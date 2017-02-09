- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Позже
Предыдущие игры
Вильярреал (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 28.01.2017 Вильярреал 2:0 Гранада П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 08.12.2016 Вильярреал 2:1 Стяуа ЛЕ
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 24.11.2016 Цюрих 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 30.10.2016 Эйбар 2:1 Вильярреал П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
- 16.10.2016 Вильярреал 5:0 Сельта П
- 02.10.2016 Эспаньол 0:0 Вильярреал П
- 29.09.2016 Стяуа 1:1 Вильярреал ЛЕ
Малага (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.02.2017 Малага 0:1 Эспаньол П
- 27.01.2017 Осасуна 1:1 Малага П
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 08.01.2017 Сельта 3:1 Малага П
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 09.12.2016 Малага 1:1 Гранада П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Малага 4:3 Депортиво П
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 04.11.2016 Малага 3:2 Спортинг Хихон П
- 29.10.2016 Атлетико М 4:2 Малага П
- 23.10.2016 Малага 4:0 Леганес П
- 16.10.2016 Алавес 1:1 Малага П
- 02.10.2016 Малага 2:1 Атлетик Б П
- 23.09.2016 Бетис 1:0 Малага П
- 20.09.2016 Малага 2:1 Эйбар П
- 17.09.2016 Лас-Пальмас 1:0 Малага П
- 10.09.2016 Малага 0:2 Вильярреал П
- 26.08.2016 Эспаньол 2:2 Малага П
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Малага: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
- 10.09.2016 Малага 0:2 Вильярреал Примера
- 13.02.2016 Вильярреал 1:0 Малага Примера
- 23.09.2015 Малага 0:1 Вильярреал Примера
- 17.05.2015 Вильярреал 2:1 Малага Примера
- 10.01.2015 Малага 1:1 Вильярреал Примера
- 22.04.2014 Малага 2:0 Вильярреал Примера
- 29.11.2013 Вильярреал 1:1 Малага Примера
- 12.04.2012 Вильярреал 2:1 Малага Примера
- 29.11.2011 Малага 2:1 Вильярреал Примера
- 20.02.2011 Вильярреал 1:1 Малага Примера
- 27.09.2010 Малага 2:3 Вильярреал Примера
- 21.03.2010 Малага 2:0 Вильярреал Примера
- 25.10.2009 Вильярреал 2:1 Малага Примера
- 12.04.2009 Вильярреал 0:2 Малага Примера
- 16.11.2008 Малага 2:2 Вильярреал Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|51 - 17
|46
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 28
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 16
|39
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|34 - 30
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|28 - 14
|35
|7.
|Эйбар
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|32 - 29
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 25
|32
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|31 - 33
|30
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|31 - 32
|28
|12.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|21 - 22
|27
|13.
|Бетис
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|14.
|Малага
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 35
|22
|15.
|Валенсия
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|29 - 40
|19
|16.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|25 - 32
|19
|17.
|Леганес
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|15 - 35
|18
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|22 - 43
|13
|19.
|Гранада
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|17 - 44
|13
|20.
|Осасуна
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|23 - 46
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 20 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Малага, который состоится 12.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Малага, который состоится 12.02.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Вильярреал - Малага
Вильярреал
87.4% (90)
Ничья:
4.9% (5)
Малага
7.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
37.9% (39)
2:0 Вильярреал:
19.4% (20)
1:0 Вильярреал:
19.4% (20)
3:1 Вильярреал:
4.9% (5)
0:1 Малага:
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Кубок Африканских Наций
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация