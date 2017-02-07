  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Эспаньол
 
Позже
Реал Сосьедад
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эспаньол - Реал Сосьедад, который состоится 10.02.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол
37.3% (44)
Ничья:
42.4% (50)
Реал Сосьедад
20.3% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.8% (47)
Эспаньол:
21.2% (25)
Эспаньол:
10.2% (12)
Реал Сосьедад:
10.2% (12)
Реал Сосьедад:
5.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация