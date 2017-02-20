  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Верона
0:0
Конец матча
Спал-2013
0'
50' Желтая карточка
Флоккари Сержио
55' Желтая карточка
Luca Mora
71' Желтая карточка
Болдор Деян
90' Красная карточка
Цаканьи Маттиа
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Цаканьи Маттиа получил жёлтую карточку и покинул поле.
89'
Верона производит замену. Фарес Мохамед уходит, и Ганц Симоне заменяет его
79'
Спал-2013 производит замену. Коста Филиппо уходит, и Дель Гроссо Кристиано заменяет его
78'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
Желтая карточка
71'
Болдор Деян получает желтую карточку.

70'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Зигони Джанмарко заменяет его
68'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Желтая карточка
55'
Luca Mora получает желтую карточку.
Желтая карточка
50'
Флоккари Сержио получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация