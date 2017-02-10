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Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
0:1
Конец матча
0:1
10' ГолБузеллато Массимилиано
37' Желтая карточкаПомпеу Роналдо
39' Желтая карточкаВита Алессио
45' Желтая карточкаБиттанте Лука
87' Желтая карточкаМинала Джозеф
|
10'
0:1
37'
39'
45'
87'
Состав команд
15
Гухер
Роберт
Виченца 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 18 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 20 Francesco Orlando Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 7 Вита Алессио Полузащитник
- 19 Эбагуа Осариемен Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Думбия Сулейман Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 10 Джакомелли Стефано Нападающий
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 26 Davide Bianchi
- 36 Davide Costa
- 28 Iacopo Cernigoi
- Главный тренер: Марино Паскуале
Салернитана 3-4-3
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 2 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 17 Минала Джозеф Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 13 Мантовани Валерио Защитник
- 33 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 19 Импрота Риккардо Полузащитник
- 7 Сильва Жоао Нападающий
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 20 Оджер Мозес
- 18 Luiz Felipe II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Виченца (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
- 24.09.2016 Виченца 0:0 Авеллино СB
- 20.09.2016 Асколи 2:0 Виченца СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 24.09.2016 Салернитана 2:0 Трапани СB
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана СB
Последние игры между собой
Виченца: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Салернитана: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
- 16.09.2016 Салернитана 2:3 Виченца Серия B
- 19.04.2016 Салернитана 0:0 Виченца Серия B
- 06.12.2015 Виченца 0:0 Салернитана Серия B
- 30.05.2010 Салернитана 0:1 Виченца Серия B
- 09.01.2010 Виченца 0:0 Салернитана Серия B
- 29.03.2009 Виченца 2:0 Салернитана Серия B
- 01.11.2008 Салернитана 0:0 Виченца Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|24
|13
|6
|5
|44 - 27
|45
|2.
|Фрозиноне
|24
|13
|5
|6
|34 - 26
|44
|3.
|Беневенто
|24
|11
|8
|5
|33 - 18
|41
|4.
|Спал-2013
|24
|11
|8
|5
|38 - 26
|41
|5.
|Читтаделла
|24
|12
|2
|10
|33 - 27
|38
|6.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|7.
|Виртус Энтелла
|24
|8
|10
|6
|36 - 29
|34
|8.
|Специя
|24
|8
|10
|6
|22 - 19
|34
|9.
|Бари
|24
|8
|9
|7
|24 - 23
|33
|10.
|Карпи
|24
|8
|9
|7
|24 - 24
|33
|11.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|12.
|Новара
|24
|8
|6
|10
|28 - 29
|30
|13.
|Асколи
|23
|6
|11
|6
|24 - 26
|29
|14.
|Чезена
|24
|6
|9
|9
|30 - 30
|27
|15.
|Брешия
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|16.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|17.
|Авеллино
|24
|6
|8
|10
|19 - 30
|26
|18.
|Пиза
|24
|5
|11
|8
|10 - 14
|26
|19.
|Латина
|24
|4
|14
|6
|26 - 29
|26
|20.
|Про Верчелли
|23
|5
|10
|8
|21 - 29
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|24
|3
|11
|10
|18 - 33
|20
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Минала Джозеф получает желтую карточку.
86'
Салернитана производит замену. Бузеллато Массимилиано уходит, и Зито Антонио заменяет его
78'
Салернитана производит замену. Кода Массимо уходит, и Сильва Жоао заменяет его
75'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Джакомелли Стефано заменяет его
70'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Оджер Мозес заменяет его
46'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Синьори Франческо заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Виченца производит замену. Francesco Orlando уходит, и Де Лука Джузеппе заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Биттанте Лука получает желтую карточку.
39'
Вита Алессио получает желтую карточку.
37'
Помпеу Роналдо получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бузеллато Массимилиано.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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