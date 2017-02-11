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Стадион:
Новара
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
19' Гол
Галабинов Андрей
30' Желтая карточка
Македа Федерико
36' Желтая карточка
Юнко Антимо
41' Желтая карточка
Казарини Федерико
1:1
77' Гол
Юнко Антимо
88' Желтая карточка
Marco Varnier
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Новара производит замену. Купиш Томаш уходит, и Lorenzo Dickman заменяет его
88'
Новара производит замену. Сконьямильо Дженнаро уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
Желтая карточка
88'
Marco Varnier получает желтую карточку.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юнко Антимо.
76'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Antonio Lukanovic заменяет его

71'
Читтаделла производит замену. Andrea Schenetti уходит, и Андреа Паолуччи заменяет его
64'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Видо Лука заменяет его
59'
Читтаделла производит замену. Вальцания Лука уходит, и Paolo Bartolomei заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Казарини Федерико получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Желтая карточка
36'
Юнко Антимо получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Македа Федерико получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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