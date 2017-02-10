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  5. Серия B
Стадион:
Виченца
0:1
Конец матча
Салернитана
0'
0:1
10' Гол
Бузеллато Массимилиано
37' Желтая карточка
Помпеу Роналдо
39' Желтая карточка
Вита Алессио
45' Желтая карточка
Биттанте Лука
87' Желтая карточка
Минала Джозеф
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Минала Джозеф получает желтую карточку.
86'
Салернитана производит замену. Бузеллато Массимилиано уходит, и Зито Антонио заменяет его
78'
Салернитана производит замену. Кода Массимо уходит, и Сильва Жоао заменяет его
75'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Джакомелли Стефано заменяет его
70'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Оджер Мозес заменяет его

46'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Синьори Франческо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Виченца производит замену. Francesco Orlando уходит, и Де Лука Джузеппе заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Биттанте Лука получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Вита Алессио получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Помпеу Роналдо получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бузеллато Массимилиано.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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