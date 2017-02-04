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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 21546
Малага
0:1
Конец матча
Эспаньол
0'
0:1
17' Гол
Пьятти Пабло
33' Желтая карточка
Перес Эрнан
41' Желтая карточка
Демикелис Мартин
52' Желтая карточка
Пьятти Пабло
71' Желтая карточка
Рока Марк
90' Желтая карточка
Лопес Диего
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Офсайд
94'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
93'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Дуда Барбоса из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
93'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
92'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Дуарте Оскар
Офсайд
92'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
92'
Демикелис Мартин из команды Малага делает передачу за спину защитников.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Кайседо Фелипе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камачо Начо.
90'
Удар от ворот произведет Эспаньол
90'
Форнальс Пабло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
90'
Лопес Диего получил жёлтую карточку за затяжку времени.
89'
Удар от ворот произведет Эспаньол
89'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
89'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
88'
Рейес Диего выбил мяч на угловой.
Угловой
88'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
88'
Давид Лопес выбил мяч на угловой.
88'
Дуда Барбоса из команды Малага делает навес
Угловой
88'
Кеко Серхио из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
87'
Давид Лопес выбил мяч на угловой.
87'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников.
87'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Удар от ворот произведет Эспаньол
86'
Хуанпи Аньор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
85'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
85'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но вратарь перевел мяч на угловой после его изящного удара.
85'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дуда Барбоса из команды Малага делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Кеко Серхио из команды Малага подал угловой справа.
84'
Шарлес Диас бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
84'
Дуда Барбоса из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
84'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Эспаньол
83'
Шарлес Диас из команды Малага наносит неточный удар с лета
82'
Дуда Барбоса из команды Малага делает навес
82'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Дуда Барбоса из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
82'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
81'
Фуэго Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
81'
Наварро Марк выбил мяч на угловой.
81'
Хуан Карлос Перес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Наварро Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Дуда Барбоса из команды Малага подал угловой справа.
80'
Рейес Диего выбил мяч на угловой.
79'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 21546 болельщиков
Фол, нарушение
77'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Фуэго Хави заработал фол.
Угловой
77'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой справа.
77'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
77'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
76'
Кайседо Фелипе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камачо Начо.
Офсайд
76'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
76'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
75'
Шарлес Диас из команды Малага делает подножку. Рейес Диего заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Дуда Барбоса из команды Малага делает подножку. Наварро Марк заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Эспаньол
74'
Тактическая замена. Рейес Хосе уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
Фол, нарушение
72'
Морено Херард получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дуда Барбоса.
72'
Тактическая замена. Онтиверос Хавьер уходит с поля и его заменяет Дуда Барбоса
71'
Удар от ворот произведет Эспаньол
71'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Рока Марк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Рока Марк совершает грубый фол. Камачо Начо был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Фуэго Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой справа.
69'
Давид Лопес выбил мяч на угловой.
69'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
69'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Малага
67'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Удар от ворот произведет Эспаньол
62'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Рока Марк
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
59'
Удар от ворот произведет Эспаньол
59'
Камачо Начо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
59'
Демикелис Мартин из команды Малага делает передачу одноклубнику.
Угловой
59'
Онтиверос Хавьер из команды Малага подал угловой справа.
59'
Рейес Диего выбил мяч на угловой.
Угловой
59'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
58'
Камачо Начо бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
58'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
58'
Фуэго Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Камачо Начо из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Удар от ворот произведет Малага
56'
Форнальс Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
56'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Рейес Хосе выбил мяч на угловой.
Угловой
55'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой справа.
55'
Кариколь Аарон выбил мяч на угловой.
55'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
55'
Морено Херард из команды Эспаньол нарушает. Эрнандес Луис пострадал, однако рефери не останавливает игру.
54'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эрнандес Луис из команды Малага делает навес
54'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Майкл Сантос из команды Малага делает навес
53'
Камачо Начо пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Пьятти Пабло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Пьятти Пабло совершает грубый фол. Хуан Карлос Перес был жертвой
52'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
51'
Хурадо Хосе Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Онтиверос Хавьер из команды Малага подал угловой справа.
51'
Перес Эрнан выбил мяч на угловой.
Угловой
51'
Онтиверос Хавьер из команды Малага подал угловой справа.
51'
Хуанпи Аньор имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Угловой
50'
Хуанпи Аньор из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
50'
Наварро Марк выбил мяч на угловой.
50'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Удар от ворот произведет Эспаньол
49'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Майкл Сантос заработал фол.
46'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Перес Эрнан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камачо Начо.
Фол, нарушение
47'
Камачо Начо из команды Малага. Это Рейес Хосе заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Кариколь Аарон заработал фол.
44'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Онтиверос Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой слева.
44'
Онтиверос Хавьер выбил мяч на угловой.
43'
Камени Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
43'
Морено Херард из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Удар от ворот произведет Малага
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
41'
Демикелис Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Демикелис Мартин атакует сзади соперника. Давид Лопес пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
40'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
39'
Чори Кастро пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
39'
Перес Эрнан из команды Эспаньол нарушает. Хуанпи Аньор пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Фол, нарушение
38'
Рейес Хосе из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Камачо Начо.
Фол, нарушение
37'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
36'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
36'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
35'
Фуэго Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Хуанпи Аньор нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
34'
Онтиверос Хавьер из команды Малага нарушает. Фуэго Хави пострадал, однако рефери не останавливает игру.
34'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
Желтая карточка
33'
Перес Эрнан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Перес Эрнан совершает грубый фол. Хуан Карлос Перес был жертвой
32'
Удар от ворот произведет Эспаньол
32'
Демикелис Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
Майкл Сантос бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
31'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Хуан Карлос Перес совершает грубый фол. Рейес Хосе был жертвой
28'
Удар от ворот произведет Эспаньол
28'
Хуанпи Аньор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
26'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Хуанпи Аньор заработал фол.
26'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Удар от ворот произведет Малага
25'
Рейес Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
23'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Фуэго Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Чори Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
21'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Пьятти Пабло заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Перес Эрнан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Рейес Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пьятти Пабло отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
17'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает пас партнеру.
17'
Удар от ворот произведет Эспаньол
17'
Форнальс Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Майкл Сантос имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
16'
Хуанпи Аньор из команды Малага делает передачу за спину защитников.
16'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
16'
Хуанпи Аньор из команды Малага подал угловой слева.
15'
Наварро Марк выбил мяч на угловой.
15'
Хуан Карлос Перес из команды Малага устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Эспаньол
14'
Онтиверос Хавьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Хуанпи Аньор не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Хуанпи Аньор на финте ушёл от оппонента.
14'
Фуэго Хави ошибается в защите.
13'
Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает навес
12'
Удар от ворот произведет Эспаньол
12'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
6'
Удар от ворот произведет Эспаньол
6'
Майкл Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Удар от ворот произведет Эспаньол
5'
Майкл Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чори Кастро из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
2'
Удар от ворот произведет Малага
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:1 Эспаньол
Малага
50.5% (111)
Ничья:
39.1% (86)
Эспаньол
10.5% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35% (77)
Малага:
21.8% (48)
Малага:
20.9% (46)
Эспаньол:
5.9% (13)
Малага:
4.1% (9)
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