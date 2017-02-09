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Стадион:
Бетис
 
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Валенсия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бетис - Валенсия, который состоится 11.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бетис - Валенсия
Бетис
45.3% (43)
Ничья:
28.4% (27)
Валенсия
26.3% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.3% (24)
Бетис:
24.2% (23)
Валенсия:
17.9% (17)
Бетис:
15.8% (15)
Валенсия:
4.2% (4)
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