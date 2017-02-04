Стадион: Ла Росаледа Зрители: 21546
0:1
17' ГолПьятти Пабло
33' Желтая карточкаПерес Эрнан
41' Желтая карточкаДемикелис Мартин
52' Желтая карточкаПьятти Пабло
71' Желтая карточкаРока Марк
90' Желтая карточкаЛопес Диего
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
93'
93'
Дуда Барбоса из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
93'
92'
92'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Дуарте Оскар
92'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
92'
Демикелис Мартин из команды Малага делает передачу за спину защитников.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кайседо Фелипе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камачо Начо.
90'
90'
Форнальс Пабло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Лопес Диего получил жёлтую карточку за затяжку времени.
89'
89'
89'
88'
88'
88'
88'
88'
Кеко Серхио из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
87'
87'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников.
87'
87'
86'
86'
Хуанпи Аньор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
85'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но вратарь перевел мяч на угловой после его изящного удара.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
85'
Кеко Серхио из команды Малага подал угловой справа.
84'
Шарлес Диас бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
84'
84'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
83'
83'
Шарлес Диас из команды Малага наносит неточный удар с лета
82'
82'
82'
Дуда Барбоса из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
81'
81'
81'
81'
Хуан Карлос Перес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Наварро Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Дуда Барбоса из команды Малага подал угловой справа.
80'
79'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
79'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 21546 болельщиков
77'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Фуэго Хави заработал фол.
77'
77'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
77'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Кайседо Фелипе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камачо Начо.
76'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
76'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Шарлес Диас из команды Малага делает подножку. Рейес Диего заработал фол.
74'
Дуда Барбоса из команды Малага делает подножку. Наварро Марк заработал фол.
74'
74'
Тактическая замена. Рейес Хосе уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
72'
Морено Херард получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дуда Барбоса.
72'
Тактическая замена. Онтиверос Хавьер уходит с поля и его заменяет Дуда Барбоса
71'
71'
71'
Рока Марк получает желтую карточку.
71'
Рока Марк совершает грубый фол. Камачо Начо был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
69'
69'
69'
69'
67'
67'
65'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
62'
61'
61'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Рока Марк
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
59'
59'
Камачо Начо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
59'
Демикелис Мартин из команды Малага делает передачу одноклубнику.
59'
59'
59'
58'
Камачо Начо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
58'
58'
58'
58'
58'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Камачо Начо из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Форнальс Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Рейес Хосе выбил мяч на угловой.
55'
55'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
55'
55'
Морено Херард из команды Эспаньол нарушает. Эрнандес Луис пострадал, однако рефери не останавливает игру.
54'
54'
Эрнандес Луис из команды Малага делает навес
54'
54'
54'
Майкл Сантос из команды Малага делает навес
53'
Камачо Начо пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Пьятти Пабло получает желтую карточку.
52'
Пьятти Пабло совершает грубый фол. Хуан Карлос Перес был жертвой
52'
52'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
51'
Хурадо Хосе Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Перес Эрнан выбил мяч на угловой.
51'
51'
Хуанпи Аньор имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Хуанпи Аньор из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
50'
50'
49'
49'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Майкл Сантос заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Перес Эрнан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камачо Начо.
47'
Камачо Начо из команды Малага. Это Рейес Хосе заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
44'
44'
Онтиверос Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой слева.
44'
Онтиверос Хавьер выбил мяч на угловой.
43'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
43'
Морено Херард из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Демикелис Мартин получает желтую карточку.
41'
Демикелис Мартин атакует сзади соперника. Давид Лопес пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
39'
Чори Кастро пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
39'
Перес Эрнан из команды Эспаньол нарушает. Хуанпи Аньор пострадал, однако рефери не останавливает игру.
38'
Рейес Хосе из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
37'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
36'
36'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
36'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Фуэго Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Хуанпи Аньор нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Онтиверос Хавьер из команды Малага нарушает. Фуэго Хави пострадал, однако рефери не останавливает игру.
34'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
33'
Перес Эрнан получает желтую карточку.
33'
Перес Эрнан совершает грубый фол. Хуан Карлос Перес был жертвой
32'
32'
Демикелис Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
Майкл Сантос бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
31'
31'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Хуан Карлос Перес совершает грубый фол. Рейес Хосе был жертвой
28'
28'
Хуанпи Аньор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
26'
26'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
25'
Рейес Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
25'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
23'
23'
23'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Фуэго Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
21'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Перес Эрнан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
17'
Рейес Хосе сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пьятти Пабло отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
17'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает пас партнеру.
17'
17'
Форнальс Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
16'
Майкл Сантос имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
16'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников.
16'
16'
15'
15'
Хуан Карлос Перес из команды Малага устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
14'
Онтиверос Хавьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Хуанпи Аньор не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Хуанпи Аньор на финте ушёл от оппонента.
14'
Фуэго Хави ошибается в защите.
13'
Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
12'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает навес
12'
12'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
6'
6'
Майкл Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
5'
Майкл Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
5'
4'
3'
3'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:1 Эспаньол
Малага
50.5% (111)
Ничья:
39.1% (86)
Эспаньол
10.5% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35% (77)
2:1 Малага:
21.8% (48)
1:0 Малага:
20.9% (46)
1:2 Эспаньол:
5.9% (13)
2:0 Малага:
4.1% (9)
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