтую карточку за споры
Травма, повреждение
68'
Дейверсон Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
68'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
ПЕНАЛЬТИ! – Аморебьета Фернандо фолит в штрафной площади. Дейверсон Силва пострадал
68'
Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Тактическая замена. Сантос Кристиан уходит с поля и его заменяет Дейверсон Силва
67'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
66'
Тактическая замена. Катай Александар уходит с поля и его заменяет Ромеро Оскар
Фол, нарушение
66'
Бурги Хорхе коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
Удар от ворот произведет Алавес
64'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
63'
Пачеко Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Алавес
62'
Тактическая замена. Чоп Дуйе уходит с поля и его заменяет Кастро Карлос
61'
Катай Александар из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
60'
Эдгар Мендес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
Катай Александар из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
59'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает подножку. Алексис Дельгадо заработал фол.
Описание гола
58'
Г О О О О О Л - Сантос Кристиан из команды Алавес забивает пенальти
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Мере Хорхе фолит в штрафной площади. Вигарай Карлос пострадал
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 21752 болельщиков
55'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Эдгар Мендес на финте ушёл от оппонента.
55'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Удар от ворот произведет Алавес
54'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
Угловой
54'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
54'
Алексис Дельгадо выбил мяч на угловой.
53'
Удар от ворот произведет Алавес
53'
Канелья Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
52'
Кармона Карлос II пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
50'
Касес Начо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алексис Дельгадо.
Угловой
50'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
50'
Вигарай Карлос выбил мяч на угловой.
50'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
50'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Вигарай Карлос из команды Алавес. Это Касес Начо заработал фол.
48'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Удар от ворот произведет Алавес
47'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Катай Александар нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Афиф Акрам уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
46'
Сантос Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Сантос Кристиан из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Аморебьета Фернандо.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Эдгар Мендес мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
45'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает навес
45'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Эдгар Мендес.
43'
Удар от ворот произведет Алавес
43'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
43'
Собрино Рубен из команды Алавес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
42'
Торрес Даниэль из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
41'
Кармона Карлос II выбил мяч на угловой.
41'
Эдгар Мендес из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
41'
Катай Александар из команды Алавес подал угловой слева.
40'
Лильо Кастельяно выбил мяч на угловой.
40'
Катай Александар из команды Алавес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
39'
Весга Микель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эдгар Мендес заработал фол.
39'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
37'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
37'
Катай Александар из команды Алавес в офсайде
Травма, повреждение
37'
Торрес Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Чоп Дуйе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
36'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Касес Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
36'
Торрес Даниэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Торрес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
34'
Собрино Рубен из команды Алавес делает подножку. Афиф Акрам заработал фол.
34'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
34'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
34'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает неудачный навес.
32'
Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
32'
Гарсия Рауль II выбил мяч на угловой.
32'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
32'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
32'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Гарсия Рауль II из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает навес
30'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Катай Александар исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
27'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Эдгар Мендес.
Фол, нарушение
27'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон. Это Крстичич Ненад заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Феддал Зу из команды Алавес делает подножку. Афиф Акрам заработал фол.
26'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
25'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает подножку. Эдгар Мендес заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Удар от ворот произведет Алавес
24'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
Желтая карточка
23'
Крстичич Ненад получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Крстичич Ненад совершает грубый фол. Афиф Акрам был жертвой
Офсайд
23'
Собрино Рубен из команды Алавес в офсайде
22'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Крстичич Ненад заработал фол.
21'
Крстичич Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
21'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Алексис Дельгадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сантос Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Аморебьета Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Катай Александар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Катай Александар из команды Алавес делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
19'
Сантос Кристиан из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
19'
Удар от ворот произведет Алавес
19'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон наносит неточный удар с лета
19'
Гарсия Рауль II сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Касес Начо из команды Спортинг Хихон делает навес
19'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
18'
Лопес Исма бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
18'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
17'
Гарсия Рауль II выбил мяч на угловой.
17'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
17'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Кармона Карлос II получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Крстичич Ненад.
Фол, нарушение
16'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Весга Микель.
Фол, нарушение
15'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
15'
Собрино Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
14'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Гарсия Рауль II заработал фол.
14'
Катай Александар из команды Алавес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сантос Кристиан мяча так и не получил
Фол, нарушение
14'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Катай Александар заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Афиф Акрам заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Мере Хорхе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантос Кристиан.
11'
Эдгар Мендес не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
11'
Сантос Кристиан из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
10'
Катай Александар сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Собрино Рубен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Катай Александар из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
10'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
9'
Катай Александар из команды Алавес делает подножку. Канелья Роберто заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Алавес
8'
Торрес Даниэль из команды Алавес остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Афиф Акрам из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
7'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает подножку. Чоп Дуйе заработал фол.
7'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Гарсия Рауль II выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
6'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон в офсайде
6'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
5'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Катай Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кармона Карлос II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Торрес Даниэль коснулся мяча рукой.
4'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
3'
Алексис Дельгадо из команды Алавес бьет головой мимо ворот
3'
Гарсия Рауль II из команды Алавес делает навес
Угловой
3'
Катай Александар из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
3'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
3'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает навес
3'
Удар от ворот произведет Алавес
2'
Чоп Дуйе из команды Спортинг Хихон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
1'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Крстичич Ненад заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 2:4 Алавес
Спортинг Хихон
50% (108)
Ничья:
37.5% (81)
Алавес
12.5% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.6% (64)
Спортинг Хихон:
21.3% (46)
Спортинг Хихон:
19% (41)
Алавес:
8.3% (18)
Ничья:
6% (13)
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