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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Партенио
48' Желтая карточкаДжимсити Берат
49' Желтая карточкаКараччоло Антонио
1:0
50' ПенальтиПагера Фабрицио
56' Желтая карточкаДжидайи Виллиам
58' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
2:0
60' ГолВерде Даниэле
61' Желтая карточкаМоретти Федерико
62' Желтая карточкаСилигарди Лука
|
48'
50'
1:0
56'
58'
60'
2:0
61'
62'
Состав команд
15
Лашик
Ричард
10
Луппи
Давиде
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 19 Лавероне Лоренцо Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 15 Лашик Ричард Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 7 Верде Даниэле Нападающий
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леццерини Лука Вратарь
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 11 Беллони Никколо Полузащитник
- 9 Эусепи Умберто Нападающий
- 30 Камара Идрисса Нападающий
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 18 Mohamed Soumare
- 10 Luigi Castaldo I
- 23 Matthias Solerio
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Верона 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 3 Пизано Эрос Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 21 Хуанито Гомес Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 31 Феррари Лоренцо Вратарь
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 5 Болдор Деян
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
- 24.09.2016 Виченца 0:0 Авеллино СB
- 20.09.2016 Авеллино 0:1 Читтаделла СB
Верона (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.09.2016 Верона 3:1 Авеллино Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Matthias Solerio заменяет его
76'
Верона производит замену. Караччоло Антонио уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
67'
Авеллино производит замену. Моретти Федерико уходит, и Stephane Omeonga заменяет его
63'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Сукулини Франко заменяет его
62'
Силигарди Лука получает желтую карточку.
61'
Моретти Федерико получает желтую карточку.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле.
58'
Бьянкетти Маттео получает желтую карточку.
56'
Джидайи Виллиам получает желтую карточку.
50'
Г О О О О О Л - Пагера Фабрицио из команды Авеллино забивает пенальти
49'
Караччоло Антонио получает желтую карточку.
48'
Джимсити Берат получает желтую карточку.
48'
Джимсити Берат получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Авеллино производит замену. Д'Анджело Анджело уходит, и Беллони Никколо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Верона производит замену. Ромуло Соуза уходит, и Силигарди Лука заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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