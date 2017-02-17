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  5. Серия B
Стадион:
Латина
0:1
Конец матча
Новара
0'
13' Желтая карточка
Трост Магнус
23' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
35' Желтая карточка
Чинелли Антонио
41' Желтая карточка
Ника Константин
61' Желтая карточка
Гарсия Пол
62' Желтая карточка
Македа Федерико
69' Желтая карточка
Купиш Томаш
0:1
87' Гол
Галабинов Андрей
90' Красная карточка
Инсинье Роберто
90' Желтая карточка
Галабинов Андрей
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Галабинов Андрей получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Инсинье Роберто получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
83'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его
83'
Латина производит замену. Filippo Bandinelli уходит, и Alessandro De Vitis заменяет его

74'
Латина производит замену. Ника Константин уходит, и Giuliano Regolanti заменяет его
Желтая карточка
69'
Купиш Томаш получает желтую карточку.
Желтая карточка
62'
Македа Федерико получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Гарсия Пол получает желтую карточку.
59'
Новара производит замену. Кьоза Марко уходит, и Купиш Томаш заменяет его
58'
Латина производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
50'
Новара производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Орланди Андреа заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Ника Константин получает желтую карточку.
Желтая карточка
35'
Чинелли Антонио получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Трост Магнус получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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