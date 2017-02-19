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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Водафон Арена
1:0
Первый тайм: 26'
1:0
13' ГолТосун Дженк
|
13'
1:0
Состав команд
77
Генюл
Гёкхан
33
Нукан
Атынч
49
Бабель
Райан
23
Тосун
Дженк
35
Кёрк
Бора
22
Юмлу
Мустафа
13
Лопеш
Мигел
19
Байрам
Омер
29
Адын
Олкан
Бешикташ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабрисио Агосто Вратарь
- 77 Генюл Гёкхан Защитник
- 30 Марсело Антонио Защитник
- 33 Нукан Атынч Защитник
- 3 Адриано Коррея Защитник
- 15 Озьякуп Огузхан Полузащитник
- 13 Хатчинсон Атиба Полузащитник
- 7 Куарежма Рикарду Полузащитник
- 94 Талиска Андерсон Полузащитник
- 49 Бабель Райан Полузащитник
- 23 Тосун Дженк Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Зенгин Толга Вратарь
- 32 Бек Андреас Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 20 Уйсал Неджип Полузащитник
- 18 Арслан Толгай-Али Полузащитник
- 80 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Главный тренер: Шенол Гюнеш
- Травмы и дисквалификации
- Эркин Джанер Травмирован
- Ба Демба Травмирован
- Тошич Душко Дисквалифицирован
Акхисар Беледиеспор 3-4-3
- Основной состав
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 28 Самарджич Мирал Защитник
- 13 Лопеш Мигел Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 19 Байрам Омер Полузащитник
- 5 Хурмаджи Озер Нападающий
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- 29 Адын Олкан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 18 Аду Энох Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 9 Ваш Те Рикарду Полузащитник
- 7 Челик Мугдат Нападающий
- 11 Айик Онур Нападающий
- Главный тренер: Толунай Кафкас
- Травмы и дисквалификации
- Ларссон Даниэль Травмирован
- Куштодиу Диаш Травмирован
- Fatih Ozturk II Травмирован
- Селик Мерван Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Бешикташ (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 24.12.2016 Бешикташ 1:0 Газиантепспор С
- 17.12.2016 Касымпаша 2:1 Бешикташ С
- 10.12.2016 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 06.12.2016 Динамо Киев 6:0 Бешикташ ЛЧ
- 03.12.2016 Фенербахче 0:0 Бешикташ С
- 26.11.2016 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 23.11.2016 Бешикташ 3:3 Бенфика ЛЧ
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 05.11.2016 Бешикташ 2:1 Трабзонспор С
- 01.11.2016 Бешикташ 1:1 Наполи ЛЧ
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 19.10.2016 Наполи 2:3 Бешикташ ЛЧ
- 15.10.2016 Кайсериспор 0:1 Бешикташ С
- 01.10.2016 Ризеспор 0:1 Бешикташ С
- 28.09.2016 Бешикташ 1:1 Динамо Киев ЛЧ
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:2 Бешикташ С
- 11.09.2016 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 27.08.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Галатасарай С
- 21.08.2016 Кайсериспор 0:2 Акхисар Беледиеспор С
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 18.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:2 Бешикташ Суперлига
- 23.04.2016 Акхисар Беледиеспор 3:3 Бешикташ Суперлига
- 29.11.2015 Бешикташ 0:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 14.05.2015 Акхисар Беледиеспор 1:1 Бешикташ Суперлига
- 21.12.2014 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 23.03.2014 Бешикташ 3:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.10.2013 Акхисар Беледиеспор 3:3 Бешикташ Суперлига
- 20.04.2013 Акхисар Беледиеспор 4:1 Бешикташ Суперлига
- 23.11.2012 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|1:0
|21
|14
|5
|2
|41 - 17
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|21
|12
|7
|2
|37 - 16
|43
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|21
|10
|7
|4
|39 - 19
|37
|5.
|Антальяспор
|21
|10
|5
|6
|25 - 23
|35
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Османлыспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 23
|30
|8.
|Бурсаспор
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|9.
|Коньяспор
|21
|7
|7
|7
|24 - 26
|28
|10.
|Карабюкспор
|21
|8
|3
|10
|24 - 29
|27
|11.
|Генчлербирлиги
|20
|6
|8
|6
|19 - 19
|26
|12.
|Касымпаша
|21
|7
|4
|10
|25 - 28
|25
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|0:1
|21
|6
|6
|9
|12 - 25
|24
|14.
|Кайсериспор
|21
|6
|4
|11
|22 - 33
|22
|15.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|16.
|Ризеспор
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|17.
|Аданаспор
|21
|4
|5
|12
|19 - 32
|17
|18.
|Газиантепспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 34
|15
Первый тайм
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Джевикер Айкут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Нукан Атынч из команды Бешикташ делает подножку. Чикалеши Сокол заработал фол.
22'
Хурмаджи Озер коснулся мяча рукой.
22'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
20'
20'
Джевикер Айкут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Адын Олкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Адын Олкан.
16'
Тосун Дженк из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Юмлу Мустафа.
15'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
15'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Самарджич Мирал из команды Акхизар Беледье делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
15'
13'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тосун Дженк из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный навес.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Лопеш Мигел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Самарджич Мирал из команды Акхизар Беледье делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
9'
Бабель Райан коснулся мяча рукой.
8'
8'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хатчинсон Атиба наказан за толчок Джевикер Айкут
7'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье. Это Тосун Дженк заработал фол.
7'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Байрам Омер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ. Это Сиссоко Абдулвхаид заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
5'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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