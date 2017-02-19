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Стадион: Анкара 19 Майис
2:0
Конец матча
1:0
16' ГолГюрлер Сердар
32' Желтая карточкаУслу Мехмет
45' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
2:0
49' ГолГюрлер Сердар
64' Желтая карточкаШахинер Омер Али
72' Желтая карточкаВукович Ягош
73' Желтая карточкаФофана Морике
83' Желтая карточкаХопф Йоханнес
88' Желтая карточкаОгюз Ахмет
90' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
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16'
1:0
32'
45'
49'
2:0
64'
72'
73'
83'
88'
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 15 Политевич Сергей Защитник
- 79 Караер Аныл Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 20 Карабулут Айдын Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 31 Ранти Токело Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- 12 Luccas Claro
- Запасные игроки
- 67 Шам Орхан Защитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 93 Сёзен Умут Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 88 Великонья Этьен Нападающий
- 22 Bady
- 29 Taha Demirtas
- Главный тренер: Умит Озат
Коньяспор
- Основной состав
- 30 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 54 Услу Мехмет Защитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 10 Баич Риад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Таракчи Кайя Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 27 Меха Албан Полузащитник
- 61 Сонмез Халил Нападающий
- 9 Рангелов Димитар Нападающий
- 21 Фофана Морике Нападающий
- Главный тренер: Коджаман Айкют
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 18.09.2016 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор С
- 28.08.2016 Османлыспор 2:2 Генчлербирлиги С
- 21.08.2016 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор С
- 13.08.2016 Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги ТМК
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Коньяспор 0:1 Галатасарай С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 03.11.2016 Брага 3:1 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 24.10.2016 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 20.10.2016 Коньяспор 1:1 Брага ЛЕ
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 29.09.2016 Гент 2:0 Коньяспор ЛЕ
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
- 18.09.2016 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 13.08.2016 Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи. Клубы
- 02.04.2016 Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига
- 30.10.2015 Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 12.05.2015 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 04.02.2015 Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции
- 20.12.2014 Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига
- 16.12.2014 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции
- 23.02.2014 Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига
- 21.09.2013 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 23.08.2011 Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи. Сборные
- 08.05.2011 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига
- 05.12.2010 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 12.04.2009 Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига
- 09.11.2008 Коньяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига
- 27.07.2008 Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи. Сборные
- 23.02.2008 Генчлербирлиги 6:1 Коньяспор Суперлига
- 30.12.2007 Генчлербирлиги 6:1 Коньяспор Товарищеские матчи. Сборные
- 17.11.2007 Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|1:0
|21
|14
|5
|2
|41 - 17
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|21
|12
|7
|2
|37 - 16
|43
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|21
|10
|7
|4
|39 - 19
|37
|5.
|Антальяспор
|21
|10
|5
|6
|25 - 23
|35
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Османлыспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 23
|30
|8.
|Бурсаспор
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|9.
|Коньяспор
|21
|7
|7
|7
|24 - 26
|28
|10.
|Карабюкспор
|21
|8
|3
|10
|24 - 29
|27
|11.
|Генчлербирлиги
|20
|6
|8
|6
|19 - 19
|26
|12.
|Касымпаша
|21
|7
|4
|10
|25 - 28
|25
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|0:1
|21
|6
|6
|9
|12 - 25
|24
|14.
|Кайсериспор
|21
|6
|4
|11
|22 - 33
|22
|15.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|16.
|Ризеспор
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|17.
|Аданаспор
|21
|4
|5
|12
|19 - 32
|17
|18.
|Газиантепспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 34
|15
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Хаджиахметович Амир получает желтую карточку.
88'
Огюз Ахмет получает желтую карточку.
87'
Коньяспор производит замену. Туран Али уходит, и Сонмез Халил заменяет его
86'
Генчлербирлиги производит замену. Гюрлер Сердар уходит, и Великонья Этьен заменяет его
83'
Хопф Йоханнес получает желтую карточку.
82'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Шчекич Александар заменяет его
73'
Фофана Морике получает желтую карточку.
72'
Вукович Ягош получает желтую карточку.
66'
Генчлербирлиги производит замену. Ранти Токело уходит, и Мурики Ведат заменяет его
64'
Шахинер Омер Али получает желтую карточку.
60'
Коньяспор производит замену. Чамдалы Али уходит, и Фофана Морике заменяет его
60'
Коньяспор производит замену. Услу Мехмет уходит, и Рангелов Димитар заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
32'
Услу Мехмет получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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