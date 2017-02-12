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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19000
Торино
5:3
Конец матча
Пескара
0'
1:0
2' Гол
Фальке Яго
3' Желтая карточка
Стендардо Гильерме
2:0
9' Гол
Айети Арлинд
3:0
15' Гол
Белотти Андреа
25' Желтая карточка
Форнасьер Микеле
32' Желтая карточка
Лукич Саша
4:0
53' Гол
Ляич Адем
5:0
61' Гол
Белотти Андреа
5:1
74' Гол в свои ворота
Айети Арлинд
5:2
75' Гол
Бенали Ахмед
5:3
83' Гол
Бенали Ахмед
90' Желтая карточка
Кода Андреа
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
93'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
93'
Белотти Андреа из команды Торино наносит очень неточный удар.
Фол, нарушение
92'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Бенали Ахмед.

92'
Удар от ворот произведет Пескара
91'
Бое Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
90'
Кода Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Кода Андреа из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Белотти Андреа.
90'
Удар от ворот произведет Торино
89'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
89'
Бое Лукас из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Дзампано Франческо.
88'
Удар от ворот произведет Торино
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
Фол, нарушение
87'
Бое Лукас из команды Торино делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
84'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает подножку. Бруно Алессандро заработал фол.
83'
Форнасьер Микеле сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенали Ахмед записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Айети Арлинд сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
Кода Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
Угловой
83'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
83'
Бое Лукас выбил мяч на угловой.
83'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
82'
Форнасьер Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
82'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает подножку. Бое Лукас заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Пескара
80'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Белотти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Аскуа Африйе из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
79'
Айети Арлинд из команды Торино делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
79'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
77'
Бираги Кристиано из команды Пескара подал угловой слева.
77'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
Угловой
77'
Бираги Кристиано из команды Пескара подал угловой слева.
77'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч на угловой.
76'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
76'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает пас партнеру.
76'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенали Ахмед записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Капрари Джанлука из команды Пескара наносит очень неточный удар.
75'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает пас партнеру.
Описание гола
74'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Айети Арлинд отправил мяч в свои ворота.
73'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
Угловой
73'
Бираги Кристиано из команды Пескара подал угловой слева.
73'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
72'
После дальнего удара, который нанес Мемушай Ледиан мяч отбит вратарем
72'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Ляич Адем из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
69'
Кода Андреа из команды Пескара. Это Белотти Андреа заработал фол.
68'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает пас партнеру.
68'
Мемушай Ледиан из команды Пескара сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Капрари Джанлука мяча так и не получил
67'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Удар от ворот произведет Пескара
Офсайд
63'
Дзампано Франческо из команды Пескара в офсайде
63'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает пас партнеру.
63'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает пас партнеру.
63'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
61'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
59'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Торино
58'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
58'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Бираги Кристиано из команды Пескара подал угловой слева.
57'
Тактическая замена. Бругман Гастон уходит с поля и его заменяет Бруно Алессандро
57'
Мемушай Ледиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Тактическая замена. Лукич Саша уходит с поля и его заменяет Аскуа Африйе
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Лукич Саша из команды Торино сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фальке Яго мяча так и не получил
54'
Верре Валерио из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Моретти Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ляич Адем записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
53'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает пас партнеру.
53'
Мемушай Ледиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Лукич Саша из команды Торино подал угловой слева.
52'
Кода Андреа выбил мяч на угловой.
52'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
52'
Дзампано Франческо из команды Пескара. Это Лукич Саша заработал фол.
51'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
50'
Бругман Гастон из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Удар от ворот произведет Пескара
49'
Айети Арлинд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
49'
Лукич Саша из команды Торино подал угловой справа.
49'
Белотти Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Офсайд
48'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
47'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Пескара
46'
Тактическая замена. Стендардо Гильерме уходит с поля и его заменяет Кода Андреа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
47'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Айети Арлинд из команды Торино делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
47'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Мемушай Ледиан из команды Пескара. Это Лукич Саша заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Оби Джоэл получил травму и заменен. Густафссон Самуэль выходит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Травма, повреждение
45'
Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
45'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
45'
Верре Валерио из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
44'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
41'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Лукич Саша из команды Торино подал угловой справа.
40'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
40'
Ляич Адем из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников.
37'
Удар от ворот произведет Пескара
37'
Лукич Саша бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
36'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Крешенци Алессандро заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Белотти Андреа из команды Торино. Это Стендардо Гильерме заработал фол.
35'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Капрари Джанлука не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Бругман Гастон из команды Пескара делает пас партнеру.
34'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Пескара
33'
Форнасьер Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
33'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес
32'
Бираги Кристиано из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
32'
Лукич Саша получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Лукич Саша из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Бенали Ахмед.
31'
Баррека Антонио из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Айети Арлинд из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
30'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает пас партнеру.
30'
Удар от ворот произведет Торино
29'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
29'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
29'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бругман Гастон из команды Пескара делает навес
Фол, нарушение
28'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
Офсайд
28'
Бенали Ахмед из команды Пескара в офсайде
27'
Тактическая замена. Кастанос Григорис уходит с поля и его заменяет Крешенци Алессандро
Фол, нарушение
27'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
27'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
26'
Удар от ворот произведет Пескара
25'
Ляич Адем бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
25'
Форнасьер Микеле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
25'
Форнасьер Микеле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
Фол, нарушение
24'
Бенасси Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бругман Гастон.
Офсайд
23'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
Фол, нарушение
21'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бираги Кристиано.
21'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лукич Саша из команды Торино подал угловой справа.
21'
Айети Арлинд имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
Угловой
21'
Лукич Саша из команды Торино подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
20'
Бенасси Марко из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
После дальнего удара, который нанес Фальке Яго мяч отбит вратарем
19'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Лукич Саша из команды Торино подал угловой слева.
18'
Ляич Адем нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников.
Офсайд
17'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Оби Джоэл сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Форнасьер Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Лукич Саша из команды Торино подал угловой слева.
14'
Дзампано Франческо выбил мяч на угловой.
14'
Баррека Антонио из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Бенасси Марко из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Лукич Саша из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
11'
Лукич Саша из команды Торино делает подножку. Бругман Гастон заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Арлинд!
9'
Лукич Саша нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
9'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
7'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
5'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Желтая карточка
3'
Стендардо Гильерме получает желтую карточку.
Фол, нарушение
3'
Стендардо Гильерме из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Бенасси Марко.
3'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
2'
сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фальке Яго!
2'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу одноклубнику.
2'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 5:3 Пескара
Торино
95% (208)
Ничья:
4.6% (10)
Пескара
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
42.9% (94)
Торино:
22.8% (50)
Торино:
16.9% (37)
Торино:
4.1% (9)
Торино:
4.1% (9)
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