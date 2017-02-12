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Стадион: Либеро Либерати
20' Желтая карточкаДези Якопо
43' Желтая карточкаПалумбо Антонио
57' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
0:1
75' ГолНикастро Франческо
76' Желтая карточкаНикастро Франческо
80' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
|
20'
43'
75'
0:1
80'
Состав команд
Тернана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 18 Джермони Лука Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- 23 Аквафреска Роберт Нападающий
- 10 Фалетти Сезар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 30 Контини Маттео Защитник
- 5 Мази Альберто Защитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- 7 Моначелло Гаетано Нападающий
- 9 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 19 Ди Ноя Джованни
- 17 Jacopo Petriccione
- Главный тренер: Бреда Роберто
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 16 Бриньоли Альберто Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 5 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 7 Губерти Стефано Нападающий
- 37 Francesco Forte I Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 2 Фацци Николо Полузащитник
- 21 Никастро Франческо Нападающий
- 26 Террани Джованни Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 8 Matteo Ricci II
- 22 Entonjo Elezaj
- 13 Alberto Dossena
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
- 24.09.2016 Латина 1:1 Тернана СB
- 20.09.2016 Тернана 0:0 Бари СB
Перуджа (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Перуджа
|25
|9
|11
|5
|33 - 25
|38
|7.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|8.
|Виртус Энтелла
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|25
|5
|8
|12
|21 - 34
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Тернана производит замену. Аквафреска Роберт уходит, и Моначелло Гаетано заменяет его
80'
Мустаккьо Маттиа получает желтую карточку.
78'
Перуджа производит замену. Francesco Forte уходит, и Бельмонте Никола заменяет его
76'
Никастро Франческо получает желтую карточку.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Никастро Франческо.
72'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Ди Ноя Джованни заменяет его
64'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Никастро Франческо заменяет его
59'
Перуджа производит замену. Гнаоре Эдди уходит, и Акампора Дженнаро заменяет его
57'
Меккарьелло Бьяджо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана производит замену. Петтинари Стефано уходит, и Паломби Симоне заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Палумбо Антонио получает желтую карточку.
20'
Дези Якопо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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