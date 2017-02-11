- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba)
14' Желтая карточкаДи Маттео Лука
0:1
20' ГолКорвия Даниэле
30' Желтая карточкаКампорезе Микеле
1:1
41' ГолEnrico Pezzi
45' Вторая желтая карточкаДи Маттео Лука
46' Желтая карточкаБроско Риккардо
2:1
61' ГолAmato Ciciretti
73' Желтая карточкаФалько Филиппо
89' Желтая карточкаКорвия Даниэле
90' Желтая карточкаLorenzo Del Pinto
|
14'
20'
0:1
30'
41'
1:1
45'
46'
61'
2:1
73'
89'
Состав команд
13
Чибсах
Юссиф
11
Паяч
Марко
Беневенто 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Краньо Алессио Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 5 Fabio Lucioni Защитник
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 35 Виола Николас Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 10 Amato Ciciretti Полузащитник
- 11 Паяч Марко Полузащитник
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 16 Багадур Рикардо Нападающий
- 36 Antonio Matera
- 12 Pier Graziano Gori
- 7 Fabrizio Melara
- 18 Гьямфи Брайт
- 25 Enrico Brignola
- 4 Lorenzo Del Pinto
- 6 Lopez Walter II
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 31 Ника Константин Полузащитник
- 19 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 30 Alessandro De Vitis I Полузащитник
- 21 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 10 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 7 Корвия Даниэле Нападающий
- 9 Инсинье Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 8 Рокка Микеле Полузащитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 18 Де Джорджо Пьетро Нападающий
- 33 Gabriele Rolando
- 27 Antonio Negro
- 11 Giuliano Regolanti
- 1 Гранди Маттео
- 26 Riccardo Maciucca
- Главный тренер: Сомма Марио
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
- 24.09.2016 Бари 0:4 Беневенто СB
- 20.09.2016 Беневенто 1:1 Про Верчелли СB
Латина (последние 20 матчей: +4 =12 -4)
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
- 24.09.2016 Латина 1:1 Тернана СB
- 20.09.2016 Новара 2:2 Латина СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Латина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 17.09.2016 Латина 1:1 Беневенто Серия B
- 07.04.2013 Беневенто 1:0 Латина Про Прима Дивизионе
- 12.12.2012 Латина 2:0 Беневенто Коппа Италия Лега Про
- 18.11.2012 Латина 2:2 Беневенто Про Прима Дивизионе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Lorenzo Del Pinto получает желтую карточку.
89'
Корвия Даниэле получает желтую карточку.
84'
Беневенто производит замену. Фалько Филиппо уходит, и Гьямфи Брайт заменяет его
82'
Латина производит замену. Alessandro De Vitis уходит, и Марига Макдоналд заменяет его
73'
Фалько Филиппо получает желтую карточку.
70'
Беневенто производит замену. Виола Николас уходит, и Lorenzo Del Pinto заменяет его
69'
Латина производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Amato Ciciretti.
57'
Беневенто производит замену. Паяч Марко уходит, и Вальтер Лопес заменяет его
51'
Латина производит замену. Ника Константин уходит, и Брускаджин Маттео заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Броско Риккардо получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ди Маттео Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрико Пецци.
30'
Кампорезе Микеле получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Корвия Даниэле.
14'
Ди Маттео Лука получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Кубок Африканских Наций
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация