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Стадион:
Кальяри
 
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Ювентус
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кальяри - Ювентус, который состоится 12.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус
Кальяри
5.1% (5)
Ничья:
6.1% (6)
Ювентус
88.8% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
33.7% (33)
Ювентус:
20.4% (20)
Ювентус:
14.3% (14)
Ювентус:
6.1% (6)
Ювентус:
4.1% (4)
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