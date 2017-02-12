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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20000
Сампдория
3:1
Конец матча
Болонья
0'
12' Желтая карточка
Майетта Доменико
0:1
19' Гол
Джемаили Блерим
45' Желтая карточка
М'Байе Ибрахим
63' Желтая карточка
Шик Патрик
72' Желтая карточка
Торрейра Лукас
82' Желтая карточка
Торосидис Василис
1:1
82' Пенальти
Муриэль Луис
2:1
83' Гол
Шик Патрик
3:1
88' Гол в свои ворота
М'Байе Ибрахим
90' Желтая карточка
Джемаили Блерим
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
94'
Удар от ворот произведет Сампдория
94'
Донса Годфред бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
94'
Умар Садик из команды Болонья делает пас партнеру.
94'
Умар Садик из команды Болонья устремляется вперед с мячом.

94'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
94'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
93'
Джемаили Блерим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Джемаили Блерим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Джуричич Филип.
Травма, повреждение
92'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Удар от ворот произведет Сампдория
91'
Ди Франческо Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Торрейра Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
91'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
88'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! М'Байе Ибрахим отправил мяч в свои ворота.
88'
Шик Патрик из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
Угловой
88'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
87'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
87'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
87'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
86'
Умар Садик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
85'
Квальярелла Фабио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико
83'
Джуричич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шик Патрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Шик Патрик из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
83'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
Описание гола
82'
Г О О О О О Л - Муриэль Луис из команды Сампдория забивает пенальти
Желтая карточка
82'
Торосидис Василис получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
81'
ПЕНАЛЬТИ! Пульгар Эрик сыграл рукой в своей штрафной площади.
80'
Джуричич Филип из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Муриэль Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Джемаили Блерим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
79'
Джуричич Филип из команды Сампдория подал угловой справа.
79'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
79'
Додо Родолфо из команды Сампдория делает навес
78'
Удар от ворот произведет Болонья
77'
Муриэль Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает пас партнеру.
Травма, повреждение
77'
М'Байе Ибрахим возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
77'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
М'Байе Ибрахим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
М'Байе Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
75'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
75'
Удар от ворот произведет Сампдория
75'
Ойконому Мариос из команды Болонья бьет головой мимо ворот
Угловой
75'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
74'
Торосидис Василис выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
74'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает подножку. Джуричич Филип заработал фол.
73'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Додо Родолфо из команды Сампдория делает навес
73'
Удар от ворот произведет Сампдория
73'
После штрафного удара, который нанес Верди Симоне, мяч попадает в перекладину
Желтая карточка
72'
Торрейра Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
72'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
71'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
69'
Умар Садик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Донса Годфред из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
69'
Донса Годфред из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
69'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Прает Деннис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
67'
Торосидис Василис выбил мяч на угловой.
66'
Да Коста Жуниор вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
66'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
66'
Донса Годфред выбил мяч на угловой.
66'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Торосидис Василис из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
65'
Шик Патрик на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
64'
Умар Садик из команды Болонья. Это Шкриньяр Милан заработал фол.
64'
Да Коста Жуниор вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
63'
Донса Годфред из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
63'
Шик Патрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
63'
Шик Патрик из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Донса Годфред.
61'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
61'
Квальярелла Фабио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Тактическая замена. Фернандеш Бруну уходит с поля и его заменяет Шик Патрик
Фол, нарушение
58'
Умар Садик из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Прает Деннис.
58'
Джуричич Филип попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает пас партнеру.
58'
Фернандеш Бруну не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает пас партнеру.
58'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
57'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
55'
Додо Родолфо из команды Сампдория в офсайде
54'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Да Коста Жуниор неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
54'
Додо Родолфо из команды Сампдория делает навес
52'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Да Коста Жуниор вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает навес
51'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
50'
Шкриньяр Милан блокирует соперника. Торосидис Василис заработал своей команде штрафной.
Угловой
50'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
50'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
50'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
49'
Донса Годфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Додо Родолфо из команды Сампдория делает навес
49'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Додо Родолфо из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Торосидис Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
48'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
Угловой
48'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
47'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Реджини Васко уходит с поля и его заменяет Додо Родолфо
46'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Джуричич Филип
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Реджини Васко из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Реджини Васко нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Да Коста Жуниор вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
47'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Болонья
47'
Дестро Маттиа получил травму и заменен. Умар Садик выходит на поле.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
45'
М'Байе Ибрахим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Фернандеш Бруну.
Фол, нарушение
44'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
44'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Дестро Маттиа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
43'
Дестро Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Реджини Васко из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
42'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Болонья
41'
Фернандеш Бруну бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
41'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Реджини Васко из команды Сампдория делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Удар от ворот произведет Болонья
38'
Удар от ворот произведет Сампдория
38'
Дестро Маттиа из команды Болонья бьет головой мимо ворот
37'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
36'
Линетти Кароль нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Дестро Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
36'
Торосидис Василис выбил мяч на угловой.
36'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
35'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Сильвестре Матиас заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Да Коста Жуниор вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
33'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Прает Деннис из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Пульгар Эрик.
Фол, нарушение
31'
Верди Симоне из команды Болонья делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
31'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес
31'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
30'
Пульгар Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Торрейра Лукас.
30'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Удар от ворот произведет Болонья
28'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория наносит неточный удар с лета
27'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
27'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Болонья
26'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Реджини Васко из команды Сампдория делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Муриэль Луис коснулся мяча рукой.
23'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
23'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
21'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Верди Симоне из команды Болонья делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
20'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
19'
Верди Симоне сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Джемаили Блерим отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
18'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
18'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
18'
Фернандеш Бруну попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Фернандеш Бруну на финте ушёл от оппонента.
18'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает пас партнеру.
17'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает неудачный навес.
15'
Удар от ворот произведет Болонья
15'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает неудачный навес.
15'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой слева.
13'
Майетта Доменико получил травму и заменен. М'Байе Ибрахим выходит на поле.
12'
Торосидис Василис выбил мяч на угловой.
12'
Реджини Васко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Майетта Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Майетта Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
12'
Майетта Доменико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
12'
Майетта Доменико из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Муриэль Луис.
11'
ШТАНГА! Донса Годфред попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
11'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
11'
Верди Симоне из команды Болонья делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
9'
Крейчи Ладислав бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
8'
Джемаили Блерим из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
Травма, повреждение
7'
Донса Годфред возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Удар от ворот произведет Болонья
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Донса Годфред получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
7'
Донса Годфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Муриэль Луис из команды Сампдория наносит очень неточный удар.
6'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
6'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Удар от ворот произведет Болонья
5'
Муриэль Луис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Муриэль Луис оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
Офсайд
4'
Крейчи Ладислав из команды Болонья в офсайде
3'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Сампдория
2'
Ойконому Мариос из команды Болонья бьет головой мимо ворот
Угловой
2'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
1'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
1'
Донса Годфред из команды Болонья делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Болонья
Сампдория
88% (190)
Ничья:
10.6% (23)
Болонья
1.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
35.6% (77)
Сампдория:
34.7% (75)
Сампдория:
12.5% (27)
Ничья:
8.3% (18)
Сампдория:
1.9% (4)
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