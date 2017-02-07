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Стадион:
Алавес
 
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Прогнозы на матч Алавес - Барселона
Алавес
5.2% (5)
Ничья:
2.1% (2)
Барселона
92.8% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
27.8% (27)
Барселона:
18.6% (18)
Барселона:
13.4% (13)
Барселона:
11.3% (11)
Барселона:
6.2% (6)
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