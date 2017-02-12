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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 11000
Сассуоло
1:3
Конец матча
Кьево
0'
4' Красная карточка
Летсерт Тимо
0:0
4' Не забитый пенальти
Инглесе Роберто
1:0
24' Гол
Матри Алессандро
36' Желтая карточка
Дайнелли Дарио
1:1
39' Гол
Инглесе Роберто
45' Желтая карточка
Гобби Массимо
1:2
56' Гол
Инглесе Роберто
1:3
67' Гол
Инглесе Роберто
90' Желтая карточка
Гакпе Серж
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
93'
Удар от ворот произведет Сассуоло
93'
Гакпе Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
92'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
90'
Гакпе Серж получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
90'
Пелузо Федерико атакует сзади соперника. Гакпе Серж пострадал.
89'
Удар от ворот произведет Сассуоло
89'
Хетемай Перпарим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Меджорини Риккардо, и мяч снова в игре
88'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево подал угловой слева.
88'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
87'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает навес
87'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
86'
Аквилани Альберто нарушает правила. Де Гузман Джонатан пострадал
86'
Удар от ворот произведет Кьево
86'
Гакпе Серж из команды Кьево бьет головой мимо ворот
86'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Ицко Мариано заработал фол.
Фол, нарушение
85'
Дункан Альфред нарушает правила. Гакпе Серж пострадал
85'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Удар от ворот произведет Сассуоло
85'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
84'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
83'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
82'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
81'
Йемелло Пьетро нарушает правила. Хетемай Перпарим пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
80'
Политано Маттео из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Хетемай Перпарим.
80'
Рагуза Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Рагуза Антонио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
80'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
79'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 11000 болельщиков
78'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
77'
Удар от ворот произведет Кьево
77'
Пелузо Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Ачерби Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
77'
Рагуза Антонио попал в штангу.
76'
Удар от ворот произведет Кьево
76'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
Офсайд
75'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
75'
Ицко Мариано из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
74'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
73'
Удар от ворот произведет Кьево
73'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
73'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
72'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Пеллегрини Лоренцо уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
70'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
70'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
69'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
69'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
68'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
68'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
67'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инглесе Роберто из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
67'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
66'
Ачерби Франческо нарушает правила. Ицко Мариано пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
Удар от ворот произведет Сассуоло
64'
Кастро Лукас из команды Кьево наносит неточный удар с лета
64'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
63'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
63'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
62'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
60'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
59'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
59'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
56'
Инглесе Роберто из команды Кьево добил мяч в ворота.
56'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
56'
Меджорини Риккардо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
56'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Антей Лука
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
55'
Меджорини Риккардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дункан Альфред.
54'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
54'
Инглесе Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
52'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ицко Мариано из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Сассуоло
51'
Ицко Мариано из команды Кьево делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
50'
Ицко Мариано из команды Кьево делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Сассуоло
49'
Кастро Лукас из команды Кьево бьет головой мимо ворот
49'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
48'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
46'
Тактическая замена. Гобби Массимо уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
47'
Гобби Массимо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
46'
После дальнего удара, который нанес Радованович Иван мяч отбит вратарем
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Пеллегрини Лоренцо нарушает правила. Радованович Иван пострадал
45'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
45'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Удар от ворот произведет Сассуоло
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инглесе Роберто из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
39'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
39'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
39'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
38'
Ицко Мариано атакует сзади соперника. Пелузо Федерико пострадал.
Травма, повреждение
37'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
36'
Дайнелли Дарио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Удар от ворот произведет Кьево
Угловой
34'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
34'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
Угловой
34'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло подал угловой слева.
33'
Политано Маттео нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
32'
Гобби Массимо из команды Кьево остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Удар от ворот произведет Сассуоло
30'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
28'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
27'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
26'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
26'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Матри Алессандро!
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Берарди Доменико, и мяч снова в игре
23'
Удар от ворот произведет Сассуоло
23'
Инглесе Роберто из команды Кьево бьет головой мимо ворот
23'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
22'
Удар от ворот произведет Сассуоло
22'
Хетемай Перпарим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Удар от ворот произведет Сассуоло
21'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
20'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
20'
Гобби Массимо выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
20'
Матри Алессандро атакует сзади соперника. Кастро Лукас пострадал.
19'
Пеллегрини Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
Угловой
19'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
19'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
19'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Гобби Массимо нарушает правила. Берарди Доменико пострадал
Офсайд
18'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
18'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
17'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
17'
Бирса Вальтер нарушает правила. Берарди Доменико пострадал
16'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
15'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Сассуоло
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
13'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Фол, нарушение
12'
Берарди Доменико атакует сзади соперника. Гобби Массимо пострадал.
12'
Сполли Николас из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Пеллегрини Лоренцо нарушает правила. Радованович Иван пострадал
11'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
10'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
10'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
10'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
8'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
8'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
7'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
7'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
7'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Хетемай Перпарим.
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Описание гола
4'
ВРАТАРЬ! Инглесе Роберто исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
4'
УДАЛЕНИЕ! Летсерт Тимо получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛЬТИ! – Летсерт Тимо сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Инглесе Роберто заработал пенальти для своей команды
3'
Удар от ворот произведет Кьево
3'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
2'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:3 Кьево
Сассуоло
75.6% (164)
Ничья:
19.8% (43)
Кьево
4.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Сассуоло:
36.4% (79)
Сассуоло:
30% (65)
Ничья:
15.7% (34)
Сассуоло:
5.1% (11)
Ничья:
2.8% (6)
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