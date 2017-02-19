  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 12107
Фенербахче
0:0
Конец матча
Касымпаша
0'
19' Желтая карточка
Стох Мирослав
52' Желтая карточка
Попов Страхил
82' Желтая карточка
Шен Волкан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Койта Бенгали-Фоде наказан за толчок Шкртел Мартин
93'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 12107 болельщиков
92'
Удар от ворот произведет Фенербахче
92'
Cristian Guanca бьет из пределов штрафной и упускает момент!

Фол, нарушение
92'
Сари Вейсел из команды Касымпаша делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Касымпаша
91'
Учан Салих имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Фол, нарушение
90'
Койта Бенгали-Фоде блокирует соперника. Шкртел Мартин заработал своей команде штрафной.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Тактическая замена. Каштру Андре уходит с поля и его заменяет Cristian Guanca
89'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Торун Тунай из команды Касымпаша делает навес
89'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Шкртел Мартин выбил мяч подальше от ворот.
87'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Торун Тунай из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Шен Волкан уходит с поля и его заменяет Калдырым Хассан Али
85'
Садику Лорет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
85'
Сари Вейсел выбил мяч на угловой.
84'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
84'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
83'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Попов Страхил из команды Касымпаша делает навес
83'
Попов Страхил из команды Касымпаша устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
82'
Шен Волкан получает желтую карточку за споры
82'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Кейбаши Исмаил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Садику Лорет из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Фернандао.
81'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
79'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
78'
Учан Салих из команды Фенербахче. Это Тити заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Садику Лорет наказан за толчок Топал Мехмет
76'
Удар от ворот произведет Касымпаша
76'
Фернандао бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
Фол, нарушение
76'
Соуза Жосеф блокирует соперника. Койта Бенгали-Фоде заработал своей команде штрафной.
75'
Тактическая замена. Бюйюк Адем уходит с поля и его заменяет Шахин Тургут
75'
Тактическая замена. Туфан Озан уходит с поля и его заменяет Учан Салих
74'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает неудачный навес.
74'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
73'
Сари Вейсел наказан за толчок Фернандао
73'
Каштру Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Удар от ворот произведет Касымпаша
72'
Фернандао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
71'
Каштру Андре из команды Касымпаша. Это Топал Мехмет заработал фол.
71'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Шен Волкан наказан за толчок Садику Лорет
70'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Удар от ворот произведет Касымпаша
69'
Тактическая замена. Samuel Emem Eduok уходит с поля и его заменяет Торун Тунай
68'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает неудачный навес.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Шкртел Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Касымпаша
66'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает неудачный навес.
65'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Стох Мирослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша делает подножку. Шен Волкан заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Фенербахче
63'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает неудачный навес.
62'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Демирель Волкан ошибается в защите.
61'
Удар от ворот произведет Касымпаша
61'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает отличный навес.
61'
Демирель Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Койта Бенгали-Фоде отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
61'
Койта Бенгали-Фоде на финте ушёл от оппонента.
60'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
59'
Туфан Озан из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Шен Волкан из команды Фенербахче подал угловой слева.
58'
Шен Волкан из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Удар от ворот произведет Фенербахче
57'
Койта Бенгали-Фоде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Кьяер Симон из команды Фенербахче делает навес
Угловой
57'
Стох Мирослав из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
56'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Удар от ворот произведет Касымпаша
55'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
55'
Койта Бенгали-Фоде наказан за толчок Шкртел Мартин
Фол, нарушение
54'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Садику Лорет заработал фол.
53'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Стох Мирослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Попов Страхил получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Попов Страхил из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Шен Волкан.
52'
Шен Волкан из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
51'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Шен Волкан.
51'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Тити из команды Касымпаша отвел угрозу отличным подкатом
50'
Шен Волкан на финте ушёл от оппонента.
49'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
48'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
47'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отвел угрозу отличным подкатом
47'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
47'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Соу Мусса уходит с поля и его заменяет Фернандао
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
45'
Вейньо Оливье выбил мяч на угловой.
45'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Стох Мирослав из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
44'
Вейньо Оливье наказан за толчок Соу Мусса
43'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает навес
43'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Топал Мехмет на финте ушёл от оппонента.
42'
Удар от ворот произведет Фенербахче
42'
Samuel Emem Eduok бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Каштру Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает подножку. Каштру Андре заработал фол.
41'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Удар от ворот произведет Фенербахче
40'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Соу Мусса из команды Фенербахче. Это Тити заработал фол.
39'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
39'
Садику Лорет наказан за толчок Стох Мирослав
38'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
38'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Удар от ворот произведет Касымпаша
Фол, нарушение
36'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает подножку. Вейньо Оливье заработал фол.
35'
Удар от ворот произведет Касымпаша
35'
Стох Мирослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Стох Мирослав на финте ушёл от оппонента.
34'
Удар от ворот произведет Фенербахче
34'
Каштру Андре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Удар от ворот произведет Касымпаша
32'
Шен Волкан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
31'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Касымпаша
31'
Топал Мехмет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Сари Вейсел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
30'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игроки ФК "Касымпаша" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
29'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
28'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Шен Волкан коснулся мяча рукой.
28'
Кёсе Рамазан выбил мяч подальше от ворот.
28'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
27'
Демирель Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Удар от ворот произведет Касымпаша
26'
Стох Мирослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
24'
Соу Мусса из команды Фенербахче в офсайде
Фол, нарушение
24'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
24'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников.
23'
Удар от ворот произведет Касымпаша
23'
Шен Волкан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает пас партнеру.
21'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Соуза Жосеф отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
21'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
Желтая карточка
19'
Стох Мирослав получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
19'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Садику Лорет.
18'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
18'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
17'
Тити выбил мяч на угловой.
17'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
16'
Демирель Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Тити выбил мяч подальше от ворот.
15'
Кёсе Рамазан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
14'
Ван дер Виль Грегори наказан за толчок Бюйюк Адем
Фол, нарушение
14'
Стох Мирослав из команды Фенербахче. Это Вейньо Оливье заработал фол.
13'
Игрок клуба "Касымпаша" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Садику Лорет из команды Касымпаша отвел угрозу отличным подкатом
13'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
12'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
12'
Садику Лорет атакует сзади соперника. Соу Мусса пострадал.
11'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Удар от ворот произведет Касымпаша
11'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Удар от ворот произведет Касымпаша
9'
Ван дер Виль Грегори бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Стох Мирослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Ван дер Виль Грегори.
7'
Кёсе Рамазан из команды Касымпаша отвел угрозу отличным подкатом
7'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Демирель Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
7'
Каштру Андре из команды Касымпаша подал угловой слева.
7'
Ван дер Виль Грегори выбил мяч на угловой.
6'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
6'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает подножку. Койта Бенгали-Фоде заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Ван дер Виль Грегори коснулся мяча рукой.
5'
Шен Волкан на финте ушёл от оппонента.
4'
Попов Страхил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
3'
Шкртел Мартин выбил мяч подальше от ворот.
2'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
1'
Шен Волкан из команды Фенербахче. Это Сари Вейсел заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация