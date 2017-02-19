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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: 5 Очак
1:5
Конец матча
18' Желтая карточкаMauricio Ramos
0:1
19' ГолН'Диайе Папа
20' Желтая карточкаН'Диайе Папа
39' Желтая карточкаПрохазка Вацлав
41' Желтая карточкаMustafa Sami Can Keskin
0:2
42' ГолВебо Пьер
0:3
50' ГолМахер Адам
1:3
51' ГолРони
65' Желтая карточкаЧюрюксу Нуман
1:4
68' ГолТьеви Бифума
69' Желтая карточкаИтанж Шарль
77' Желтая карточкаRenan Foguinho
1:5
82' ГолЧагиран Муса
|
18'
19'
0:1
20'
39'
42'
0:2
46'
50'
0:3
51'
1:3
65'
68'
1:4
69'
77'
82'
1:5
Состав команд
Аданаспор
- Основной состав
- 26 Итанж Шарль Вратарь
- 77 Коман Владимир Полузащитник
- 88 Йылмаз Бекир Полузащитник
- 99 Рейналдо Нападающий
- 9 Гуэйе Магайе Нападающий
- 32 Renan Foguinho
- 5 Mauricio Ramos
- 6 Mustafa Sami Can Keskin
- 53 Didi
- 22 Digao I
- 10 Vinicius XII
- Запасные игроки
- 1 Акьюз Хайрулла Вратарь
- 33 Renan Diniz
- 80 Рони
- 27 Cem Ozdemir
- 21 Emre Uruc
- 7 Ahmet Dereli
- 8 Ahmet Bahcivan
- Главный тренер: Levent Sahin
Османлыспор
- Основной состав
- 99 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 10 Н'Диайе Папа Полузащитник
- 93 Махер Адам Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 39 Тьеви Бифума Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 9 Вебо Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Арыкан Хакан Вратарь
- 5 Демир Айкут Защитник
- 4 Алтынай Корай Защитник
- 20 Карлос Луис Полузащитник
- 11 Кылычаслан Эрдал Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 28 Делардж Джон Нападающий
- Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Предыдущие игры
Аданаспор (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 29.10.2016 Аданаспор 0:1 Галатасарай С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 21.09.2016 Эрзинкан Рефахиеспор 3:2 Аданаспор К
- 18.09.2016 Османлыспор 1:0 Аданаспор С
- 10.09.2016 Аданаспор 0:0 Газиантепспор С
- 27.08.2016 Касымпаша 1:1 Аданаспор С
Османлыспор (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Османлыспор 2:2 Галатасарай С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 08.12.2016 Османлыспор 2:0 Цюрих ЛЕ
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Стяуа 2:1 Османлыспор ЛЕ
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
- 16.10.2016 Бурсаспор 0:0 Османлыспор С
- 02.10.2016 Османлыспор 1:1 Фенербахче С
- 29.09.2016 Цюрих 2:1 Османлыспор ЛЕ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|1:0
|21
|14
|5
|2
|41 - 17
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|21
|12
|7
|2
|37 - 16
|43
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|21
|10
|7
|4
|39 - 19
|37
|5.
|Антальяспор
|21
|10
|5
|6
|25 - 23
|35
|6.
|Трабзонспор
|20
|9
|3
|8
|20 - 21
|30
|7.
|Османлыспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 23
|30
|8.
|Бурсаспор
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|9.
|Коньяспор
|21
|7
|7
|7
|24 - 26
|28
|10.
|Карабюкспор
|21
|8
|3
|10
|24 - 29
|27
|11.
|Генчлербирлиги
|20
|6
|8
|6
|19 - 19
|26
|12.
|Касымпаша
|21
|7
|4
|10
|25 - 28
|25
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|0:1
|21
|6
|6
|9
|12 - 25
|24
|14.
|Кайсериспор
|21
|6
|4
|11
|22 - 33
|22
|15.
|Аланьяспор
|20
|6
|3
|11
|29 - 40
|21
|16.
|Ризеспор
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|17.
|Аданаспор
|21
|4
|5
|12
|19 - 32
|17
|18.
|Газиантепспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 34
|15
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Османлыспор производит замену. Вебо Пьер уходит, и Делардж Джон заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чагиран Муса.
79'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Карлос Луис заменяет его
77'
Родригуес да Сильва Ренан получает желтую карточку.
72'
Османлыспор производит замену. Н'Диайе Папа уходит, и Чагиран Муса заменяет его
69'
Аданаспор производит замену. Коман Владимир уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
69'
Итанж Шарль получает желтую карточку.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тьеви Бифума.
65'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рони.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махер Адам.
46'
Начался второй тайм!
46'
Аданаспор производит замену. Гуэйе Магайе уходит, и Рони заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вебо Пьер.
41'
Mustafa Samican Keskin получает желтую карточку.
39'
Прохазка Вацлав получает желтую карточку.
20'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Н'Диайе Папа.
18'
Маурисио Рамос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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