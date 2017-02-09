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Стадион:
Атлетико М
 
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Сельта
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Сельта, который состоится 12.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта
Атлетико М
86.9% (86)
Ничья:
7.1% (7)
Сельта
6.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
34.3% (34)
Атлетико М:
22.2% (22)
Атлетико М:
18.2% (18)
Ничья:
4% (4)
Атлетико М:
3% (3)
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