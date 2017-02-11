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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
0:2
Конец матча
Специя
0'
17' Желтая карточка
Легати Элия
0:1
54' Гол
Giulio Maggiore
55' Красная карточка
Проведель Иван
61' Желтая карточка
Бани Маттиа
0:2
81' Гол
Фаббрини Диего
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фаббрини Диего.
80'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Араму Маттиа заменяет его
79'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
70'
Специя производит замену. Пикколо Антонио уходит, и Giuseppe Mastinu заменяет его

Желтая карточка
61'
Бани Маттиа получает желтую карточку.
55'
Про Верчелли производит замену. Легати Элия уходит, и Дзакканьо Андреа заменяет его
55'
УДАЛЕНИЕ! Проведель Иван получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giulio Maggiore.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Про Верчелли производит замену. Andrea La Mantia уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
34'
Специя производит замену. Де Кол Филиппо уходит, и Luca Vignali заменяет его
Желтая карточка
17'
Легати Элия получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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