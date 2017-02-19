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Стадион:
Генчлербирлиги
2:0
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
16' Гол
Гюрлер Сердар
32' Желтая карточка
Услу Мехмет
45' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
2:0
49' Гол
Гюрлер Сердар
64' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
72' Желтая карточка
Вукович Ягош
73' Желтая карточка
Фофана Морике
83' Желтая карточка
Хопф Йоханнес
88' Желтая карточка
Огюз Ахмет
90' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Хаджиахметович Амир получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Огюз Ахмет получает желтую карточку.
87'
Коньяспор производит замену. Туран Али уходит, и Сонмез Халил заменяет его
86'
Генчлербирлиги производит замену. Гюрлер Сердар уходит, и Великонья Этьен заменяет его
Желтая карточка
83'
Хопф Йоханнес получает желтую карточку.

82'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Шчекич Александар заменяет его
Желтая карточка
73'
Фофана Морике получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Вукович Ягош получает желтую карточку.
66'
Генчлербирлиги производит замену. Ранти Токело уходит, и Мурики Ведат заменяет его
Желтая карточка
64'
Шахинер Омер Али получает желтую карточку.
60'
Коньяспор производит замену. Чамдалы Али уходит, и Фофана Морике заменяет его
60'
Коньяспор производит замену. Услу Мехмет уходит, и Рангелов Димитар заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Услу Мехмет получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюрлер Сердар.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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