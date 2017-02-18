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Стадион:
Антальяспор
0:0
Первый тайм: 31'
Карабюкспор
0'
21' Желтая карточка
Эль-Кабир Мустафа
31'
Первый тайм
Желтая карточка
21'
Эль-Кабир Мустафа получает желтую карточку.
13'
Антальяспор производит замену. Куртулуш Йекта уходит, и Сандро Раньери заменяет его
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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