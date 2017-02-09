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Стадион:
Осасуна
 
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Реал Мадрид
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Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид
Осасуна
5.1% (5)
Ничья:
2% (2)
Реал Мадрид
92.9% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
24.5% (24)
Реал Мадрид:
22.4% (22)
Реал Мадрид:
13.3% (13)
Реал Мадрид:
11.2% (11)
Реал Мадрид:
5.1% (5)
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