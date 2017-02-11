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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
1:1
Конец матча
Бари
0'
0:1
17' Гол
Флоро Флорес Антонио
31' Желтая карточка
Морлео Арчимеде
54' Желтая карточка
Баша Мигьен
1:1
55' Гол
Чано Камилло
66' Желтая карточка
Мацек Роман
72' Желтая карточка
Скьявоне Андреа
77' Желтая карточка
Крими Марко
88' Желтая карточка
Сабелли Стефано
90'+7
Второй тайм
90'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Чезена производит замену. Гарритано Лука уходит, и Витале Маттиа заменяет его
Желтая карточка
88'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
87'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Райчевич Филип заменяет его
83'
Бари производит замену. Бриенца Франко уходит, и Ромици Марко заменяет его

Желтая карточка
77'
Крими Марко получает желтую карточку.
74'
Чезена производит замену. Скьявоне Андреа уходит, и Крими Марко заменяет его
72'
Бари производит замену. Сальцано Аньелло уходит, и Греко Леандро заменяет его
Желтая карточка
72'
Скьявоне Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
66'
Мацек Роман получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чано Камилло.
Желтая карточка
54'
Баша Мигьен получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Морлео Арчимеде получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоро Флорес Антонио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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