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Стадион:
Фрозиноне
1:0
Конец матча
Карпи
0'
7' Желтая карточка
Крайнц Лука
10' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
1:0
20' Гол
Терранова Эмануэле
22' Желтая карточка
Струна Альяж
52' Желтая карточка
Федато Франческо
55' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
62' Желтая карточка
Чофани Даниэль
71' Желтая карточка
Мбакогу Джерри
90' Вторая желтая карточка
Мбакогу Джерри
90'+6
Второй тайм
90'
Мбакогу Джерри получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Крагль Оливер заменяет его
88'
Фрозиноне производит замену. Чофани Даниэль уходит, и Мокулу Бенжамен заменяет его
82'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Гори Мирко заменяет его
79'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Alfredo Bifulco заменяет его

Желтая карточка
71'
Мбакогу Джерри получает желтую карточку.
68'
Карпи производит замену. Струна Альяж уходит, и Ласанья Кевин заменяет его
Желтая карточка
62'
Чофани Даниэль получает желтую карточку.
57'
Карпи производит замену. Беретта Джакомо уходит, и Еленич Эней заменяет его
Желтая карточка
55'
Гальоло Риккардо получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Федато Франческо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
22'
Струна Альяж получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Терранова Эмануэле.
Желтая карточка
10'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
Желтая карточка
7'
Крайнц Лука получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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