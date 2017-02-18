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Стадион: Анталья Арена
0:0
Первый тайм: 31'
21' Желтая карточкаЭль-Кабир Мустафа
Состав команд
Антальяспор
- Основной состав
- 32 Форнецци Сашо Вратарь
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Нападающий
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- 14 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- 99 Serge Mbilla Etame
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 6 Хорич Кенан Защитник
- 17 Макун Жан Полузащитник
- 10 Озкан Сердар Полузащитник
- 33 Сандро Раньери Полузащитник
- 55 Дроле Жан-Армель Нападающий
- Алпсой Харун
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Карабюкспор
- Основной состав
- 78 Шахин Ахмет Вратарь
- 13 Нункеу Дани Защитник
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 14 Латовлевич Ясмин Защитник
- 11 Зенгин Керим Защитник
- 21 Лазаревич Деян Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 29 Селезнёв Евгений Нападающий
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Папп Пол Защитник
- 97 Близниченко Андрей Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 7 Депе Илхан Полузащитник
- 28 Зец Эрмин Нападающий
- 23 Деликташ Сердар Нападающий
- 98 Ercument Kafkasyali
- Главный тренер: Тудор Игор
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 02.10.2016 Галатасарай 3:1 Антальяспор С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор С
- 11.09.2016 Антальяспор 1:3 Коньяспор С
- 26.08.2016 Аланьяспор 2:1 Антальяспор С
- 21.08.2016 Антальяспор 0:0 Османлыспор С
Карабюкспор (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Карабюкспор 2:1 Галатасарай С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 20.09.2016 Офспор 5:3 Карабюкспор К
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор С
- 10.09.2016 Бешикташ 3:1 Карабюкспор С
- 28.08.2016 Карабюкспор 3:0 Ризеспор С
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Карабюкспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор Суперлига
- 22.03.2014 Антальяспор 0:0 Карабюкспор Суперлига
- 26.10.2013 Карабюкспор 1:1 Антальяспор Суперлига
- 16.02.2013 Антальяспор 0:0 Карабюкспор Суперлига
- 21.09.2012 Карабюкспор 1:0 Антальяспор Суперлига
- 04.12.2011 Антальяспор 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 13.05.2011 Антальяспор 1:2 Карабюкспор Суперлига
- 11.12.2010 Карабюкспор 2:0 Антальяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|20
|13
|5
|2
|40 - 17
|44
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|12
|6
|2
|37 - 16
|42
|3.
|Галатасарай
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Фенербахче
|20
|10
|6
|4
|39 - 19
|36
|5.
|Антальяспор
|0:0
|21
|9
|6
|6
|24 - 23
|33
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Коньяспор
|20
|7
|7
|6
|24 - 24
|28
|8.
|Бурсаспор
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|9.
|Карабюкспор
|0:0
|21
|8
|4
|9
|24 - 28
|28
|10.
|Османлыспор
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|11.
|Касымпаша
|20
|7
|3
|10
|25 - 28
|24
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|20
|6
|6
|8
|12 - 24
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|8
|6
|17 - 19
|23
|14.
|Кайсериспор
|21
|6
|4
|11
|22 - 33
|22
|15.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|16.
|Ризеспор
|20
|5
|4
|11
|20 - 32
|19
|17.
|Аданаспор
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|18.
|Газиантепспор
|19
|4
|2
|13
|16 - 34
|14
Первый тайм
21'
Эль-Кабир Мустафа получает желтую карточку.
13'
Антальяспор производит замену. Куртулуш Йекта уходит, и Сандро Раньери заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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