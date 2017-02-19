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Стадион:
Бешикташ
1:0
Первый тайм: 26'
Акхисар Беледиеспор
0'
1:0
13' Гол
Тосун Дженк
26'
Первый тайм
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Удар от ворот произведет Бешикташ
23'
Джевикер Айкут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Нукан Атынч из команды Бешикташ делает подножку. Чикалеши Сокол заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Хурмаджи Озер коснулся мяча рукой.
22'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
20'
Удар от ворот произведет Бешикташ
20'
Джевикер Айкут навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Адын Олкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Адын Олкан.
Фол, нарушение
16'
Тосун Дженк из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Юмлу Мустафа.
15'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
15'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Самарджич Мирал из команды Акхизар Беледье делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет Бешикташ
13'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тосун Дженк из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
13'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный навес.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Лопеш Мигел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Самарджич Мирал из команды Акхизар Беледье делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Бабель Райан коснулся мяча рукой.
8'
Удар от ворот произведет Бешикташ
8'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Хатчинсон Атиба наказан за толчок Джевикер Айкут
Фол, нарушение
7'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье. Это Тосун Дженк заработал фол.
7'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Байрам Омер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ. Это Сиссоко Абдулвхаид заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
5'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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