Стадион: Бутарке Зрители: 9124
0:2
Конец матча
8' Желтая карточкаКанелья Роберто
21' Желтая карточкаРико Диего
30' Желтая карточкаТраоре Ласина
55' Желтая карточкаКармона Карлос II
0:1
67' ГолКанелья Роберто
70' Красная карточкаМариньо Диего
74' Желтая карточкаЧоп Дуйе
75' Желтая карточкаБустинса Унаи
76' Желтая карточкаЛильо Кастельяно
82' Желтая карточкаПерес Рубен
0:2
83' ГолБурги Хорхе
84' Желтая карточкаБурги Хорхе
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9124 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Бустинса Унаи из команды Леганес в офсайде
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Мачис Дарвин, и мяч снова в игре
94'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Эль-Жар Набиль и мяч снова в игре
94'
94'
93'
Эль-Жар Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аморебьета Фернандо.
92'
Лусиано Невес из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
92'
92'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с правого угла.
92'
Мачис Дарвин выбил мяч на угловой.
91'
91'
Эррерин Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бурги Хорхе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бустинса Унаи.
90'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон. Это Мантовани Мартин заработал фол.
90'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
89'
Лильо Кастельяно выбил мяч на угловой.
89'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
88'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
88'
88'
Кармона Карлос II исполняет штрафной удар, но его блокируют
87'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
86'
86'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
85'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
85'
Тактическая замена. Гомес Мойсес II уходит с поля и его заменяет Торрес Хави
84'
Бурги Хорхе получает желтую карточку за неспортивное поведение
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бурги Хорхе!
82'
Перес Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Лусиано Невес пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
81'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Мачис Дарвин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
80'
80'
Кастро Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
79'
Тактическая замена. Буэно Альберто уходит с поля и его заменяет Лусиано Невес
79'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Кастро Карлос
78'
Мачис Дарвин из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Мантовани Мартин из команды Леганес в офсайде
77'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Лильо Кастельяно получает желтую карточку.
76'
Лильо Кастельяно блокирует соперника. Мачис Дарвин заработал своей команде штрафной.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Бустинса Унаи получает желтую карточку.
74'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Мере Хорхе.
74'
74'
Чоп Дуйе получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Рико Диего из команды Леганес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
72'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает подножку. Рико Диего заработал фол.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Мариньо Диего оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Тактическая замена. Шимановски Александер уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
68'
67'
Бурги Хорхе сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Канелья Роберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Канелья Роберто пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
66'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
66'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Траоре Ласина получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мантовани Мартин.
65'
65'
Тактическая замена. Саму Гарсия уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
64'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
64'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
64'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
63'
Шимановски Александер из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
62'
62'
Саму Гарсия из команды Леганес наносит неточный удар с лета
62'
61'
Саму Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
60'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Буэно Альберто заработал фол.
59'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Рико Диего заработал фол.
58'
58'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
58'
Тактическая замена. Лопес Исма уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
57'
56'
56'
Саму Гарсия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Буэно Альберто исполняет штрафной удар, но его блокируют
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Кармона Карлос II получает желтую карточку.
55'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
54'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
54'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
54'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
53'
51'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
50'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Траоре Ласина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
47'
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Лопес Исма на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой справа.
45'
Саму Гарсия из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Рико Диего из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
44'
44'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Буэно Альберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Альварес Серхио.
43'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
42'
Саму Гарсия из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
40'
Буэно Альберто из команды Леганес бьет головой мимо ворот
40'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Саму Гарсия из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает подножку. Мере Хорхе заработал фол.
39'
38'
Буэно Альберто из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
37'
37'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
36'
Спортинг Хихон совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Габриэл Пирес нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
34'
34'
Игрок из команды Леганес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
30'
Траоре Ласина получает желтую карточку.
30'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Рико Диего.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
29'
Саму Гарсия из команды Леганес делает неудачный навес.
29'
28'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
28'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
26'
Лильо Кастельяно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шимановски Александер.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Канелья Роберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Саму Гарсия.
24'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает навес
23'
Буэно Альберто из команды Леганес делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
22'
22'
Саму Гарсия из команды Леганес делает неудачный навес.
21'
Рико Диего получает желтую карточку.
21'
Рико Диего блокирует соперника. Лильо Кастельяно заработал своей команде штрафной.
20'
Мере Хорхе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Буэно Альберто.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
18'
18'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает навес
18'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
18'
16'
16'
Буэно Альберто из команды Леганес делает навес
16'
Лильо Кастельяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой справа.
16'
Кармона Карлос II выбил мяч на угловой.
16'
15'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон. Это Габриэл Пирес заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
14'
14'
13'
12'
Буэно Альберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аморебьета Фернандо.
12'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает навес
11'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Буэно Альберто.
11'
11'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает навес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
8'
8'
Канелья Роберто получает желтую карточку за споры
8'
Лопес Исма навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Траоре Ласина заработал фол.
6'
6'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
6'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
5'
Инсуа Пабло выбил мяч на угловой.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
4'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
3'
Герреро Мигель Анхель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Весга Микель.
2'
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Траоре Ласина на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:2 Спортинг Хихон
Леганес
53% (116)
Ничья:
27.9% (61)
Спортинг Хихон
19.2% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леганес:
37.4% (82)
1:1 Ничья:
20.1% (44)
2:1 Леганес:
12.8% (28)
1:2 Спортинг Хихон:
10.5% (23)
0:0 Ничья:
5.9% (13)
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