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Стадион: Матуза
7' Желтая карточкаКрайнц Лука
10' Желтая карточкаЛолло Лоренцо
1:0
20' ГолТерранова Эмануэле
22' Желтая карточкаСтруна Альяж
52' Желтая карточкаФедато Франческо
55' Желтая карточкаГальоло Риккардо
62' Желтая карточкаЧофани Даниэль
71' Желтая карточкаМбакогу Джерри
90' Вторая желтая карточкаМбакогу Джерри
|
7'
10'
20'
1:0
22'
52'
55'
62'
71'
90'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
12
Белек
Вид
24
Maodo
Mbaye
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 3 Кривелло Роберто Защитник
- 11 Крагль Оливер Защитник
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 19 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 5 Струна Альяж Защитник
- 21 Романьоли Симоне Защитник
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Коломби Симоне Вратарь
- 32 Ласицки Игор Защитник
- 17 Сек Мустафа Защитник
- 34 Еленич Эней Полузащитник
- 23 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 33 Форте Лука Нападающий
- 18 Cristian Carletti
- 14 Alfredo Bifulco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
- 20.09.2016 Фрозиноне 0:0 Пиза СB
Карпи (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Мбакогу Джерри получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Крагль Оливер заменяет его
88'
Фрозиноне производит замену. Чофани Даниэль уходит, и Мокулу Бенжамен заменяет его
82'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Гори Мирко заменяет его
79'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Alfredo Bifulco заменяет его
71'
Мбакогу Джерри получает желтую карточку.
68'
Карпи производит замену. Струна Альяж уходит, и Ласанья Кевин заменяет его
62'
Чофани Даниэль получает желтую карточку.
57'
Карпи производит замену. Беретта Джакомо уходит, и Еленич Эней заменяет его
55'
Гальоло Риккардо получает желтую карточку.
52'
Федато Франческо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Струна Альяж получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Терранова Эмануэле.
10'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
7'
Крайнц Лука получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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