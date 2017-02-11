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Стадион: Марио Ригамонти
20' Желтая карточкаКараччоло Андреа
0:1
21' ПенальтиМаннини Даниэле
1:1
30' ГолКараччоло Андреа
45' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
63' Желтая карточкаEmanuele Ndoj
89' Желтая карточкаЦани Эдгар
90' Желтая карточкаDiego Peralta II
|
20'
21'
0:1
30'
1:1
45'
63'
67'
89'
90'
Состав команд
Брешия 3-4-3
- Основной состав
- 1 Аркари Микеле Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 17 Калабрези Артуро Защитник
- 20 Emanuele Ndoj Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 4 Колин Расин Полузащитник
- 3 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 14 Крочьята Джованни Нападающий
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 16 Прце Фране Защитник
- 23 Маури Стефано Полузащитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 7 Камара Гастон Полузащитник
- 29 Модич Андрэй
- 27 Andrea Vassallo
- 18 Jonathan Alexis Ferrante
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Пиза 4-4-2
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 34 Ландре Лоик Защитник
- 13 Luca Andrea Crescenzi Защитник
- 7 Маннини Даниэле Защитник
- 20 Diego Peralta II Полузащитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 38 Мазуччи Гаэтано Полузащитник
- 11 Манай Рею Нападающий
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 24 Petar Golubovic Защитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 36 Roberto Zammarini
- 14 Samuele Birindelli
- 22 Daniele Cardelli
- 26 Giulio Favale
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари СB
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия СB
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи СB
Пиза (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
- 24.09.2016 Пиза 2:1 Асколи СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Diego Peralta получает желтую карточку.
89'
Цани Эдгар получает желтую карточку.
81'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Камара Гастон заменяет его
72'
Брешия производит замену. Крочьята Джованни уходит, и Маури Стефано заменяет его
68'
Брешия производит замену. Emanuele Ndoj уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
67'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Цани Эдгар заменяет его
63'
Emanuele Ndoj получает желтую карточку.
59'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Petar Golubovic заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Мазуччи Гаэтано получает желтую карточку.
32'
Пиза производит замену. Ландре Лоик уходит, и Дель Фабро Дарио заменяет его
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
21'
Г О О О О О Л - Маннини Даниэле из команды Пиза забивает пенальти
20'
Караччоло Андреа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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