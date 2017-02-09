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Стадион: Эцио Шида
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 08.02.2017 Кротоне 0:2 Ювентус СA
- 05.02.2017 Палермо 1:0 Кротоне СA
- 29.01.2017 Кротоне 4:1 Эмполи СA
- 22.01.2017 Дженоа 2:2 Кротоне СA
- 14.01.2017 Кротоне 0:1 Болонья СA
- 08.01.2017 Лацио 1:0 Кротоне СA
- 18.12.2016 Удинезе 2:0 Кротоне СA
- 10.12.2016 Кротоне 2:1 Пескара СA
- 04.12.2016 Милан 2:1 Кротоне СA
- 27.11.2016 Кротоне 1:1 Сампдория СA
- 20.11.2016 Кротоне 0:2 Торино СA
- 06.11.2016 Интер Милан 3:0 Кротоне СA
- 30.10.2016 Кротоне 2:0 Кьево СA
- 26.10.2016 Фиорентина 1:1 Кротоне СA
- 23.10.2016 Кротоне 1:2 Наполи СA
- 16.10.2016 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 02.10.2016 Кальяри 2:1 Кротоне СA
- 26.09.2016 Кротоне 1:3 Аталанта СA
- 21.09.2016 Рома 4:0 Кротоне СA
- 18.09.2016 Кротоне 1:1 Палермо СA
Рома (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 24.11.2016 Рома 4:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья СA
- 03.11.2016 Аустрия Вена 2:4 Рома ЛЕ
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома СA
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома СA
- 23.10.2016 Рома 4:1 Палермо СA
- 20.10.2016 Рома 3:3 Аустрия Вена ЛЕ
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 21.09.2016 Рома 4:0 Кротоне Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|23
|19
|0
|4
|47 - 16
|57
|2.
|Рома
|Заявка
|23
|16
|2
|5
|48 - 21
|50
|3.
|Наполи
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|55 - 26
|48
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|41 - 27
|43
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|37 - 24
|42
|6.
|Аталанта
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 25
|42
|7.
|Милан
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|33 - 27
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|38 - 33
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 33
|32
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 29
|30
|11.
|Удинезе
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 29
|29
|12.
|Кьево
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 30
|29
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|32 - 37
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|32 - 48
|27
|15.
|Болонья
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 34
|27
|16.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 33
|25
|17.
|Эмполи
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|14 - 31
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 42
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 40
|13
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|19 - 50
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 50 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кротоне - Рома, который состоится 12.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кротоне - Рома, который состоится 12.02.2017.
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Прогнозы на матч Кротоне - Рома
Кротоне
2% (2)
Ничья:
4.9% (5)
Рома
93.1% (95)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Рома:
39.2% (40)
0:1 Рома:
18.6% (19)
1:2 Рома:
18.6% (19)
1:3 Рома:
5.9% (6)
1:1 Ничья:
4.9% (5)
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