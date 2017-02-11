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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
2:2
Конец матча
Трапани
0'
1:0
13' Гол
Фавилли Андреа
2:0
22' Гол
Фавилли Андреа
41' Желтая карточка
Аддэ Брайт
45' Желтая карточка
Santiago Colombatto
56' Желтая карточка
Кассата Франческо
2:1
57' Пенальти
Читро Никола
66' Желтая карточка
Davis Curiale
2:1
80' Не забитый пенальти
Гатто Леонардо
83' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
84' Желтая карточка
Фацио Паскуале
2:2
90' Гол
Манкони Якопо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкони Якопо.
84'
Асколи производит замену. Джорджи Луиджи уходит, и Карпани Джанлука заменяет его
Желтая карточка
84'
Фацио Паскуале получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Guillame Gigliotti получает желтую карточку.
81'
Трапани производит замену. Читро Никола уходит, и Коронадо Игор заменяет его

Описание гола
80'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гатто Леонардо бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
73'
Трапани производит замену. Дэвис Куриале уходит, и Манкони Якопо заменяет его
70'
Асколи производит замену. Орсолини Риккардо уходит, и Флавио Лаззари заменяет его
67'
Трапани производит замену. Luigi Canotto уходит, и Джаллоу Ламин заменяет его
Желтая карточка
66'
Дэвис Куриале получает желтую карточку.
64'
Асколи производит замену. Феличоли Джанфилиппо уходит, и Daniele Mignanelli заменяет его
Описание гола
57'
Г О О О О О Л - Читро Никола из команды Трапани забивает пенальти
Желтая карточка
56'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Аддэ Брайт получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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