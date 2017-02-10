Стадион: Сан-Паоло Зрители: 34000
1:0
50' ГолЗелиньски Петр
67' Желтая карточкаОрбан Лукас
2:0
68' ГолДжаккерини Эммануэле
80' Желтая карточкаБурдиссо Николас
90' Желтая карточкаРог Марко
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает подножку. Паволетти Леонардо заработал фол.
92'
Рог Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Рог Марко из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Орбан Лукас.
92'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Аллан Маркес из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Бурдиссо Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
87'
Паволетти Леонардо из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Орбан Лукас.
86'
Аллан Маркес из команды Наполи делает подножку. Ригони Лука заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Паволетти Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Аллан Маркес из команды Наполи делает пас партнеру.
83'
Кулибали Калиду получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Симеоне Джованни.
82'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает подножку. Рог Марко заработал фол.
81'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Гулам Фаузи исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
80'
Бурдиссо Николас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
80'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает подножку. Аллан Маркес заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Удар от ворот произведет Наполи
79'
Адель Таарабт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Адель Таарабт на финте ушёл от оппонента.
78'
Тактическая замена. Мертенс Дрис уходит с поля и его заменяет Паволетти Леонардо
77'
77'
76'
Зелиньски Петр нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Зелиньски Петр из команды Наполи играет в стеночку. Аллан Маркес был стеночкой.
75'
Тактическая замена. Гамшик Марек уходит с поля и его заменяет Аллан Маркес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
73'
Тактическая замена. Джаккерини Эммануэле уходит с поля и его заменяет Рог Марко
73'
73'
72'
Лазович Дарко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гамшик Марек.
70'
70'
Инсинье Лоренцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Рейна Пепе из команды Наполи делает навес
70'
Бурдиссо Николас пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Маджио Кристиан из команды Наполи делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
68'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
68'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи добил мяч в ворота.
68'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
68'
67'
Орбан Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
67'
Орбан Лукас из команды Дженоа делает подножку. Мертенс Дрис заработал фол.
67'
Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
64'
63'
Орбан Лукас выбил мяч на угловой.
63'
Маджио Кристиан из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Инсинье Лоренцо, и мяч снова в игре
61'
Инсинье Лоренцо на финте ушёл от оппонента.
61'
После дальнего удара, который нанес Хильемарк Оскар мяч отбит вратарем
61'
Адель Таарабт на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
59'
58'
Тактическая замена. Палладино Раффаэле уходит с поля и его заменяет Адель Таарабт
58'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа отвел угрозу отличным подкатом
58'
Мертенс Дрис из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джаккерини Эммануэле мяча так и не получил
57'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гулам Фаузи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
57'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
56'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Лазович Дарко из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
56'
Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес
56'
Зелиньски Петр из команды Наполи играет в стеночку. Джаккерини Эммануэле был стеночкой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
55'
Ригони Лука выбил мяч на угловой.
55'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает передачу одноклубнику.
55'
55'
54'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
52'
52'
Диавара Амаду отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Мертенс Дрис, и мяч снова в игре
52'
51'
После дальнего удара, который нанес Мертенс Дрис мяч отбит вратарем
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Зелиньски Петр!
50'
Хильемарк Оскар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
49'
Диавара Амаду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает подножку. Джаккерини Эммануэле заработал фол.
48'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мертенс Дрис нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Мертенс Дрис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Гамшик Марек на финте ушёл от оппонента.
47'
47'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
46'
Зелиньски Петр из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джаккерини Эммануэле не смог удачно сыграть.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Инсинье Лоренцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
44'
Гамшик Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Гамшик Марек из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
44'
44'
43'
43'
Зелиньски Петр из команды Наполи играет в стеночку с партнером по команде. Джаккерини Эммануэле это был.
43'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Ригони Лука мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
42'
Орбан Лукас из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
42'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Гулам Фаузи из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
39'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Катальди Данило
38'
Велозу Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
37'
Маджио Кристиан из команды Наполи делает навес
37'
Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Маджио Кристиан на финте ушёл от оппонента.
36'
Инсинье Лоренцо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
36'
36'
Инсинье Лоренцо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
35'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи в офсайде
35'
Гамшик Марек из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
34'
Кулибали Калиду из команды Наполи бьет головой мимо ворот
34'
34'
Велозу Мигель выбил мяч на угловой.
34'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
33'
33'
Кулибали Калиду из команды Наполи наносит неточный удар с лета
33'
33'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
32'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Маджио Кристиан из команды Наполи делает навес
31'
31'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
29'
Инсинье Лоренцо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
28'
Диавара Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
27'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Симеоне Джованни коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
25'
24'
Орбан Лукас из команды Дженоа. Это Мертенс Дрис заработал фол.
23'
Ригони Лука получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Джаккерини Эммануэле.
23'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
22'
21'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
20'
Симеоне Джованни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
20'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Хентилетти Сантьяго получил травму и заменен. Орбан Лукас выходит на поле.
19'
Хентилетти Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Альбиоль Рауль блокирует соперника. Хентилетти Сантьяго заработал своей команде штрафной.
18'
18'
17'
17'
17'
Гамшик Марек из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет Наполи
17'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
17'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
17'
Лашальт Диего из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
17'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Зелиньски Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
16'
Лашальт Диего из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
16'
Маджио Кристиан выбил мяч на угловой.
16'
Лашальт Диего из команды Дженоа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Палладино Раффаэле мяча так и не получил
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Зелиньски Петр не смог удачно сыграть.
13'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
11'
Маджио Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Палладино Раффаэле.
10'
Хентилетти Сантьяго из команды Дженоа отвел угрозу отличным подкатом
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
9'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Муньос Эсекьель нарушает правила. Гулам Фаузи пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 10% времени, а гости – 90%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
3'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес
2'
Рейна Пепе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
1'
Ригони Лука из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Дженоа
Наполи
99.1% (233)
Ничья:
0.9% (2)
Дженоа
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
39.1% (92)
2:1 Наполи:
17.4% (41)
3:1 Наполи:
14.9% (35)
1:0 Наполи:
8.9% (21)
3:0 Наполи:
6.4% (15)
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