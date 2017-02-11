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Стадион:
Авеллино
2:0
Конец матча
Верона
0'
48' Желтая карточка
Джимсити Берат
49' Желтая карточка
Караччоло Антонио
1:0
50' Пенальти
Пагера Фабрицио
56' Желтая карточка
Джидайи Виллиам
58' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
2:0
60' Гол
Верде Даниэле
61' Желтая карточка
Моретти Федерико
62' Желтая карточка
Силигарди Лука
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Matthias Solerio заменяет его
76'
Верона производит замену. Караччоло Антонио уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
67'
Авеллино производит замену. Моретти Федерико уходит, и Stephane Omeonga заменяет его
63'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Сукулини Франко заменяет его
Желтая карточка
62'
Силигарди Лука получает желтую карточку.

Желтая карточка
61'
Моретти Федерико получает желтую карточку.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле.
Желтая карточка
58'
Бьянкетти Маттео получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Джидайи Виллиам получает желтую карточку.
Описание гола
50'
Г О О О О О Л - Пагера Фабрицио из команды Авеллино забивает пенальти
Желтая карточка
49'
Караччоло Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Джимсити Берат получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Джимсити Берат получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Авеллино производит замену. Д'Анджело Анджело уходит, и Беллони Никколо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Верона производит замену. Ромуло Соуза уходит, и Силигарди Лука заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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