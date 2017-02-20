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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
50' Желтая карточкаФлоккари Сержио
55' Желтая карточкаLuca Mora
71' Желтая карточкаБолдор Деян
90' Красная карточкаЦаканьи Маттиа
|
50'
55'
71'
90'
Состав команд
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 23 Фарес Мохамед Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 17 Simon Stefanec
- 29 Lubomir Tupta
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 10 Флоккари Сержио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 24 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- 27 Гильоне Паоло Нападающий
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 2 Daniele Gasparetto
- 18 Eros Schiavon
- 20 Michele Castagnetti
- 3 Tomasso Silvestri
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 01.10.2016 Тернана 0:3 Верона СB
Спал-2013 (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Спал-2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.09.2016 Спал-2013 1:3 Верона Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|26
|14
|6
|6
|35 - 26
|48
|2.
|Беневенто
|26
|13
|8
|5
|36 - 19
|47
|3.
|Верона
|26
|13
|7
|6
|44 - 29
|46
|4.
|Спал-2013
|26
|12
|9
|5
|41 - 26
|45
|5.
|Читтаделла
|26
|12
|3
|11
|35 - 31
|39
|6.
|Перуджа
|26
|9
|12
|5
|33 - 25
|39
|7.
|Специя
|26
|9
|11
|6
|26 - 21
|38
|8.
|Бари
|26
|9
|10
|7
|28 - 25
|37
|9.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|26 - 26
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|8
|11
|7
|36 - 32
|35
|11.
|Новара
|26
|9
|7
|10
|30 - 30
|34
|12.
|Асколи
|26
|7
|13
|6
|30 - 30
|34
|13.
|Авеллино
|26
|8
|8
|10
|24 - 31
|32
|14.
|Салернитана
|26
|7
|11
|8
|29 - 30
|32
|15.
|Чезена
|26
|6
|11
|9
|32 - 32
|29
|16.
|Брешия
|26
|6
|10
|10
|28 - 37
|28
|17.
|Виченца
|26
|6
|10
|10
|19 - 30
|28
|18.
|Пиза
|26
|5
|13
|8
|11 - 15
|28
|19.
|Латина
|26
|4
|14
|8
|27 - 32
|26
|20.
|Про Верчелли
|26
|5
|10
|11
|22 - 35
|25
|21.
|Тернана
|26
|5
|8
|13
|22 - 37
|23
|22.
|Трапани
|26
|3
|13
|10
|22 - 37
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Цаканьи Маттиа получил жёлтую карточку и покинул поле.
89'
Верона производит замену. Фарес Мохамед уходит, и Ганц Симоне заменяет его
79'
Спал-2013 производит замену. Коста Филиппо уходит, и Дель Гроссо Кристиано заменяет его
78'
Верона производит замену. Фоссати Марко уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
71'
Болдор Деян получает желтую карточку.
70'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Зигони Джанмарко заменяет его
68'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Луппи Давиде заменяет его
55'
Luca Mora получает желтую карточку.
50'
Флоккари Сержио получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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