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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 9124
Леганес
0:2
Конец матча
Спортинг Хихон
0'
8' Желтая карточка
Канелья Роберто
21' Желтая карточка
Рико Диего
30' Желтая карточка
Траоре Ласина
55' Желтая карточка
Кармона Карлос II
0:1
67' Гол
Канелья Роберто
70' Красная карточка
Мариньо Диего
74' Желтая карточка
Чоп Дуйе
75' Желтая карточка
Бустинса Унаи
76' Желтая карточка
Лильо Кастельяно
82' Желтая карточка
Перес Рубен
0:2
83' Гол
Бурги Хорхе
84' Желтая карточка
Бурги Хорхе
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9124 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
95'
Бустинса Унаи из команды Леганес в офсайде
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Мачис Дарвин, и мяч снова в игре
94'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Эль-Жар Набиль и мяч снова в игре

94'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
93'
Эль-Жар Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аморебьета Фернандо.
Фол, нарушение
92'
Лусиано Невес из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Леганес
Угловой
92'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с правого угла.
92'
Мачис Дарвин выбил мяч на угловой.
91'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Эррерин Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Бурги Хорхе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бустинса Унаи.
Фол, нарушение
90'
Кастро Карлос из команды Спортинг Хихон. Это Мантовани Мартин заработал фол.
90'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
89'
Лильо Кастельяно выбил мяч на угловой.
89'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
Офсайд
88'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
88'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Кармона Карлос II исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
87'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
86'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
85'
Тактическая замена. Гомес Мойсес II уходит с поля и его заменяет Торрес Хави
Желтая карточка
84'
Бурги Хорхе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бурги Хорхе!
Желтая карточка
82'
Перес Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Лусиано Невес пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Габриэл Пирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Мачис Дарвин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
80'
Кастро Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Мачис Дарвин из команды Леганес делает навес
79'
Тактическая замена. Буэно Альберто уходит с поля и его заменяет Лусиано Невес
79'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Кастро Карлос
78'
Мачис Дарвин из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
77'
Мантовани Мартин из команды Леганес в офсайде
77'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Габриэл Пирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Лильо Кастельяно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Лильо Кастельяно блокирует соперника. Мачис Дарвин заработал своей команде штрафной.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
75'
Бустинса Унаи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Бустинса Унаи из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Мере Хорхе.
74'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
74'
Чоп Дуйе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
73'
Рико Диего из команды Леганес делает подножку. Лильо Кастельяно заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает подножку. Рико Диего заработал фол.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Мариньо Диего оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
70'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Шимановски Александер уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
68'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
67'
Бурги Хорхе сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Канелья Роберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Канелья Роберто пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
Угловой
66'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
66'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
65'
Траоре Ласина получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мантовани Мартин.
65'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Саму Гарсия уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
64'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон бьет головой мимо ворот
64'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
64'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
63'
Шимановски Александер из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
62'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
62'
Саму Гарсия из команды Леганес наносит неточный удар с лета
62'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
61'
Саму Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
60'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
60'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает подножку. Буэно Альберто заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Рико Диего заработал фол.
Офсайд
58'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
58'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
58'
Тактическая замена. Лопес Исма уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
57'
Удар от ворот произведет Леганес
56'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
56'
Саму Гарсия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Буэно Альберто исполняет штрафной удар, но его блокируют
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
55'
Кармона Карлос II получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
Угловой
54'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой слева.
54'
Мере Хорхе выбил мяч на угловой.
54'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
53'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
50'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
50'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Траоре Ласина отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Саму Гарсия из команды Леганес делает навес
47'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Лопес Исма на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
46'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой справа.
45'
Саму Гарсия из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
45'
Рико Диего из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
44'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Буэно Альберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Альварес Серхио.
43'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
Офсайд
42'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
42'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Саму Гарсия из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
40'
Буэно Альберто из команды Леганес бьет головой мимо ворот
40'
Саму Гарсия из команды Леганес делает навес
40'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Саму Гарсия из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
39'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает подножку. Мере Хорхе заработал фол.
Офсайд
39'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
Фол, нарушение
38'
Буэно Альберто из команды Леганес делает подножку. Кармона Карлос II заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Леганес
37'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
36'
Спортинг Хихон совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Габриэл Пирес нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Саму Гарсия из команды Леганес делает навес
34'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Леганес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Удар от ворот произведет Леганес
Желтая карточка
30'
Траоре Ласина получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Рико Диего.
30'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
29'
Саму Гарсия из команды Леганес делает неудачный навес.
29'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
28'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Рико Диего из команды Леганес делает навес
Офсайд
27'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
Фол, нарушение
26'
Лильо Кастельяно получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шимановски Александер.
25'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
25'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
24'
Канелья Роберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Саму Гарсия.
24'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон делает навес
Фол, нарушение
23'
Буэно Альберто из команды Леганес делает подножку. Альварес Серхио заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
22'
Саму Гарсия из команды Леганес делает неудачный навес.
Желтая карточка
21'
Рико Диего получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Рико Диего блокирует соперника. Лильо Кастельяно заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
20'
Мере Хорхе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Буэно Альберто.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
18'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
18'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает навес
18'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
18'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
16'
Буэно Альберто из команды Леганес делает навес
16'
Лильо Кастельяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Шимановски Александер из команды Леганес подал угловой справа.
16'
Кармона Карлос II выбил мяч на угловой.
16'
Габриэл Пирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон. Это Габриэл Пирес заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
14'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
14'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон делает навес
13'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Буэно Альберто получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аморебьета Фернандо.
12'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает навес
Фол, нарушение
11'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Буэно Альберто.
11'
Эррерин Яго вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Лопес Исма из команды Спортинг Хихон делает навес
10'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
9'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
8'
Удар от ворот произведет Леганес
Желтая карточка
8'
Канелья Роберто получает желтую карточку за споры
8'
Лопес Исма навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Габриэл Пирес из команды Леганес делает подножку. Траоре Ласина заработал фол.
6'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
Угловой
6'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
5'
Инсуа Пабло выбил мяч на угловой.
5'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
Фол, нарушение
3'
Герреро Мигель Анхель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Весга Микель.
2'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
1'
Траоре Ласина на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спортинг Хихон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:2 Спортинг Хихон
Леганес
53% (116)
Ничья:
27.9% (61)
Спортинг Хихон
19.2% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Леганес:
37.4% (82)
Ничья:
20.1% (44)
Леганес:
12.8% (28)
Спортинг Хихон:
10.5% (23)
Ничья:
5.9% (13)
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