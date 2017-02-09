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Стадион:
Кротоне
 
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Рома
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кротоне - Рома, который состоится 12.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Кротоне - Рома
Кротоне
2% (2)
Ничья:
4.9% (5)
Рома
93.1% (95)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
39.2% (40)
Рома:
18.6% (19)
Рома:
18.6% (19)
Рома:
5.9% (6)
Ничья:
4.9% (5)
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