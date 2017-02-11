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  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
2:1
Конец матча
Латина
0'
14' Желтая карточка
Ди Маттео Лука
0:1
20' Гол
Корвия Даниэле
30' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
1:1
41' Гол
Enrico Pezzi
45' Вторая желтая карточка
Ди Маттео Лука
46' Желтая карточка
Броско Риккардо
2:1
61' Гол
Amato Ciciretti
73' Желтая карточка
Фалько Филиппо
89' Желтая карточка
Корвия Даниэле
90' Желтая карточка
Lorenzo Del Pinto
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Lorenzo Del Pinto получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Корвия Даниэле получает желтую карточку.
84'
Беневенто производит замену. Фалько Филиппо уходит, и Гьямфи Брайт заменяет его
82'
Латина производит замену. Alessandro De Vitis уходит, и Марига Макдоналд заменяет его
Желтая карточка
73'
Фалько Филиппо получает желтую карточку.

70'
Беневенто производит замену. Виола Николас уходит, и Lorenzo Del Pinto заменяет его
69'
Латина производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Amato Ciciretti.
57'
Беневенто производит замену. Паяч Марко уходит, и Вальтер Лопес заменяет его
51'
Латина производит замену. Ника Константин уходит, и Брускаджин Маттео заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Броско Риккардо получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ди Маттео Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрико Пецци.
Желтая карточка
30'
Кампорезе Микеле получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Корвия Даниэле.
Желтая карточка
14'
Ди Маттео Лука получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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