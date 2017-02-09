- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эль-Садар
Позже
Предыдущие игры
Осасуна (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 27.01.2017 Осасуна 1:1 Малага П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Гранада 1:1 Осасуна П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 18.12.2016 Депортиво 2:0 Осасуна П
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 04.12.2016 Спортинг Хихон 3:1 Осасуна П
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 05.11.2016 Осасуна 0:1 Алавес П
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 21.10.2016 Осасуна 1:2 Бетис П
- 17.10.2016 Эйбар 2:3 Осасуна П
- 01.10.2016 Осасуна 2:2 Лас-Пальмас П
- 25.09.2016 Вильярреал 3:1 Осасуна П
- 22.09.2016 Осасуна 1:2 Эспаньол П
- 18.09.2016 Осасуна 0:0 Сельта П
- 10.09.2016 Реал Мадрид 5:2 Осасуна П
- 27.08.2016 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
- 18.12.2016 Реал Мадрид 4:2 Касима Антлерс КЧМ
- 15.12.2016 Клуб Америка 0:2 Реал Мадрид КЧМ
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 02.11.2016 Легия 3:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид П
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 18.10.2016 Реал Мадрид 5:1 Легия ЛЧ
- 15.10.2016 Бетис 1:6 Реал Мадрид П
- 02.10.2016 Реал Мадрид 1:1 Эйбар П
- 27.09.2016 Боруссия Д 2:2 Реал Мадрид ЛЧ
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
- 10.09.2016 Реал Мадрид 5:2 Осасуна Примера
- 26.04.2014 Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера
- 16.01.2014 Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 10.01.2014 Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля
- 14.12.2013 Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера
- 01.06.2013 Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера
- 12.01.2013 Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера
- 31.03.2012 Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера
- 06.11.2011 Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера
- 30.01.2011 Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера
- 11.09.2010 Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера
- 02.05.2010 Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера
- 03.01.2010 Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера
- 31.05.2009 Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера
- 18.01.2009 Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера
- 04.05.2008 Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион
- 17.12.2007 Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|51 - 17
|46
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 28
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 16
|39
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|34 - 30
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|28 - 14
|35
|7.
|Эйбар
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|32 - 29
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 25
|32
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|31 - 33
|30
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|31 - 32
|28
|12.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|21 - 22
|27
|13.
|Бетис
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|14.
|Малага
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 35
|22
|15.
|Валенсия
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|29 - 40
|19
|16.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|25 - 32
|19
|17.
|Леганес
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|15 - 35
|18
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|22 - 43
|13
|19.
|Гранада
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|17 - 44
|13
|20.
|Осасуна
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|23 - 46
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Осасуна - Реал Мадрид, который состоится 11.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Осасуна - Реал Мадрид, который состоится 11.02.2017.
Новости матча
-
Классный слэм-данк Серхио Рамоса — 21:24
-
-
-
-
-
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид
Осасуна
5.1% (5)
Ничья:
2% (2)
Реал Мадрид
92.9% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
24.5% (24)
1:3 Реал Мадрид:
22.4% (22)
0:3 Реал Мадрид:
13.3% (13)
1:2 Реал Мадрид:
11.2% (11)
0:1 Реал Мадрид:
5.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Кубок Африканских Наций
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация