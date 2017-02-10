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Стадион: Олимпийский (Рим)
Состав команд
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
20
Билья
Лукас
19
Лулич
Сенад
Лацио 4-3-3
- Основной состав
- 22 Маркетти Федерико Вратарь
- 8 Баста Душан Защитник
- 3 Де Врей Стефан Защитник
- 2 Худт Уэсли Защитник
- 26 Раду Стефан Защитник
- 16 Пароло Марко Полузащитник
- 20 Билья Лукас Полузащитник
- 21 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник
- 10 Андерсон Фелипе Нападающий
- 17 Иммобиле Чиро Нападающий
- 19 Лулич Сенад Нападающий
- Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Ломбарди Кристиано Травмирован
Милан 4-3-3
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 20 Абате Игнасио Защитник
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 17 Сапата Кристиан Защитник
- 21 Ваньони Леонель Защитник
- 91 Бертолаччи Андреа Полузащитник
- 73 Локателли Мануэль Полузащитник
- 80 Пашалич Марио Полузащитник
- 8 Сусо Хесус Нападающий
- 9 Лападула Джанлука Нападающий
- 7 Делофеу Херард Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Калабрия Давиде Травмирован
- Романьоли Алессио Травмирован
- Антонелли Лука Травмирован
- Де Шильо Маттиа Травмирован
- Бонавентура Джакомо Травмирован
- Монтоливо Риккардо Травмирован
- Куцка Юрай Дисквалифицирован
- Палетта Габриэль Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.02.2017 Пескара 2:6 Лацио СA
- 28.01.2017 Лацио 0:1 Кьево СA
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.01.2017 Лацио 4:2 Дженоа КИ
- 15.01.2017 Лацио 2:1 Аталанта СA
- 08.01.2017 Лацио 1:0 Кротоне СA
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио СA
- 18.12.2016 Лацио 3:1 Фиорентина СA
- 10.12.2016 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Палермо 0:1 Лацио СA
- 20.11.2016 Лацио 3:1 Дженоа СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
- 30.10.2016 Лацио 2:1 Сассуоло СA
- 26.10.2016 Лацио 4:1 Кальяри СA
- 23.10.2016 Торино 2:2 Лацио СA
- 16.10.2016 Лацио 1:1 Болонья СA
- 01.10.2016 Удинезе 0:3 Лацио СA
- 25.09.2016 Лацио 2:0 Эмполи СA
- 20.09.2016 Милан 2:0 Лацио СA
Милан (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 08.02.2017 Болонья 0:1 Милан СA
- 05.02.2017 Милан 0:1 Сампдория СA
- 29.01.2017 Удинезе 2:1 Милан СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 16.01.2017 Торино 2:2 Милан СA
- 12.01.2017 Милан 2:1 Торино КИ
- 08.01.2017 Милан 1:0 Кальяри СA
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 04.12.2016 Милан 2:1 Кротоне СA
- 26.11.2016 Эмполи 1:4 Милан СA
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан СA
- 06.11.2016 Палермо 1:2 Милан СA
- 30.10.2016 Милан 1:0 Пескара СA
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан СA
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус СA
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан СA
- 02.10.2016 Милан 4:3 Сассуоло СA
- 25.09.2016 Фиорентина 0:0 Милан СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 20.09.2016 Милан 2:0 Лацио Серия A
- 20.03.2016 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 01.11.2015 Лацио 1:3 Милан Серия A
- 27.01.2015 Милан 0:1 Лацио Кубок Италии
- 24.01.2015 Лацио 3:1 Милан Серия A
- 31.08.2014 Милан 3:1 Лацио Серия A
- 23.03.2014 Лацио 1:1 Милан Серия A
- 30.10.2013 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 02.03.2013 Милан 3:0 Лацио Серия A
- 20.10.2012 Лацио 3:2 Милан Серия A
- 01.02.2012 Лацио 2:0 Милан Серия A
- 26.01.2012 Милан 3:1 Лацио Кубок Италии
- 09.09.2011 Милан 2:2 Лацио Серия A
- 01.02.2011 Милан 0:0 Лацио Серия A
- 22.09.2010 Лацио 1:1 Милан Серия A
- 28.03.2010 Милан 1:1 Лацио Серия A
- 08.11.2009 Лацио 1:2 Милан Серия A
- 01.02.2009 Лацио 0:3 Милан Серия A
- 03.12.2008 Милан 1:2 Лацио Кубок Италии
- 21.09.2008 Милан 4:1 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|23
|19
|0
|4
|47 - 16
|57
|2.
|Наполи
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|57 - 26
|51
|3.
|Рома
|Заявка
|23
|16
|2
|5
|48 - 21
|50
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|41 - 27
|43
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|37 - 24
|42
|6.
|Аталанта
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 25
|42
|7.
|Милан
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|33 - 27
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|38 - 33
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 33
|32
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 29
|30
|11.
|Удинезе
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 29
|29
|12.
|Кьево
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 30
|29
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|32 - 37
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|32 - 48
|27
|15.
|Болонья
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 34
|27
|16.
|Дженоа
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 35
|25
|17.
|Эмполи
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|14 - 31
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 42
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 40
|13
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|19 - 50
|9
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лацио - Милан, который состоится 13.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лацио - Милан, который состоится 13.02.2017.
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Прогнозы на матч Лацио - Милан
Лацио
56.1% (69)
Ничья:
31.7% (39)
Милан
12.2% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
37.4% (46)
1:1 Ничья:
25.2% (31)
1:0 Лацио:
10.6% (13)
1:2 Милан:
6.5% (8)
2:0 Лацио:
3.3% (4)
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