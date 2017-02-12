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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 15000
Палермо
1:3
Конец матча
Аталанта
0'
11' Желтая карточка
Рисполи Андреа
0:1
19' Гол
Конти Андреа
23' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
0:2
26' Гол
Гомес Алехандро
1:2
41' Гол
Чочев Ивайло
72' Желтая карточка
Фройлер Ремо
73' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
1:3
79' Гол
Кристанте Бриан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
93'
Яяло Мато мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
93'
ШТАНГА! Балог Норберт попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
93'
Балог Норберт на финте ушёл от оппонента.
91'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.

91'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
89'
Конти Андреа из команды Аталанта в офсайде
88'
Эмбало Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Палермо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
86'
Тактическая замена. Кесси Франк уходит с поля и его заменяет Грасси Альберто
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
84'
Тактическая замена. Энрике Бруно уходит с поля и его заменяет Балог Норберт
Фол, нарушение
84'
Несторовски Илья из команды Палермо делает подножку. Конти Андреа заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Яяло Мато атакует сзади соперника. Конти Андреа пострадал.
81'
Удар от ворот произведет Аталанта
80'
Рисполи Андреа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
80'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кристанте Бриан из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
78'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный навес.
76'
Удар от ворот произведет Аталанта
76'
Несторовски Илья имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
76'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает отличный навес.
Угловой
76'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Несторовски Илья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
74'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Чочев Ивайло уходит с поля и его заменяет Гацци Алессандро
Желтая карточка
73'
Гольданига Эдоардо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Гольданига Эдоардо совершает грубый фол. Петанья Андреа был жертвой
Желтая карточка
72'
Фройлер Ремо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Фройлер Ремо из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Чочев Ивайло.
71'
Удар от ворот произведет Аталанта
70'
Удар от ворот произведет Палермо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Тактическая замена. Куртич Ясмин уходит с поля и его заменяет Кристанте Бриан
70'
Спинаццола Леонардо попадает в перекладину. Какой шанс!
70'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
67'
Несторовски Илья мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
67'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой слева.
66'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Удар от ворот произведет Палермо
65'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
65'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает подножку. Спинаццола Леонардо заработал фол.
64'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Палермо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Рисполи Андреа из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Удар от ворот произведет Палермо
63'
Петанья Андреа имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
63'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает отличный пас
63'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
Угловой
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
62'
Пеццелла Джузеппе выбил мяч на угловой.
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
61'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Палермо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Конти Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
60'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
58'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Палермо
55'
Тактическая замена. Трайковски Александар уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
55'
Конти Андреа из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
54'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Аталанта
53'
Несторовски Илья из команды Палермо наносит неточный удар с лета
53'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
52'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Чочев Ивайло пробил головой, вратарь справился с ударом.
51'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
51'
Гонсалес Джанкарло нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Конти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
51'
Спинаццола Леонардо выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
50'
Эмбало Карлос из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
50'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
48'
Конти Андреа коснулся мяча рукой.
Офсайд
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
Фол, нарушение
47'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Куртич Ясмин.
46'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта. Это Несторовски Илья заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
46'
Фройлер Ремо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
46'
Гольданига Эдоардо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
43'
Удар от ворот произведет Палермо
43'
Кесси Франк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Энрике Бруно сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чочев Ивайло из клуба "Палермо" отправил мяч головой в ворота.
41'
Энрике Бруно из команды Палермо делает навес
41'
Удар от ворот произведет Палермо
41'
Кесси Франк из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
41'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Кесси Франк из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает навес
38'
Конти Андреа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
36'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
35'
Удар от ворот произведет Аталанта
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Несторовски Илья из команды Палермо наносит неточный удар с лета
35'
Гольданига Эдоардо из команды Палермо делает передачу одноклубнику.
35'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
Угловой
35'
Трайковски Александар из команды Палермо разыграл угловой с левого угла.
35'
Конти Андреа выбил мяч на угловой.
34'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
32'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
32'
Кесси Франк из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
30'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает подножку. Гольданига Эдоардо заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Палермо
29'
Куртич Ясмин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта. Это Гольданига Эдоардо заработал фол.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Гомес Алехандро!
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
26'
Яяло Мато ошибается в защите.
Фол, нарушение
25'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает навес
Угловой
24'
Эмбало Карлос из команды Палермо разыграл угловой с правого угла.
24'
Спинаццола Леонардо выбил мяч на угловой.
24'
Бериша Этрит ошибается в защите.
23'
Удар от ворот произведет Палермо
23'
Толой Рафаэл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Гонсалес Джанкарло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо. Это Куртич Ясмин заработал фол.
23'
Гонсалес Джанкарло ошибается в защите.
22'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
20'
Энрике Бруно из команды Палермо. Это Кесси Франк заработал фол.
19'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Конти Андреа из клуба "Аталанта" отправил мяч головой в ворота.
18'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
17'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Эмбало Карлос из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Трайковски Александар исполняет штрафной удар, но его блокируют
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
15'
Кесси Франк из команды Аталанта делает подножку. Эмбало Карлос заработал фол.
15'
Игроки ФК "Палермо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Гонсалес Джанкарло из команды Палермо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает навес
Угловой
14'
Энрике Бруно из команды Палермо разыграл угловой с левого угла.
14'
Несторовски Илья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Кальдара Маттиа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
Несторовски Илья из команды Палермо делает навес
13'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Яяло Мато заработал фол.
Желтая карточка
11'
Рисполи Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
11'
Рисполи Андреа ныряет в штрафной
11'
Рисполи Андреа из команды Палермо играет в стеночку. Несторовски Илья был стеночкой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
10'
Пеццелла Джузеппе из команды Палермо делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Палермо
9'
Конти Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
9'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
Угловой
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
8'
Петанья Андреа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
8'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Удар от ворот произведет Палермо
6'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
5'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
5'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
5'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта устремляется вперед с мячом.
4'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Трайковски Александар нарушает правила. Толой Рафаэл пострадал
3'
После дальнего удара, который нанес Энрике Бруно мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
2'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает подножку. Пеццелла Джузеппе заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Палермо
2'
Куртич Ясмин из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
Угловой
1'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
1'
Гомес Алехандро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
1'
Гомес Алехандро из команды Аталанта играет в стеночку. Петанья Андреа был стеночкой.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:3 Аталанта
Палермо
21.6% (47)
Ничья:
20.2% (44)
Аталанта
58.3% (127)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
30.7% (67)
Аталанта:
23.4% (51)
Ничья:
18.3% (40)
Палермо:
11.9% (26)
Палермо:
6.9% (15)
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