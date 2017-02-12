Стадион: Олимпийский стадион (Турин) Зрители: 19000
1:0
2' ГолФальке Яго
3' Желтая карточкаСтендардо Гильерме
2:0
9' ГолАйети Арлинд
3:0
15' ГолБелотти Андреа
25' Желтая карточкаФорнасьер Микеле
32' Желтая карточкаЛукич Саша
4:0
53' ГолЛяич Адем
5:0
61' ГолБелотти Андреа
5:1
74' Гол в свои воротаАйети Арлинд
5:2
75' ГолБенали Ахмед
5:3
83' ГолБенали Ахмед
90' Желтая карточкаКода Андреа
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
93'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
93'
Белотти Андреа из команды Торино наносит очень неточный удар.
92'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Бенали Ахмед.
92'
91'
Бое Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Кода Андреа получает желтую карточку.
90'
Кода Андреа из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Белотти Андреа.
90'
89'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
89'
Бое Лукас из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Дзампано Франческо.
88'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
87'
Бое Лукас из команды Торино делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает подножку. Бруно Алессандро заработал фол.
83'
Форнасьер Микеле сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенали Ахмед записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Айети Арлинд сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
Кода Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
83'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
83'
Бое Лукас выбил мяч на угловой.
83'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
82'
82'
82'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает подножку. Бое Лукас заработал фол.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Белотти Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Аскуа Африйе из команды Торино делает пас партнеру.
79'
Айети Арлинд из команды Торино делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
79'
78'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
77'
77'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
77'
77'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч на угловой.
76'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
76'
76'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенали Ахмед записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Капрари Джанлука из команды Пескара наносит очень неточный удар.
75'
74'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Айети Арлинд отправил мяч в свои ворота.
73'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
73'
73'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
72'
После дальнего удара, который нанес Мемушай Ледиан мяч отбит вратарем
72'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
Кода Андреа из команды Пескара. Это Белотти Андреа заработал фол.
68'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает пас партнеру.
68'
Мемушай Ледиан из команды Пескара сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Капрари Джанлука мяча так и не получил
67'
67'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
63'
Дзампано Франческо из команды Пескара в офсайде
63'
63'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает пас партнеру.
63'
61'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
58'
58'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
58'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Тактическая замена. Бругман Гастон уходит с поля и его заменяет Бруно Алессандро
57'
Мемушай Ледиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Тактическая замена. Лукич Саша уходит с поля и его заменяет Аскуа Африйе
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Лукич Саша из команды Торино сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фальке Яго мяча так и не получил
54'
Верре Валерио из команды Пескара делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Моретти Эмилиано сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ляич Адем записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
53'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает пас партнеру.
53'
Мемушай Ледиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Кода Андреа выбил мяч на угловой.
52'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает пас партнеру.
52'
Дзампано Франческо из команды Пескара. Это Лукич Саша заработал фол.
51'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
50'
Бругман Гастон из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
49'
Айети Арлинд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
49'
Белотти Андреа бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
47'
Густафссон Самуэль из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Тактическая замена. Стендардо Гильерме уходит с поля и его заменяет Кода Андреа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
47'
Айети Арлинд из команды Торино делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
47'
46'
Мемушай Ледиан из команды Пескара. Это Лукич Саша заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Оби Джоэл получил травму и заменен. Густафссон Самуэль выходит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
45'
Верре Валерио из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
44'
43'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
40'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников.
37'
37'
Лукич Саша бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
Ляич Адем из команды Торино делает подножку. Крешенци Алессандро заработал фол.
36'
Белотти Андреа из команды Торино. Это Стендардо Гильерме заработал фол.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Капрари Джанлука не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Бругман Гастон из команды Пескара делает пас партнеру.
34'
34'
33'
33'
33'
33'
33'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес
32'
Бираги Кристиано из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
32'
Лукич Саша получает желтую карточку.
32'
Лукич Саша из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Бенали Ахмед.
31'
Баррека Антонио из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Айети Арлинд из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
30'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
30'
29'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
29'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
29'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бругман Гастон из команды Пескара делает навес
28'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
28'
Бенали Ахмед из команды Пескара в офсайде
27'
Тактическая замена. Кастанос Григорис уходит с поля и его заменяет Крешенци Алессандро
27'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
27'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
26'
26'
25'
Ляич Адем бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Форнасьер Микеле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
25'
Форнасьер Микеле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Белотти Андреа.
24'
Бенасси Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бругман Гастон.
23'
21'
Белотти Андреа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бираги Кристиано.
21'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Айети Арлинд имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
20'
Бенасси Марко из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
19'
После дальнего удара, который нанес Фальке Яго мяч отбит вратарем
19'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Ляич Адем нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
18'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников.
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Оби Джоэл сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
15'
14'
Дзампано Франческо выбил мяч на угловой.
14'
Баррека Антонио из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
13'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Бенасси Марко из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Лукич Саша из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Лукич Саша из команды Торино делает подножку. Бругман Гастон заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Арлинд!
9'
Лукич Саша нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
9'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
8'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
7'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
7'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
3'
Стендардо Гильерме получает желтую карточку.
3'
Стендардо Гильерме из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Бенасси Марко.
3'
3'
Оби Джоэл из команды Торино делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
2'
сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фальке Яго!
2'
Бенасси Марко из команды Торино делает передачу одноклубнику.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 5:3 Пескара
Торино
95% (208)
Ничья:
4.6% (10)
Пескара
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Торино:
42.9% (94)
2:1 Торино:
22.8% (50)
1:0 Торино:
16.9% (37)
3:1 Торино:
4.1% (9)
3:0 Торино:
4.1% (9)
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