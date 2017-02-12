Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 20000
12' Желтая карточкаМайетта Доменико
0:1
19' ГолДжемаили Блерим
45' Желтая карточкаМ'Байе Ибрахим
63' Желтая карточкаШик Патрик
72' Желтая карточкаТоррейра Лукас
82' Желтая карточкаТоросидис Василис
1:1
82' ПенальтиМуриэль Луис
2:1
83' ГолШик Патрик
3:1
88' Гол в свои воротаМ'Байе Ибрахим
90' Желтая карточкаДжемаили Блерим
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
94'
94'
Донса Годфред бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
94'
Умар Садик из команды Болонья делает пас партнеру.
94'
Умар Садик из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
94'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
94'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
Джемаили Блерим получает желтую карточку.
93'
Джемаили Блерим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Джуричич Филип.
92'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
91'
91'
Ди Франческо Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Торрейра Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! М'Байе Ибрахим отправил мяч в свои ворота.
88'
Шик Патрик из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
88'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
87'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
87'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
87'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
86'
Умар Садик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Квальярелла Фабио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико
83'
Джуричич Филип сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шик Патрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Шик Патрик из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
83'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
82'
Г О О О О О Л - Муриэль Луис из команды Сампдория забивает пенальти
82'
Торосидис Василис получает желтую карточку за споры
81'
ПЕНАЛЬТИ! Пульгар Эрик сыграл рукой в своей штрафной площади.
80'
Джуричич Филип из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
80'
Муриэль Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Джемаили Блерим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
Джуричич Филип из команды Сампдория подал угловой справа.
79'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
79'
78'
77'
Муриэль Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает пас партнеру.
77'
М'Байе Ибрахим возвращается на поле, всё в порядке.
77'
77'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
77'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
М'Байе Ибрахим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
М'Байе Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
75'
75'
Ойконому Мариос из команды Болонья бьет головой мимо ворот
75'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
74'
74'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает подножку. Джуричич Филип заработал фол.
73'
73'
73'
73'
После штрафного удара, который нанес Верди Симоне, мяч попадает в перекладину
72'
Торрейра Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
72'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
71'
71'
71'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
69'
Умар Садик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Донса Годфред из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
69'
Донса Годфред из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
69'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Прает Деннис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
68'
67'
66'
66'
66'
Донса Годфред выбил мяч на угловой.
66'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Торосидис Василис из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
65'
Шик Патрик на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
Умар Садик из команды Болонья. Это Шкриньяр Милан заработал фол.
64'
64'
63'
Донса Годфред из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Шик Патрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
63'
Шик Патрик из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Донса Годфред.
61'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Квальярелла Фабио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Тактическая замена. Фернандеш Бруну уходит с поля и его заменяет Шик Патрик
58'
Умар Садик из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Прает Деннис.
58'
Джуричич Филип попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает пас партнеру.
58'
Фернандеш Бруну не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает пас партнеру.
58'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
57'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Додо Родолфо из команды Сампдория в офсайде
54'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Да Коста Жуниор неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
54'
52'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает навес
51'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Шкриньяр Милан блокирует соперника. Торосидис Василис заработал своей команде штрафной.
50'
50'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
50'
50'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
49'
Донса Годфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Додо Родолфо из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
48'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
48'
47'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Реджини Васко уходит с поля и его заменяет Додо Родолфо
46'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Джуричич Филип
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Реджини Васко из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Реджини Васко нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
48'
47'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
47'
47'
Дестро Маттиа получил травму и заменен. Умар Садик выходит на поле.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
М'Байе Ибрахим получает желтую карточку.
45'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Фернандеш Бруну.
44'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
44'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Дестро Маттиа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
43'
Дестро Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Реджини Васко из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
42'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
41'
41'
Фернандеш Бруну бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
41'
41'
Реджини Васко из команды Сампдория делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
38'
38'
Дестро Маттиа из команды Болонья бьет головой мимо ворот
37'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
36'
Линетти Кароль нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Дестро Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
36'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
35'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Сильвестре Матиас заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
34'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
33'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
32'
Прает Деннис из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
31'
Верди Симоне из команды Болонья делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
31'
31'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Пульгар Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрейра Лукас.
30'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория наносит неточный удар с лета
27'
27'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
27'
26'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Реджини Васко из команды Сампдория делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
23'
Муриэль Луис коснулся мяча рукой.
23'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
23'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
21'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Верди Симоне из команды Болонья делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
19'
Верди Симоне сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Джемаили Блерим отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
18'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
18'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
18'
Фернандеш Бруну попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Фернандеш Бруну на финте ушёл от оппонента.
18'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает пас партнеру.
17'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает неудачный навес.
15'
15'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает неудачный навес.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
14'
13'
13'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой слева.
13'
Майетта Доменико получил травму и заменен. М'Байе Ибрахим выходит на поле.
12'
12'
Реджини Васко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Майетта Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Майетта Доменико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
12'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Муриэль Луис.
11'
ШТАНГА! Донса Годфред попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
11'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
11'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
9'
Крейчи Ладислав бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Джемаили Блерим из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
7'
Донса Годфред возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Донса Годфред получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Донса Годфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Муриэль Луис из команды Сампдория наносит очень неточный удар.
6'
6'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
5'
Муриэль Луис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Муриэль Луис оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
4'
Крейчи Ладислав из команды Болонья в офсайде
3'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
2'
2'
Ойконому Мариос из команды Болонья бьет головой мимо ворот
2'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
1'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
1'
Донса Годфред из команды Болонья делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Болонья
Сампдория
88% (190)
Ничья:
10.6% (23)
Болонья
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
35.6% (77)
1:0 Сампдория:
34.7% (75)
2:0 Сампдория:
12.5% (27)
1:1 Ничья:
8.3% (18)
3:1 Сампдория:
1.9% (4)
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