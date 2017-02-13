Стадион: Ипуруа
1:0
11' ПенальтиАдриан Гонсалес
13' Желтая карточкаАдриан Гонсалес
2:0
39' ГолЭнрич Серхи
51' Желтая карточкаЛомбан Давид
3:0
52' ГолРамис Иван
4:0
62' ГолЛеон Педро
69' Желтая карточкаУче Агбо
72' Желтая карточкаГарсия Дани
Второй тайм
78'
Кравец Артём из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
77'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает навес
77'
77'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой слева.
77'
Малле Али нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Сампер Серхи из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Арбилья Анайц выбил мяч на угловой.
75'
Кравец Артём имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
74'
Сильва Гастон из команды Гранада делает навес
73'
Тактическая замена. Рамос Адриан уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
73'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Сампер Серхи заработал фол.
72'
Гарсия Дани получает желтую карточку.
72'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Рамос Адриан заработал фол.
72'
Уче Агбо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Энрич Серхи.
71'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Малле Али из команды Гранада делает подножку. Капа Андер заработал фол.
69'
Уче Агбо получает желтую карточку.
69'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Адриан Гонсалес заработал фол.
68'
Рамис Иван получил травму и заменен. Дос Сантос Мауро выходит на поле.
67'
Рамис Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
67'
67'
Кравец Артём из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
66'
Рамис Иван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
66'
Рамис Иван возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Рамис Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Малле Али нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Кравец Артём не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Леон Педро!
62'
61'
Арбилья Анайц из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
61'
Леон Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
Леон Педро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
59'
Инуи Такаси попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Инуи Такаси на финте ушёл от оппонента.
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Леон Педро, и мяч снова в игре
58'
57'
57'
Инуи Такаси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
57'
Тактическая замена. Перейра Андреас уходит с поля и его заменяет Сампер Серхи
57'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
56'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
56'
Сильва Гастон из команды Гранада отвел угрозу отличным подкатом
56'
Леон Педро на финте ушёл от оппонента.
55'
Адриан Гонсалес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
52'
Леон Педро сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рамис Иван эффектным ударом переправил мяч в ворота.
52'
52'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Ломбан Давид получает желтую карточку.
51'
Ломбан Давид из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Инуи Такаси.
50'
50'
Энрич Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Кравец Артём из команды Гранада. Это Инуи Такаси заработал фол.
48'
48'
47'
После дальнего удара, который нанес Мубарак Вакасо мяч отбит вратарем
46'
46'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Энрич Серхи из команды Эйбар. Это Уче Агбо заработал фол.
43'
43'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
42'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
41'
41'
Рамос Адриан из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Капа Андер.
40'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Леон Педро сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Энрич Серхи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Леон Педро из команды Эйбар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
Адриан Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Леон Педро из команды Эйбар делает пас партнеру.
39'
Леон Педро на финте ушёл от оппонента.
39'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Перейра Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Капа Андер из команды Эйбар делает подножку. Малле Али заработал фол.
37'
37'
Ломбан Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
36'
Уче Агбо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рамис Иван.
36'
Кравец Артём из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой справа.
35'
Эскаланте Гонсало выбил мяч на угловой.
35'
Ломбан Давид из команды Гранада делает передачу одноклубнику.
35'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Леон Педро из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Перейра Андреас.
34'
33'
Малле Али из команды Гранада делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
33'
33'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
33'
33'
Рамис Иван из команды Эйбар делает навес
32'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Перейра Андреас заработал фол.
32'
32'
32'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
Энрич Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Куэнка Исаак коснулся мяча рукой.
28'
Малле Али из команды Гранада делает подножку. Энрич Серхи заработал фол.
27'
27'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
26'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
26'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
24'
Кравец Артём из команды Гранада в офсайде
23'
23'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает подножку. Фулкье Димитри заработал фол.
22'
Перейра Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Леон Педро из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
20'
Лежён Флорьян из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
19'
19'
19'
Адриан Гонсалес бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
19'
18'
Удар от ворот произведет Эйбар
18'
17'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Эйбар
17'
Кравец Артём из команды Гранада бьет головой мимо ворот
17'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой справа.
16'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
16'
Перейра Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Рамис Иван из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Рамос Адриан.
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Фулкье Димитри заработал фол.
13'
Адриан Гонсалес получает желтую карточку за споры
13'
Адриан Гонсалес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фулкье Димитри.
11'
Г О О О О О Л - Адриан Гонсалес из команды Эйбар забивает пенальти
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
ПЕНАЛТИ! - Ингасон Сверрир тянет соперника за майку в штрафной площади. Энрич Серхи заработал пенальти для своей команды
9'
9'
7'
7'
Инуи Такаси бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
6'
Эскаланте Гонсало бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Перейра Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Куэнка Исаак выбил мяч на угловой.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
5'
Рамис Иван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар наносит неточный удар с лета
4'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Малле Али из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Энрич Серхи.
3'
Кравец Артём из команды Гранада делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает пас партнеру.
3'
Куэнка Исаак из команды Гранада. Это Капа Андер заработал фол.
2'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 4:0 Гранада
Эйбар
87.2% (197)
Ничья:
9.7% (22)
Гранада
3.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эйбар:
34.5% (78)
2:1 Эйбар:
22.1% (50)
2:0 Эйбар:
21.7% (49)
1:1 Ничья:
6.2% (14)
3:1 Эйбар:
4.4% (10)
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