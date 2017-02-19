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Стадион:
Аданаспор
1:5
Конец матча
Османлыспор
0'
18' Желтая карточка
Mauricio Ramos
0:1
19' Гол
Н'Диайе Папа
20' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
39' Желтая карточка
Прохазка Вацлав
41' Желтая карточка
Mustafa Sami Can Keskin
0:2
42' Гол
Вебо Пьер
0:3
50' Гол
Махер Адам
1:3
51' Гол
Рони
65' Желтая карточка
Чюрюксу Нуман
1:4
68' Гол
Тьеви Бифума
69' Желтая карточка
Итанж Шарль
77' Желтая карточка
Renan Foguinho
1:5
82' Гол
Чагиран Муса
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Османлыспор производит замену. Вебо Пьер уходит, и Делардж Джон заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чагиран Муса.
79'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Карлос Луис заменяет его
Желтая карточка
77'
Родригуес да Сильва Ренан получает желтую карточку.
72'
Османлыспор производит замену. Н'Диайе Папа уходит, и Чагиран Муса заменяет его

69'
Аданаспор производит замену. Коман Владимир уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
Желтая карточка
69'
Итанж Шарль получает желтую карточку.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тьеви Бифума.
Желтая карточка
65'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рони.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махер Адам.
46'
Аданаспор производит замену. Digao уходит, и Emre Uruc заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аданаспор производит замену. Гуэйе Магайе уходит, и Рони заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вебо Пьер.
Желтая карточка
41'
Mustafa Samican Keskin получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Прохазка Вацлав получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Н'Диайе Папа.
Желтая карточка
18'
Маурисио Рамос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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