Стадион: Артемио Франки Зрители: 24360
3:0
Конец матча
30' Желтая карточкаБернардески Федерико
39' Желтая карточкаХалльфредссон Эмиль
1:0
41' ГолВалеро Борха
2:0
62' ГолБабакар Хоума
80' Желтая карточкаФофана Секо
3:0
80' ПенальтиБернардески Федерико
84' Желтая карточкаМилич Хрвое
Новости после матча
-
"Фиорентина" разбила "Удинезе" — 00:44
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Данило Ларанжера из команды Удинезе отвел угрозу отличным подкатом
93'
Калинич Никола на финте ушёл от оппонента.
93'
92'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина. Это Видмер Сильван заработал фол.
92'
92'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
91'
91'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Матос Ридер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Матос Ридер из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
86'
После дальнего удара, который нанес Халльфредссон Эмиль мяч отбит вратарем
85'
Милич Хрвое из команды Фиорентина в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе подал угловой слева.
85'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
84'
Тактическая замена. Бернардески Федерико уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
84'
Милич Хрвое получает желтую карточку.
83'
Милич Хрвое совершает грубый фол. Матос Ридер был жертвой
83'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает неудачный навес.
83'
Матос Ридер коснулся мяча рукой.
82'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Перица Стипе заработал фол.
82'
82'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Г О О О О О Л - Бернардески Федерико из команды Фиорентина забивает пенальти
80'
Фофана Секо получает желтую карточку.
80'
ПЕНАЛЬТИ! Фофана Секо сыграл рукой в своей штрафной площади.
79'
Бернардески Федерико исполняет штрафной удар, но его блокируют
78'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Сапонара Риккардо заработал фол.
77'
77'
Сапонара Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 24360 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Вечино Матиас получил травму и заменен. Сапонара Риккардо выходит на поле.
74'
Вечино Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Вечино Матиас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Вечино Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
72'
71'
Томович Ненад коснулся мяча рукой.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
69'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
68'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
68'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
68'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Каэтано Самир заработал фол.
68'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
67'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Калинич Никола
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
65'
64'
64'
Вечино Матиас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
Валеро Борха сделал результативную передачу.
62'
ГОЛ! - Бабакар Хоума из команды Фиорентина наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бернардески Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Каэтано Самир из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Кьеза Федерико.
58'
После дальнего удара, который нанес Теро Сириль мяч отбит вратарем
58'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
58'
Бернардески Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Валеро Борха из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
57'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
57'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает навес
57'
Милич Хрвое из команды Фиорентина делает навес
56'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
55'
Каэтано Самир получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Томович Ненад.
55'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Теро Сириль из команды Удинезе подал угловой слева.
54'
Гонсало Родригес выбил мяч на угловой.
54'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает неудачный навес.
48'
48'
Сапата Дуван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
48'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
46'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Агеманг-Баду Эммануэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
48'
После штрафного удара,который нанес Бернардески Федерико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
47'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Бернардески Федерико заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
43'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Валеро Борха!
41'
Бернардески Федерико ударом издали сотрясает перекладину
40'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
39'
39'
Вечино Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Халльфредссон Эмиль получает желтую карточку.
38'
Халльфредссон Эмиль совершает грубый фол. Бернардески Федерико был жертвой
38'
38'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
38'
Кьеза Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
37'
37'
Вечино Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Кьеза Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает подножку. Халльфредссон Эмиль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
34'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
34'
33'
33'
33'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Бадель Милан.
33'
31'
Янкто Якуб получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Томович Ненад.
31'
31'
Бернардески Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Бернардески Федерико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Бернардески Федерико получает желтую карточку.
29'
Бернардески Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Каэтано Самир.
28'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает подножку. Бабакар Хоума заработал фол.
27'
27'
Бабакар Хоума на финте ушёл от оппонента.
27'
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
25'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
25'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
24'
Халльфредссон Эмиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Валеро Борха.
24'
24'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина наносит очень неточный удар.
24'
Вечино Матиас из команды Фиорентина делает навес
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бадель Милан и мяч снова в игре
22'
22'
Милич Хрвое из команды Фиорентина делает навес
21'
Бернардески Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
21'
21'
Видмер Сильван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
20'
Бернардески Федерико из команды Фиорентина подал угловой справа.
20'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Вечино Матиас заработал фол.
18'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
17'
17'
Теро Сириль из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
17'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
16'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
15'
Бернардески Федерико коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
13'
Фофана Секо мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
13'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
12'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает подножку. Де Пауль Родриго заработал фол.
10'
Теро Сириль из команды Удинезе делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
9'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Астори Давид из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
7'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
6'
6'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
6'
Милич Хрвое получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Пауль Родриго.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
3'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает неудачный навес.
3'
Валеро Борха из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
3'
Милич Хрвое из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Вечино Матиас пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Милич Хрвое из команды Фиорентина подал угловой слева.
1'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
1'
Милич Хрвое из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Бабакар Хоума, и мяч снова в игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 Удинезе
Фиорентина
93.1% (202)
Ничья:
3.7% (8)
Удинезе
3.2% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
45.6% (99)
1:0 Фиорентина:
27.2% (59)
2:0 Фиорентина:
12.9% (28)
3:1 Фиорентина:
3.2% (7)
1:1 Ничья:
2.8% (6)
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