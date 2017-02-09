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Стадион:
Лас-Пальмас
 
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Севилья
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лас-Пальмас - Севилья, который состоится 12.02.2017.
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Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Севилья
Лас-Пальмас
6.3% (6)
Ничья:
17.7% (17)
Севилья
76% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
44.8% (43)
Ничья:
14.6% (14)
Севилья:
12.5% (12)
Севилья:
9.4% (9)
Лас-Пальмас:
3.1% (3)
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