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Стадион: Дино Мануцци
0:1
17' ГолФлоро Флорес Антонио
31' Желтая карточкаМорлео Арчимеде
54' Желтая карточкаБаша Мигьен
1:1
55' ГолЧано Камилло
66' Желтая карточкаМацек Роман
72' Желтая карточкаСкьявоне Андреа
77' Желтая карточкаКрими Марко
88' Желтая карточкаСабелли Стефано
|
17'
0:1
31'
54'
55'
1:1
66'
72'
77'
88'
Состав команд
11
Кокко
Андреа
10
Чано
Камилло
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 16 Michele Rigione Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 14 Бальцано Антонио Полузащитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- 10 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 20 Nicola Falasco
- Главный тренер: Драго Массимо
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 25 Морлео Арчимеде Защитник
- 7 Мацек Роман Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 21 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 20 Бриенца Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 6 Кассани Маттиа Защитник
- 29 Суагер Эмануэле Защитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 10 Греко Леандро Полузащитник
- 4 Ромици Марко Полузащитник
- 9 Райчевич Филип Нападающий
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
Бари (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари СB
- 24.09.2016 Бари 0:4 Беневенто СB
- 20.09.2016 Тернана 0:0 Бари СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Бари: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
- 16.09.2016 Бари 2:1 Чезена Серия B
- 04.04.2016 Бари 0:0 Чезена Серия B
- 15.11.2015 Чезена 0:2 Бари Серия B
- 25.03.2014 Бари 0:0 Чезена Серия B
- 18.10.2013 Чезена 2:1 Бари Серия B
- 11.05.2013 Бари 2:1 Чезена Серия B
- 23.12.2012 Чезена 1:1 Бари Серия B
- 17.04.2011 Чезена 1:0 Бари Серия A
- 28.11.2010 Бари 1:1 Чезена Серия A
- 18.03.2008 Бари 0:0 Чезена Серия B
- 20.10.2007 Чезена 0:0 Бари Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Чезена производит замену. Гарритано Лука уходит, и Витале Маттиа заменяет его
88'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
87'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Райчевич Филип заменяет его
83'
Бари производит замену. Бриенца Франко уходит, и Ромици Марко заменяет его
77'
Крими Марко получает желтую карточку.
74'
Чезена производит замену. Скьявоне Андреа уходит, и Крими Марко заменяет его
72'
Бари производит замену. Сальцано Аньелло уходит, и Греко Леандро заменяет его
72'
Скьявоне Андреа получает желтую карточку.
66'
Мацек Роман получает желтую карточку.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чано Камилло.
54'
Баша Мигьен получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Морлео Арчимеде получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоро Флорес Антонио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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