Стадион: Ренцо Барбера Зрители: 15000
11' Желтая карточкаРисполи Андреа
0:1
19' ГолКонти Андреа
23' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
0:2
26' ГолГомес Алехандро
1:2
41' ГолЧочев Ивайло
72' Желтая карточкаФройлер Ремо
73' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
1:3
79' ГолКристанте Бриан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
93'
Яяло Мато мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
93'
ШТАНГА! Балог Норберт попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
93'
Балог Норберт на финте ушёл от оппонента.
91'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Конти Андреа из команды Аталанта в офсайде
88'
Эмбало Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Палермо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
87'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
86'
Тактическая замена. Кесси Франк уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
84'
Тактическая замена. Энрике Бруно уходит с поля и его заменяет Балог Норберт
84'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Конти Андреа заработал фол.
83'
Яяло Мато атакует сзади соперника. Конти Андреа пострадал.
81'
80'
Рисполи Андреа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристанте Бриан из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
78'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный навес.
76'
76'
Несторовски Илья имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
76'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает отличный навес.
76'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Несторовски Илья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
74'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
Тактическая замена. Чочев Ивайло уходит с поля и его заменяет Гацци Алессандро
73'
Гольданига Эдоардо получает желтую карточку.
73'
Гольданига Эдоардо совершает грубый фол. Петанья Андреа был жертвой
72'
Фройлер Ремо получает желтую карточку.
72'
Фройлер Ремо из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Чочев Ивайло.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Тактическая замена. Куртич Ясмин уходит с поля и его заменяет Кристанте Бриан
70'
Спинаццола Леонардо попадает в перекладину. Какой шанс!
70'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
67'
Несторовски Илья мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
67'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой слева.
66'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
65'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает подножку. Спинаццола Леонардо заработал фол.
64'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
64'
64'
Игрок из команды Палермо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Рисполи Андреа из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
63'
Петанья Андреа имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
63'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает отличный пас
63'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
62'
Пеццелла Джузеппе выбил мяч на угловой.
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Конти Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
60'
60'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
58'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
55'
55'
Тактическая замена. Трайковски Александар уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
55'
Конти Андреа из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
54'
53'
53'
Несторовски Илья из команды Палермо наносит неточный удар с лета
53'
52'
51'
Чочев Ивайло пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
51'
Гонсалес Джанкарло нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
51'
Спинаццола Леонардо выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
50'
Эмбало Карлос из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
50'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Конти Андреа коснулся мяча рукой.
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
47'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Куртич Ясмин.
46'
46'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта. Это Несторовски Илья заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
46'
Фройлер Ремо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
46'
Гольданига Эдоардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
43'
43'
Кесси Франк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
41'
Энрике Бруно сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чочев Ивайло из клуба "Палермо" отправил мяч головой в ворота.
41'
41'
41'
Кесси Франк из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
41'
41'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
40'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Кесси Франк из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает навес
38'
Конти Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Несторовски Илья из команды Палермо наносит неточный удар с лета
35'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
35'
35'
Трайковски Александар из команды Палермо разыграл угловой с левого угла.
35'
Конти Андреа выбил мяч на угловой.
34'
32'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
32'
Кесси Франк из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
30'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает подножку. Гольданига Эдоардо заработал фол.
29'
29'
Куртич Ясмин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта. Это Гольданига Эдоардо заработал фол.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Гомес Алехандро!
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
26'
Яяло Мато ошибается в защите.
25'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
24'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает навес
24'
Эмбало Карлос из команды Палермо разыграл угловой с правого угла.
24'
Спинаццола Леонардо выбил мяч на угловой.
24'
Бериша Этрит ошибается в защите.
23'
23'
Толой Рафаэл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
23'
Гонсалес Джанкарло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо. Это Куртич Ясмин заработал фол.
23'
Гонсалес Джанкарло ошибается в защите.
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Энрике Бруно из команды Палермо. Это Кесси Франк заработал фол.
19'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Конти Андреа из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
18'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
17'
16'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Трайковски Александар исполняет штрафной удар, но его блокируют
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Кесси Франк из команды Аталанта делает подножку. Эмбало Карлос заработал фол.
15'
Игроки ФК "Палермо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
14'
Энрике Бруно из команды Палермо разыграл угловой с левого угла.
14'
Несторовски Илья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Кальдара Маттиа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
Несторовски Илья из команды Палермо делает навес
13'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
12'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Яяло Мато заработал фол.
11'
Рисполи Андреа получает желтую карточку.
11'
Рисполи Андреа ныряет в штрафной
11'
Рисполи Андреа из команды Палермо играет в стеночку. Несторовски Илья был стеночкой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
9'
9'
Конти Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
9'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
8'
Петанья Андреа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
8'
7'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
5'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
5'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
4'
3'
Трайковски Александар нарушает правила. Толой Рафаэл пострадал
3'
После дальнего удара, который нанес Энрике Бруно мяч отбит вратарем
2'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Пеццелла Джузеппе заработал фол.
2'
2'
Куртич Ясмин из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
1'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
1'
Гомес Алехандро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
1'
Гомес Алехандро из команды Аталанта играет в стеночку. Петанья Андреа был стеночкой.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:3 Аталанта
Палермо
21.6% (47)
Ничья:
20.2% (44)
Аталанта
58.3% (127)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аталанта:
30.7% (67)
0:1 Аталанта:
23.4% (51)
1:1 Ничья:
18.3% (40)
2:1 Палермо:
11.9% (26)
1:0 Палермо:
6.9% (15)
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