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Стадион:
Вильярреал
 
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Малага
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Малага, который состоится 12.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Вильярреал - Малага
Вильярреал
87.4% (90)
Ничья:
4.9% (5)
Малага
7.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
37.9% (39)
Вильярреал:
19.4% (20)
Вильярреал:
19.4% (20)
Вильярреал:
4.9% (5)
Малага:
2.9% (3)
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