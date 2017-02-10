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Стадион:
Лацио
 
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Милан
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лацио - Милан, который состоится 13.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Лацио - Милан
Лацио
56.1% (69)
Ничья:
31.7% (39)
Милан
12.2% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
37.4% (46)
Ничья:
25.2% (31)
Лацио:
10.6% (13)
Милан:
6.5% (8)
Лацио:
3.3% (4)
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