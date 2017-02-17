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Стадион: Доменико Франкиони
13' Желтая карточкаТрост Магнус
23' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
35' Желтая карточкаЧинелли Антонио
41' Желтая карточкаНика Константин
61' Желтая карточкаГарсия Пол
62' Желтая карточкаМакеда Федерико
69' Желтая карточкаКупиш Томаш
0:1
87' ГолГалабинов Андрей
90' Красная карточкаИнсинье Роберто
90' Желтая карточкаГалабинов Андрей
|
13'
35'
41'
61'
62'
69'
87'
0:1
90'
90'
Состав команд
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 31 Ника Константин Полузащитник
- 19 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 10 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 7 Корвия Даниэле Нападающий
- 9 Инсинье Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 8 Рокка Микеле Полузащитник
- 18 Де Джорджо Пьетро Нападающий
- 30 Alessandro De Vitis I
- 33 Gabriele Rolando
- 27 Antonio Negro
- 26 Riccardo Maciucca
- 1 Гранди Маттео
- 11 Giuliano Regolanti
- Главный тренер: Сомма Марио
Новара 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 17 Ланчини Эдоардо Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 8 Кьоза Марко Полузащитник
- 18 Сансоне Джанлука Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Кох Филипп Защитник
- 29 Орланди Андреа Полузащитник
- 23 Адорьян Кристиан Полузащитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 15 Andrea Malberti
- 32 Antonio Lukanovic
- 25 Lorenzo Montipo
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Латина (последние 20 матчей: +4 =11 -5)
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
- 02.10.2016 Чезена 2:2 Латина СB
- 24.09.2016 Латина 1:1 Тернана СB
Новара (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
Последние игры между собой
Латина: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Новара: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|25
|14
|5
|6
|35 - 26
|47
|2.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|3.
|Беневенто
|25
|12
|8
|5
|35 - 19
|44
|4.
|Спал-2013
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|25
|12
|3
|10
|34 - 28
|39
|6.
|Перуджа
|25
|9
|11
|5
|33 - 25
|38
|7.
|Специя
|25
|9
|10
|6
|24 - 19
|37
|8.
|Виртус Энтелла
|25
|8
|10
|7
|36 - 32
|34
|9.
|Бари
|25
|8
|10
|7
|25 - 24
|34
|10.
|Новара
|26
|9
|7
|10
|30 - 30
|34
|11.
|Карпи
|25
|8
|9
|8
|24 - 25
|33
|12.
|Асколи
|25
|7
|12
|6
|29 - 29
|33
|13.
|Салернитана
|25
|7
|10
|8
|28 - 29
|31
|14.
|Авеллино
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|31 - 31
|28
|16.
|Брешия
|25
|6
|10
|9
|27 - 35
|28
|17.
|Виченца
|25
|6
|9
|10
|18 - 29
|27
|18.
|Пиза
|25
|5
|12
|8
|11 - 15
|27
|19.
|Латина
|26
|4
|14
|8
|27 - 32
|26
|20.
|Про Верчелли
|25
|5
|10
|10
|22 - 34
|25
|21.
|Тернана
|25
|5
|8
|12
|21 - 34
|23
|22.
|Трапани
|25
|3
|12
|10
|20 - 35
|21
Второй тайм
90'
Галабинов Андрей получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Инсинье Роберто получил жёлтую карточку и покинул поле.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
83'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его
83'
Латина производит замену. Filippo Bandinelli уходит, и Alessandro De Vitis заменяет его
74'
Латина производит замену. Ника Константин уходит, и Giuliano Regolanti заменяет его
69'
Купиш Томаш получает желтую карточку.
62'
Македа Федерико получает желтую карточку.
61'
Гарсия Пол получает желтую карточку.
59'
Новара производит замену. Кьоза Марко уходит, и Купиш Томаш заменяет его
58'
Латина производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
50'
Новара производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Орланди Андреа заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Ника Константин получает желтую карточку.
35'
Чинелли Антонио получает желтую карточку.
23'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
13'
Трост Магнус получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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