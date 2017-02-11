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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
1:1
Конец матча
1:0
19' ГолГалабинов Андрей
30' Желтая карточкаМакеда Федерико
36' Желтая карточкаЮнко Антимо
41' Желтая карточкаКазарини Федерико
1:1
77' ГолЮнко Антимо
88' Желтая карточкаMarco Varnier
|
19'
1:0
30'
36'
77'
1:1
88'
Состав команд
20
Купиш
Томаш
Новара 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 18 Сансоне Джанлука Полузащитник
- 10 Македа Федерико Полузащитник
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 30 Кох Филипп Защитник
- 17 Ланчини Эдоардо Защитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 23 Адорьян Кристиан Полузащитник
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 31 Francesco Pacini
- 21 Hicham Kanis
- 24 Lorenzo Dickman
- 12 Lorenzo Montipo
- 32 Antonio Lukanovic
- Главный тренер: Барони Марко
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 7 Andrea Schenetti Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Полузащитник
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- 26 Юнко Антимо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Паза Симоне Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 29 Паскали Мануэль Полузащитник
- 28 Видо Лука Нападающий
- 25 Маньеро Лука
- 21 Marco Martin
- 16 Paolo Bartolomei
- 22 Alberto Paleari
- 23 Andrea Paolucci
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
- 24.09.2016 Специя 1:0 Новара СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Трапани 0:2 Читтаделла СB
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия СB
- 20.09.2016 Авеллино 0:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
- 17.09.2016 Читтаделла 3:1 Новара Серия B
- 01.03.2014 Читтаделла 2:2 Новара Серия B
- 24.09.2013 Новара 2:2 Читтаделла Серия B
- 28.03.2013 Читтаделла 2:6 Новара Серия B
- 03.11.2012 Новара 0:1 Читтаделла Серия B
- 29.01.2011 Новара 2:2 Читтаделла Серия B
- 05.09.2010 Читтаделла 0:2 Новара Серия B
- 03.02.2008 Новара 2:2 Читтаделла Серия C1 A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Новара производит замену. Купиш Томаш уходит, и Lorenzo Dickman заменяет его
88'
Новара производит замену. Сконьямильо Дженнаро уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
88'
Marco Varnier получает желтую карточку.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юнко Антимо.
76'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Antonio Lukanovic заменяет его
71'
Читтаделла производит замену. Andrea Schenetti уходит, и Андреа Паолуччи заменяет его
64'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Видо Лука заменяет его
59'
Читтаделла производит замену. Вальцания Лука уходит, и Paolo Bartolomei заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Казарини Федерико получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
36'
Юнко Антимо получает желтую карточку.
30'
Македа Федерико получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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