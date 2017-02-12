Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 11000
4' Красная карточкаЛетсерт Тимо
0:0
4' Не забитый пенальтиИнглесе Роберто
1:0
24' ГолМатри Алессандро
36' Желтая карточкаДайнелли Дарио
1:1
39' ГолИнглесе Роберто
45' Желтая карточкаГобби Массимо
1:2
56' ГолИнглесе Роберто
1:3
67' ГолИнглесе Роберто
90' Желтая карточкаГакпе Серж
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
93'
93'
Гакпе Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Гакпе Серж получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Пелузо Федерико атакует сзади соперника. Гакпе Серж пострадал.
89'
89'
Хетемай Перпарим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Меджорини Риккардо, и мяч снова в игре
88'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево подал угловой слева.
88'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
87'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает навес
87'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
86'
Аквилани Альберто нарушает правила. Де Гузман Джонатан пострадал
86'
Удар от ворот произведет Кьево
86'
Гакпе Серж из команды Кьево бьет головой мимо ворот
86'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает подножку. Ицко Мариано заработал фол.
85'
Дункан Альфред нарушает правила. Гакпе Серж пострадал
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
85'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
84'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Йемелло Пьетро нарушает правила. Хетемай Перпарим пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Политано Маттео из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Хетемай Перпарим.
80'
Рагуза Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Рагуза Антонио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
80'
79'
79'
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 11000 болельщиков
78'
78'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
77'
Удар от ворот произведет Кьево
77'
Пелузо Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
77'
Ачерби Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
77'
Рагуза Антонио попал в штангу.
76'
Удар от ворот произведет Кьево
76'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
75'
75'
Ицко Мариано из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
73'
Удар от ворот произведет Кьево
73'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
73'
73'
72'
72'
Тактическая замена. Пеллегрини Лоренцо уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
70'
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
69'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
69'
68'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
68'
68'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
67'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инглесе Роберто из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
67'
66'
Ачерби Франческо нарушает правила. Ицко Мариано пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
64'
Кастро Лукас из команды Кьево наносит неточный удар с лета
64'
63'
63'
63'
63'
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
62'
61'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
60'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
59'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
59'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
59'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
56'
Инглесе Роберто из команды Кьево добил мяч в ворота.
56'
56'
Меджорини Риккардо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
56'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Антей Лука
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
Меджорини Риккардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дункан Альфред.
54'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
54'
Инглесе Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
52'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ицко Мариано из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
Ицко Мариано из команды Кьево делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
50'
Ицко Мариано из команды Кьево делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
49'
49'
Кастро Лукас из команды Кьево бьет головой мимо ворот
49'
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Пеллегрини Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
48'
46'
Тактическая замена. Гобби Массимо уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Гобби Массимо получает желтую карточку.
47'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
46'
После дальнего удара, который нанес Радованович Иван мяч отбит вратарем
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Пеллегрини Лоренцо нарушает правила. Радованович Иван пострадал
45'
45'
45'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инглесе Роберто из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
39'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
39'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
39'
38'
Ицко Мариано атакует сзади соперника. Пелузо Федерико пострадал.
37'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Берарди Доменико получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Дайнелли Дарио получает желтую карточку.
36'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
34'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
34'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло подал угловой слева.
33'
Политано Маттео нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
32'
Гобби Массимо из команды Кьево остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
31'
30'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
30'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
28'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
27'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
26'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Матри Алессандро!
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Берарди Доменико, и мяч снова в игре
23'
23'
Инглесе Роберто из команды Кьево бьет головой мимо ворот
23'
22'
22'
Хетемай Перпарим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
21'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
20'
Гобби Массимо выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Матри Алессандро атакует сзади соперника. Кастро Лукас пострадал.
19'
Пеллегрини Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
19'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
19'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
19'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Гобби Массимо нарушает правила. Берарди Доменико пострадал
18'
18'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
17'
Удар от ворот произведет Кьево
17'
Бирса Вальтер нарушает правила. Берарди Доменико пострадал
16'
16'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
14'
13'
12'
Берарди Доменико атакует сзади соперника. Гобби Массимо пострадал.
12'
Сполли Николас из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Пеллегрини Лоренцо нарушает правила. Радованович Иван пострадал
11'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
10'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
10'
10'
10'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
8'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
8'
8'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
7'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
7'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
6'
6'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Хетемай Перпарим.
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
ВРАТАРЬ! Инглесе Роберто исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
4'
УДАЛЕНИЕ! Летсерт Тимо получил жёлтую карточку и покинул поле.
4'
ПЕНАЛЬТИ! – Летсерт Тимо сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Инглесе Роберто заработал пенальти для своей команды
3'
Удар от ворот произведет Кьево
3'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
3'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
2'
1'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:3 Кьево
Сассуоло
75.6% (164)
Ничья:
19.8% (43)
Кьево
4.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сассуоло:
36.4% (79)
2:1 Сассуоло:
30% (65)
1:1 Ничья:
15.7% (34)
2:0 Сассуоло:
5.1% (11)
0:0 Ничья:
2.8% (6)
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