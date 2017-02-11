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Стадион: Сильвио Пиола
0:2
Конец матча
17' Желтая карточкаЛегати Элия
0:1
54' ГолGiulio Maggiore
55' Красная карточкаПроведель Иван
61' Желтая карточкаБани Маттиа
0:2
81' ГолФаббрини Диего
|
17'
54'
0:1
55'
61'
81'
0:2
Состав команд
13
Легати
Элия
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 13 Легати Элия Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 33 Маммарелла Карло Полузащитник
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 10 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Джермано Умберто Защитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 14 Ваюши Армандо Полузащитник
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- 6 Fabio Eguelfi
- 28 Evans Osei
- 12 Дзакканьо Андреа
- 15 Dramane Konate
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 3 Валентини Науэль Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 14 Джокович Дамьян Полузащитник
- 15 Эррасти Хон Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 21 Фаббрини Диего Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Даткович Нико Защитник
- 8 Синьорелли Франко Полузащитник
- 7 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 30 Пульцетти Нико Полузащитник
- 23 Пью Алессандро Нападающий
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 18 David Okereke
- 24 Luca Vignali
- Andrea Fontana
- 12 Jacopo Pagnini
- 26 Giuseppe Mastinu
- 33 Валентини Алекс
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
- 24.09.2016 Про Верчелли 1:0 Чезена СB
- 20.09.2016 Беневенто 1:1 Про Верчелли СB
- 17.09.2016 Специя 2:1 Про Верчелли СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 02.10.2016 Асколи 0:2 Специя СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 17.09.2016 Специя 2:1 Про Верчелли Серия B
- 23.01.2016 Про Верчелли 0:1 Специя Серия B
- 13.09.2015 Специя 1:1 Про Верчелли Серия B
- 03.03.2015 Специя 5:2 Про Верчелли Серия B
- 11.10.2014 Про Верчелли 1:0 Специя Серия B
- 24.03.2013 Специя 1:3 Про Верчелли Серия B
- 30.10.2012 Про Верчелли 1:0 Специя Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фаббрини Диего.
80'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Араму Маттиа заменяет его
79'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
70'
Специя производит замену. Пикколо Антонио уходит, и Giuseppe Mastinu заменяет его
61'
Бани Маттиа получает желтую карточку.
55'
Про Верчелли производит замену. Легати Элия уходит, и Дзакканьо Андреа заменяет его
55'
УДАЛЕНИЕ! Проведель Иван получил жёлтую карточку и покинул поле.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giulio Maggiore.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Про Верчелли производит замену. Andrea La Mantia уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
34'
Специя производит замену. Де Кол Филиппо уходит, и Luca Vignali заменяет его
17'
Легати Элия получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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