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  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Эйбар
4:0
Второй тайм: 79'
Гранада
0'
1:0
11' Пенальти
Адриан Гонсалес
13' Желтая карточка
Адриан Гонсалес
2:0
39' Гол
Энрич Серхи
51' Желтая карточка
Ломбан Давид
3:0
52' Гол
Рамис Иван
4:0
62' Гол
Леон Педро
69' Желтая карточка
Уче Агбо
72' Желтая карточка
Гарсия Дани
79'
Второй тайм
78'
Кравец Артём из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
77'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает навес
77'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой слева.
77'
Малле Али нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Сампер Серхи из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
76'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Малле Али из команды Гранада подал угловой справа.
75'
Арбилья Анайц выбил мяч на угловой.
Угловой
75'
Малле Али из команды Гранада подал угловой справа.
75'
Кравец Артём имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
74'
Сильва Гастон из команды Гранада делает навес
73'
Тактическая замена. Рамос Адриан уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
Фол, нарушение
73'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Сампер Серхи заработал фол.
Желтая карточка
72'
Гарсия Дани получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает подножку. Рамос Адриан заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Уче Агбо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Энрич Серхи.
Офсайд
71'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
70'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
70'
Малле Али из команды Гранада делает подножку. Капа Андер заработал фол.
Желтая карточка
69'
Уче Агбо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Уче Агбо из команды Гранада. Это Адриан Гонсалес заработал фол.
68'
Рамис Иван получил травму и заменен. Дос Сантос Мауро выходит на поле.
Травма, повреждение
67'
Рамис Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
67'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
67'
Кравец Артём из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
66'
Рамис Иван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
66'
Рамис Иван возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Малле Али из команды Гранада делает навес
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
65'
Рамис Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Малле Али нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Кравец Артём не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Леон Педро!
62'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
61'
Арбилья Анайц из команды Эйбар устремляется вперед с мячом.
61'
Леон Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Удар от ворот произведет Гранада
60'
Леон Педро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Капа Андер из команды Эйбар делает пас партнеру.
60'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Удар от ворот произведет Гранада
59'
Инуи Такаси попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Инуи Такаси на финте ушёл от оппонента.
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Леон Педро, и мяч снова в игре
58'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
57'
Удар от ворот произведет Гранада
57'
Инуи Такаси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Удар от ворот произведет Гранада
57'
Тактическая замена. Перейра Андреас уходит с поля и его заменяет Сампер Серхи
57'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
56'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
56'
Сильва Гастон из команды Гранада отвел угрозу отличным подкатом
56'
Леон Педро на финте ушёл от оппонента.
55'
Адриан Гонсалес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Леон Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рамис Иван эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Угловой
52'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
52'
Капа Андер из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
51'
Ломбан Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Ломбан Давид из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Инуи Такаси.
50'
Удар от ворот произведет Гранада
50'
Энрич Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Капа Андер из команды Эйбар делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
49'
Кравец Артём из команды Гранада. Это Инуи Такаси заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Гранада
48'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
47'
После дальнего удара, который нанес Мубарак Вакасо мяч отбит вратарем
46'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
46'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
45'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
43'
Энрич Серхи из команды Эйбар. Это Уче Агбо заработал фол.
43'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает навес
42'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Куэнка Исаак из команды Гранада делает навес
41'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Рамос Адриан из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Капа Андер.
40'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Леон Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Энрич Серхи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Леон Педро из команды Эйбар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
Адриан Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Леон Педро из команды Эйбар делает пас партнеру.
39'
Леон Педро на финте ушёл от оппонента.
39'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Перейра Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
38'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
Фол, нарушение
37'
Капа Андер из команды Эйбар делает подножку. Малле Али заработал фол.
37'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ломбан Давид сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
36'
Уче Агбо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рамис Иван.
36'
Кравец Артём из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
35'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой справа.
35'
Эскаланте Гонсало выбил мяч на угловой.
35'
Ломбан Давид из команды Гранада делает передачу одноклубнику.
35'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
35'
Леон Педро из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Перейра Андреас.
Офсайд
34'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар в офсайде
Фол, нарушение
33'
Малле Али из команды Гранада делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Гранада
33'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
33'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
33'
Ломбан Давид выбил мяч на угловой.
33'
Рамис Иван из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
32'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Перейра Андреас заработал фол.
32'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
32'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
29'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар в офсайде
29'
Энрич Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Куэнка Исаак коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
28'
Малле Али из команды Гранада делает подножку. Энрич Серхи заработал фол.
27'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
27'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
26'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
26'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
25'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
25'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
Офсайд
24'
Кравец Артём из команды Гранада в офсайде
23'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает подножку. Фулкье Димитри заработал фол.
22'
Перейра Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
Угловой
22'
Леон Педро из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
21'
Ломбан Давид выбил мяч на угловой.
21'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Удар от ворот произведет Гранада
20'
Лежён Флорьян из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
19'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
19'
Ломбан Давид выбил мяч на угловой.
19'
Адриан Гонсалес бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
19'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
18'
Удар от ворот произведет Эйбар
18'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Эйбар
17'
Кравец Артём из команды Гранада бьет головой мимо ворот
Угловой
17'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой справа.
16'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
16'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Перейра Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
14'
Рамис Иван из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Рамос Адриан.
Фол, нарушение
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Фулкье Димитри заработал фол.
Желтая карточка
13'
Адриан Гонсалес получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
13'
Адриан Гонсалес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фулкье Димитри.
Описание гола
11'
Г О О О О О Л - Адриан Гонсалес из команды Эйбар забивает пенальти
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
10'
ПЕНАЛТИ! - Ингасон Сверрир тянет соперника за майку в штрафной площади. Энрич Серхи заработал пенальти для своей команды
9'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
9'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Гранада
7'
Инуи Такаси бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Удар от ворот произведет Гранада
6'
Эскаланте Гонсало бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Перейра Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
5'
Куэнка Исаак выбил мяч на угловой.
5'
Капа Андер из команды Эйбар делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
5'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар в офсайде
5'
Рамис Иван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар наносит неточный удар с лета
4'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Малле Али из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Энрич Серхи.
3'
Кравец Артём из команды Гранада делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает пас партнеру.
Фол, нарушение
3'
Куэнка Исаак из команды Гранада. Это Капа Андер заработал фол.
2'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 4:0 Гранада
Эйбар
87.2% (197)
Ничья:
9.7% (22)
Гранада
3.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
34.5% (78)
Эйбар:
22.1% (50)
Эйбар:
21.7% (49)
Ничья:
6.2% (14)
Эйбар:
4.4% (10)
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