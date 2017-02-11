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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 24360
Фиорентина
3:0
Конец матча
Удинезе
0'
30' Желтая карточка
Бернардески Федерико
39' Желтая карточка
Халльфредссон Эмиль
1:0
41' Гол
Валеро Борха
2:0
62' Гол
Бабакар Хоума
80' Желтая карточка
Фофана Секо
3:0
80' Пенальти
Бернардески Федерико
84' Желтая карточка
Милич Хрвое
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Данило Ларанжера из команды Удинезе отвел угрозу отличным подкатом
93'
Калинич Никола на финте ушёл от оппонента.
93'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

Фол, нарушение
92'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина. Это Видмер Сильван заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Фиорентина
92'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Фиорентина
90'
Матос Ридер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Матос Ридер из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
90'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
После дальнего удара, который нанес Халльфредссон Эмиль мяч отбит вратарем
Офсайд
85'
Милич Хрвое из команды Фиорентина в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
85'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой слева.
85'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
84'
Тактическая замена. Бернардески Федерико уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
Желтая карточка
84'
Милич Хрвое получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Милич Хрвое совершает грубый фол. Матос Ридер был жертвой
83'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает неудачный навес.
Фол, нарушение
83'
Матос Ридер коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
82'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Перица Стипе заработал фол.
82'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
80'
Г О О О О О Л - Бернардески Федерико из команды Фиорентина забивает пенальти
Желтая карточка
80'
Фофана Секо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛЬТИ! Фофана Секо сыграл рукой в своей штрафной площади.
79'
Бернардески Федерико исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
78'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Сапонара Риккардо заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Удинезе
77'
Сапонара Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 24360 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Вечино Матиас получил травму и заменен. Сапонара Риккардо выходит на поле.
Травма, повреждение
74'
Вечино Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
73'
Вечино Матиас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Вечино Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
72'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Томович Ненад коснулся мяча рукой.
70'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает навес
69'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
68'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
68'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Каэтано Самир заработал фол.
68'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
67'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Калинич Никола
66'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Фиорентина
64'
Удар от ворот произведет Удинезе
64'
Вечино Матиас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
Валеро Борха сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГОЛ! - Бабакар Хоума из команды Фиорентина наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
62'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Каэтано Самир из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Кьеза Федерико.
58'
После дальнего удара, который нанес Теро Сириль мяч отбит вратарем
58'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Бернардески Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
58'
Валеро Борха из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
57'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
57'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
57'
Милич Хрвое из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
56'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
55'
Каэтано Самир получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Томович Ненад.
55'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
55'
Теро Сириль из команды Удинезе подал угловой слева.
54'
Гонсало Родригес выбил мяч на угловой.
54'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
51'
Удар от ворот произведет Удинезе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Удар от ворот произведет Фиорентина
49'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает неудачный навес.
48'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сапата Дуван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
48'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
46'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Агеманг-Баду Эммануэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
48'
После штрафного удара,который нанес Бернардески Федерико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
47'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Удинезе
44'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
43'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Валеро Борха!
41'
Бернардески Федерико ударом издали сотрясает перекладину
40'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
40'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
39'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вечино Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Халльфредссон Эмиль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Халльфредссон Эмиль совершает грубый фол. Бернардески Федерико был жертвой
38'
Удар от ворот произведет Фиорентина
38'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
Травма, повреждение
38'
Кьеза Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Вечино Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
36'
Кьеза Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Халльфредссон Эмиль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
34'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
Фол, нарушение
34'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
34'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
33'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Бадель Милан.
33'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
31'
Янкто Якуб получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Томович Ненад.
31'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Травма, повреждение
31'
Бернардески Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
30'
Бернардески Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
30'
Бернардески Федерико получает желтую карточку.
Травма, повреждение
29'
Бернардески Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Каэтано Самир.
Фол, нарушение
28'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает подножку. Бабакар Хоума заработал фол.
27'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Бабакар Хоума на финте ушёл от оппонента.
27'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина делает навес
26'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Удар от ворот произведет Удинезе
25'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
25'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
24'
Халльфредссон Эмиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Валеро Борха.
24'
Удар от ворот произведет Удинезе
24'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина наносит очень неточный удар.
24'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает навес
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бадель Милан и мяч снова в игре
22'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Милич Хрвое из команды Фиорентина делает навес
21'
Бернардески Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
21'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Фиорентина
21'
Видмер Сильван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
20'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
20'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Фиорентина
17'
Теро Сириль из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
17'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
16'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
15'
Бернардески Федерико коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
13'
Фофана Секо мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
13'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
12'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
11'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
10'
Теро Сириль из команды Удинезе делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Удинезе
8'
Астори Давид из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
6'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
6'
Милич Хрвое получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Пауль Родриго.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Удар от ворот произведет Удинезе
3'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает неудачный навес.
Угловой
3'
Валеро Борха из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
3'
Милич Хрвое из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Вечино Матиас пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
2'
Милич Хрвое из команды Фиорентина подал угловой слева.
1'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
1'
Милич Хрвое из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабакар Хоума, и мяч снова в игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 Удинезе
Фиорентина
93.1% (202)
Ничья:
3.7% (8)
Удинезе
3.2% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
45.6% (99)
Фиорентина:
27.2% (59)
Фиорентина:
12.9% (28)
Фиорентина:
3.2% (7)
Ничья:
2.8% (6)
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