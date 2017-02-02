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Стадион:
Валенсия
 
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Эйбар
announcement
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До начала матча осталось 1 день 15 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Эйбар, который состоится 04.02.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар
Валенсия
85.9% (79)
Ничья:
9.8% (9)
Эйбар
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
40.2% (37)
Валенсия:
26.1% (24)
Валенсия:
14.1% (13)
Ничья:
8.7% (8)
Эйбар:
2.2% (2)
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