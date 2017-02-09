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Стадион:
Интер Милан
 
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Эмполи
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Эмполи, который состоится 12.02.2017.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Эмполи
Интер Милан
96% (96)
Ничья:
0% (0)
Эмполи
4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
53% (53)
Интер Милан:
16% (16)
Интер Милан:
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4% (4)
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