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Стадион:
Виртус Энтелла
0:3
Первый тайм: 22'
Спал-2013
0'
4' Красная карточка
Joel Baraye
0:1
6' Пенальти
Флоккари Сержио
0:2
10' Гол
Luca Mora
0:3
17' Гол
Коста Филиппо
22'
Первый тайм
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коста Филиппо.
16'
Виртус Энтелла производит замену. Marco Moscati уходит, и Филиппини Лоренцо заменяет его
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Mora.
Описание гола
6'
Г О О О О О Л - Флоккари Сержио из команды Спал-2013 забивает пенальти
4'
УДАЛЕНИЕ! Joel Baraye получил жёлтую карточку и покинул поле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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