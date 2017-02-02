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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес П
- 18.09.2016 Атлетик Б 2:1 Валенсия П
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис П
- 27.08.2016 Эйбар 1:0 Валенсия П
- 22.08.2016 Валенсия 2:4 Лас-Пальмас П
- 13.08.2016 Валенсия 2:1 Фиорентина ТМК
Эйбар (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.01.2017 Эйбар 3:1 Депортиво П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 15.01.2017 Спортинг Хихон 2:3 Эйбар П
- 07.01.2017 Эйбар 0:2 Атлетико М П
- 18.12.2016 Леганес 1:1 Эйбар П
- 11.12.2016 Эйбар 0:0 Алавес П
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 25.11.2016 Эйбар 3:1 Бетис П
- 19.11.2016 Эйбар 1:0 Сельта П
- 05.11.2016 Лас-Пальмас 1:0 Эйбар П
- 30.10.2016 Эйбар 2:1 Вильярреал П
- 22.10.2016 Эспаньол 3:3 Эйбар П
- 17.10.2016 Эйбар 2:3 Осасуна П
- 02.10.2016 Реал Мадрид 1:1 Эйбар П
- 24.09.2016 Эйбар 2:0 Реал Сосьедад П
- 20.09.2016 Малага 2:1 Эйбар П
- 17.09.2016 Эйбар 1:1 Севилья П
- 11.09.2016 Гранада 1:2 Эйбар П
- 01.09.2016 Эйбар 1:1 Спортинг Хихон ТМК
- 27.08.2016 Эйбар 1:0 Валенсия П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|51 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 28
|42
|3.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|34 - 16
|36
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 28
|35
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|28 - 14
|34
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|26 - 22
|32
|8.
|Сельта
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|31 - 33
|30
|9.
|Эйбар
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 29
|29
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 31
|28
|12.
|Алавес
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|17 - 20
|24
|13.
|Бетис
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|14.
|Малага
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|28 - 34
|22
|15.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|29 - 36
|19
|16.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|25 - 32
|19
|17.
|Леганес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|15 - 33
|18
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|20 - 39
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|20
|1
|7
|12
|21 - 43
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|20
|1
|7
|12
|16 - 44
|10
-
До начала матча осталось 1 день 15 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Эйбар, который состоится 04.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Эйбар, который состоится 04.02.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар
Валенсия
85.9% (79)
Ничья:
9.8% (9)
Эйбар
4.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
40.2% (37)
1:0 Валенсия:
26.1% (24)
2:0 Валенсия:
14.1% (13)
1:1 Ничья:
8.7% (8)
1:2 Эйбар:
2.2% (2)
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