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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
13' ГолФавилли Андреа
2:0
22' ГолФавилли Андреа
41' Желтая карточкаАддэ Брайт
45' Желтая карточкаSantiago Colombatto
56' Желтая карточкаКассата Франческо
2:1
57' ПенальтиЧитро Никола
66' Желтая карточкаDavis Curiale
2:1
80' Не забитый пенальтиГатто Леонардо
83' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
84' Желтая карточкаФацио Паскуале
2:2
90' ГолМанкони Якопо
|
13'
1:0
22'
2:0
41'
57'
2:1
66'
80'
2:1
84'
90'
2:2
Состав команд
19
Аддэ
Брайт
34
Крешич
Антон
18
Читро
Никола
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 29 Кассата Франческо Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 14 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 10 Джорджи Луиджи Полузащитник
- 13 Guillame Gigliotti Полузащитник
- 11 Орсолини Риккардо Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 28 Гатто Леонардо Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Августин Блажей Защитник
- 44 Сливка Выкинтас Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 7 Бентивенья Аккурсио Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- 42 Vasile Mogos
- 33 Daniele Mignanelli
- 20 Флавио Лаззари
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Трапани 4-3-1-2
- Основной состав
- 16 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 34 Крешич Антон Защитник
- 6 Matteo Legittimo Защитник
- 19 Federico Maracchi Полузащитник
- 25 Luigi Canotto Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 26 Santiago Colombatto Полузащитник
- 18 Читро Никола Нападающий
- 11 Davis Curiale Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 14 Чарамитаро Маурицио Полузащитник
- 9 Манкони Якопо Нападающий
- 20 Коронадо Игор Нападающий
- 27 Джаллоу Ламин Нападающий
- 24 Davide Raffaello
- 32 Tiago Casasola
- 2 Stefano Cason
- Главный тренер: Косми Серсе
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 02.10.2016 Асколи 0:2 Специя СB
- 27.09.2016 Асколи 0:0 Чезена СB
- 24.09.2016 Пиза 2:1 Асколи СB
- 20.09.2016 Асколи 2:0 Виченца СB
Трапани (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
- 01.10.2016 Трапани 0:2 Читтаделла СB
- 24.09.2016 Салернитана 2:0 Трапани СB
- 20.09.2016 Трапани 0:0 Специя СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкони Якопо.
84'
Асколи производит замену. Джорджи Луиджи уходит, и Карпани Джанлука заменяет его
84'
Фацио Паскуале получает желтую карточку.
83'
Guillame Gigliotti получает желтую карточку.
81'
Трапани производит замену. Читро Никола уходит, и Коронадо Игор заменяет его
80'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гатто Леонардо бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
73'
Трапани производит замену. Дэвис Куриале уходит, и Манкони Якопо заменяет его
70'
Асколи производит замену. Орсолини Риккардо уходит, и Флавио Лаззари заменяет его
67'
Трапани производит замену. Luigi Canotto уходит, и Джаллоу Ламин заменяет его
66'
Дэвис Куриале получает желтую карточку.
64'
Асколи производит замену. Феличоли Джанфилиппо уходит, и Daniele Mignanelli заменяет его
57'
Г О О О О О Л - Читро Никола из команды Трапани забивает пенальти
56'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
41'
Аддэ Брайт получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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