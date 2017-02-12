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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
0:1
Конец матча
Перуджа
0'
20' Желтая карточка
Дези Якопо
43' Желтая карточка
Палумбо Антонио
57' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
0:1
75' Гол
Никастро Франческо
76' Желтая карточка
Никастро Франческо
80' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Тернана производит замену. Аквафреска Роберт уходит, и Моначелло Гаетано заменяет его
Желтая карточка
80'
Мустаккьо Маттиа получает желтую карточку.
78'
Перуджа производит замену. Francesco Forte уходит, и Бельмонте Никола заменяет его
Желтая карточка
76'
Никастро Франческо получает желтую карточку.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Никастро Франческо.

72'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Ди Ноя Джованни заменяет его
64'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Никастро Франческо заменяет его
59'
Перуджа производит замену. Гнаоре Эдди уходит, и Акампора Дженнаро заменяет его
Желтая карточка
57'
Меккарьелло Бьяджо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана производит замену. Петтинари Стефано уходит, и Паломби Симоне заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Палумбо Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Дези Якопо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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