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Стадион: Комунале ди Кьявари
0:3
Первый тайм: 22'
4' Красная карточкаJoel Baraye
0:1
6' ПенальтиФлоккари Сержио
0:2
10' ГолLuca Mora
0:3
17' ГолКоста Филиппо
|
4'
6'
0:1
10'
0:2
17'
0:3
Состав команд
28
Joel
Baraye
19
Luca
Mora
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 30 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Пекорини Симоне Защитник
- 23 Сини Симоне Защитник
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 33 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 29 Аммари Нажиб Полузащитник
- 13 Бенедетти Симоне Нападающий
- 20 Davide Diaw
- 25 Dany Mota
- 1 Andrea Paroni
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 10 Флоккари Сержио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 24 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- 27 Гильоне Паоло Нападающий
- 18 Eros Schiavon
- 3 Tomasso Silvestri
- 2 Daniele Gasparetto
- 34 Tommaso Costantini
- 20 Michele Castagnetti
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 20.09.2016 Виртус Энтелла 2:1 Перуджа СB
Спал-2013 (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
- 20.09.2016 Спал-2013 1:3 Верона СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Спал-2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 17.09.2016 Спал-2013 2:2 Виртус Энтелла Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|3:0
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|7.
|Перуджа
|24
|8
|11
|5
|32 - 25
|35
|8.
|Виртус Энтелла
|0:3
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|11.
|Новара
|25
|8
|7
|10
|29 - 30
|31
|12.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|13.
|Асколи
|24
|6
|12
|6
|26 - 28
|30
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|25
|4
|14
|7
|27 - 31
|26
|20.
|Про Верчелли
|24
|5
|10
|9
|21 - 31
|25
|21.
|Тернана
|24
|5
|8
|11
|21 - 33
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Первый тайм
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коста Филиппо.
16'
Виртус Энтелла производит замену. Marco Moscati уходит, и Филиппини Лоренцо заменяет его
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Mora.
6'
Г О О О О О Л - Флоккари Сержио из команды Спал-2013 забивает пенальти
4'
УДАЛЕНИЕ! Joel Baraye получил жёлтую карточку и покинул поле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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