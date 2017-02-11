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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
1:1
Конец матча
Пиза
0'
20' Желтая карточка
Караччоло Андреа
0:1
21' Пенальти
Маннини Даниэле
1:1
30' Гол
Караччоло Андреа
45' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано
63' Желтая карточка
Emanuele Ndoj
89' Желтая карточка
Цани Эдгар
90' Желтая карточка
Diego Peralta II
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Diego Peralta получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Цани Эдгар получает желтую карточку.
81'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Камара Гастон заменяет его
72'
Брешия производит замену. Крочьята Джованни уходит, и Маури Стефано заменяет его
68'
Брешия производит замену. Emanuele Ndoj уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его

67'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Цани Эдгар заменяет его
Желтая карточка
63'
Emanuele Ndoj получает желтую карточку.
59'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Petar Golubovic заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Мазуччи Гаэтано получает желтую карточку.
32'
Пиза производит замену. Ландре Лоик уходит, и Дель Фабро Дарио заменяет его
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
Описание гола
21'
Г О О О О О Л - Маннини Даниэле из команды Пиза забивает пенальти
Желтая карточка
20'
Караччоло Андреа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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