Стадион: Шюкрю Сараджоглу Зрители: 12107
0:0
Конец матча
19' Желтая карточкаСтох Мирослав
52' Желтая карточкаПопов Страхил
82' Желтая карточкаШен Волкан
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Койта Бенгали-Фоде наказан за толчок Шкртел Мартин
93'
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 12107 болельщиков
92'
92'
Cristian Guanca бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Сари Вейсел из команды Касымпаша делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Учан Салих имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Койта Бенгали-Фоде блокирует соперника. Шкртел Мартин заработал своей команде штрафной.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Тактическая замена. Каштру Андре уходит с поля и его заменяет Cristian Guanca
89'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Торун Тунай из команды Касымпаша делает навес
89'
88'
Шкртел Мартин выбил мяч подальше от ворот.
87'
87'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Торун Тунай из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
85'
Тактическая замена. Шен Волкан уходит с поля и его заменяет Калдырым Хассан Али
85'
Садику Лорет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
85'
Сари Вейсел выбил мяч на угловой.
84'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
84'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
83'
83'
83'
Попов Страхил из команды Касымпаша делает навес
83'
Попов Страхил из команды Касымпаша устремляется вперед с мячом.
82'
Шен Волкан получает желтую карточку за споры
82'
81'
Кейбаши Исмаил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Садику Лорет из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Фернандао.
81'
81'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
79'
79'
78'
Учан Салих из команды Фенербахче. Это Тити заработал фол.
77'
Садику Лорет наказан за толчок Топал Мехмет
76'
76'
Фернандао бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
76'
Соуза Жосеф блокирует соперника. Койта Бенгали-Фоде заработал своей команде штрафной.
75'
Тактическая замена. Бюйюк Адем уходит с поля и его заменяет Шахин Тургут
75'
Тактическая замена. Туфан Озан уходит с поля и его заменяет Учан Салих
74'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает неудачный навес.
74'
73'
73'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
73'
Сари Вейсел наказан за толчок Фернандао
73'
Каштру Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
Фернандао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Каштру Андре из команды Касымпаша. Это Топал Мехмет заработал фол.
71'
70'
Шен Волкан наказан за толчок Садику Лорет
70'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
69'
Тактическая замена. Samuel Emem Eduok уходит с поля и его заменяет Торун Тунай
68'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает неудачный навес.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Шкртел Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает неудачный навес.
65'
65'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
64'
64'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша делает подножку. Шен Волкан заработал фол.
63'
63'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает неудачный навес.
62'
62'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Демирель Волкан ошибается в защите.
61'
61'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает отличный навес.
61'
61'
Койта Бенгали-Фоде отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
61'
Койта Бенгали-Фоде на финте ушёл от оппонента.
60'
60'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
59'
59'
59'
Туфан Озан из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
58'
Шен Волкан из команды Фенербахче подал угловой слева.
58'
Шен Волкан из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
Койта Бенгали-Фоде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
57'
Кьяер Симон из команды Фенербахче делает навес
57'
Стох Мирослав из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
56'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
55'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
55'
Койта Бенгали-Фоде наказан за толчок Шкртел Мартин
54'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Садику Лорет заработал фол.
53'
53'
53'
52'
Попов Страхил получает желтую карточку.
52'
Попов Страхил из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Шен Волкан.
52'
Шен Волкан из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
51'
51'
51'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Шен Волкан.
51'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Шен Волкан на финте ушёл от оппонента.
49'
49'
49'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
48'
48'
48'
48'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
47'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отвел угрозу отличным подкатом
47'
47'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
Вейньо Оливье выбил мяч на угловой.
45'
45'
Стох Мирослав из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
44'
44'
Вейньо Оливье наказан за толчок Соу Мусса
43'
43'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает навес
43'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Топал Мехмет на финте ушёл от оппонента.
42'
42'
Samuel Emem Eduok бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Каштру Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает подножку. Каштру Андре заработал фол.
41'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
40'
40'
40'
Соу Мусса из команды Фенербахче. Это Тити заработал фол.
39'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
39'
Садику Лорет наказан за толчок Стох Мирослав
38'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
38'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает подножку. Вейньо Оливье заработал фол.
35'
35'
Стох Мирослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Стох Мирослав на финте ушёл от оппонента.
34'
34'
Каштру Андре бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
34'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
33'
33'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
32'
Шен Волкан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша в офсайде
31'
31'
Топал Мехмет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Сари Вейсел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
30'
29'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
29'
29'
28'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
28'
Шен Волкан коснулся мяча рукой.
28'
Кёсе Рамазан выбил мяч подальше от ворот.
28'
28'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
27'
26'
26'
Стох Мирослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Соу Мусса из команды Фенербахче в офсайде
24'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
24'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников.
23'
23'
Шен Волкан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
22'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает пас партнеру.
21'
21'
21'
Соуза Жосеф отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
21'
19'
Стох Мирослав получает желтую карточку за споры
19'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Садику Лорет.
18'
Каштру Андре из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
18'
17'
Тити выбил мяч на угловой.
17'
17'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
16'
16'
Тити выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Ван дер Виль Грегори наказан за толчок Бюйюк Адем
14'
Стох Мирослав из команды Фенербахче. Это Вейньо Оливье заработал фол.
13'
13'
Садику Лорет из команды Касымпаша отвел угрозу отличным подкатом
13'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Койта Бенгали-Фоде из команды Касымпаша делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
12'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Садику Лорет атакует сзади соперника. Соу Мусса пострадал.
11'
11'
11'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
9'
Ван дер Виль Грегори бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
9'
8'
Бюйюк Адем из команды Касымпаша опасно играет. Чуть не пострадал Ван дер Виль Грегори.
7'
Кёсе Рамазан из команды Касымпаша отвел угрозу отличным подкатом
7'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
7'
Каштру Андре из команды Касымпаша подал угловой слева.
7'
Ван дер Виль Грегори выбил мяч на угловой.
6'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает подножку. Койта Бенгали-Фоде заработал фол.
5'
Ван дер Виль Грегори коснулся мяча рукой.
5'
Шен Волкан на финте ушёл от оппонента.
4'
Попов Страхил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
3'
3'
Шкртел Мартин выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
1'
Шен Волкан из команды Фенербахче. Это Сари Вейсел заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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