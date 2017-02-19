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Стадион: Stadio Romeo Anconetani
56' Желтая карточкаЛонги Алессандро
62' Желтая карточкаRoberto Zammarini
77' Желтая карточкаМиланович Милан
90' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
|
56'
77'
90'
Состав команд
11
Манай
Рею
Пиза 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 24 Petar Golubovic Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 27 Миланович Милан Защитник
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 36 Roberto Zammarini Полузащитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 7 Маннини Даниэле Полузащитник
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- 11 Манай Рею Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Табанелли Андреа Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 26 Giulio Favale
- 37 Elia Giani
- 20 Diego Peralta II
- 14 Samuele Birindelli
- 16 Nicolo Micchi
- 22 Daniele Cardelli
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 11 Крагль Оливер Защитник
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 3 Кривелло Роберто Защитник
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 19 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Пиза (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
- 25.09.2016 Верона 2:0 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Пиза: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 20.09.2016 Фрозиноне 0:0 Пиза Серия B
- 25.05.2014 Фрозиноне 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе
- 18.05.2014 Пиза 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 10.01.2014 Фрозиноне 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе
- 07.09.2013 Пиза 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 24.03.2013 Пиза 2:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 11.11.2012 Фрозиноне 1:2 Пиза Про Прима Дивизионе
- 25.04.2009 Фрозиноне 1:1 Пиза Серия B
- 29.11.2008 Пиза 3:1 Фрозиноне Серия B
- 02.02.2008 Фрозиноне 1:5 Пиза Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|26
|14
|6
|6
|35 - 26
|48
|2.
|Беневенто
|26
|13
|8
|5
|36 - 19
|47
|3.
|Верона
|25
|13
|6
|6
|44 - 29
|45
|4.
|Спал-2013
|25
|12
|8
|5
|41 - 26
|44
|5.
|Читтаделла
|26
|12
|3
|11
|35 - 31
|39
|6.
|Перуджа
|26
|9
|12
|5
|33 - 25
|39
|7.
|Специя
|26
|9
|11
|6
|26 - 21
|38
|8.
|Бари
|26
|9
|10
|7
|28 - 25
|37
|9.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|26 - 26
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|8
|11
|7
|36 - 32
|35
|11.
|Новара
|26
|9
|7
|10
|30 - 30
|34
|12.
|Асколи
|26
|7
|13
|6
|30 - 30
|34
|13.
|Авеллино
|26
|8
|8
|10
|24 - 31
|32
|14.
|Салернитана
|26
|7
|11
|8
|29 - 30
|32
|15.
|Чезена
|26
|6
|11
|9
|32 - 32
|29
|16.
|Брешия
|26
|6
|10
|10
|28 - 37
|28
|17.
|Виченца
|26
|6
|10
|10
|19 - 30
|28
|18.
|Пиза
|26
|5
|13
|8
|11 - 15
|28
|19.
|Латина
|26
|4
|14
|8
|27 - 32
|26
|20.
|Про Верчелли
|26
|5
|10
|11
|22 - 35
|25
|21.
|Тернана
|26
|5
|8
|13
|22 - 37
|23
|22.
|Трапани
|26
|3
|13
|10
|22 - 37
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Майелло Раффаэле получает желтую карточку.
87'
Пиза производит замену. Federico Angiulli уходит, и Дзонта Лорис заменяет его
85'
Фрозиноне производит замену. Фьямоцци Риккардо уходит, и Чофани Маттео заменяет его
83'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Крагль Оливер заменяет его
80'
Пиза производит замену. Roberto Zammarini уходит, и Лаццари Андреа заменяет его
79'
Фрозиноне производит замену. Чофани Даниэль уходит, и Крагль Оливер заменяет его
79'
Фрозиноне производит замену. Чофани Даниэль уходит, и Мокулу Бенжамен заменяет его
77'
Миланович Милан получает желтую карточку.
66'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Diego Peralta заменяет его
62'
Roberto Zammarini получает желтую карточку.
56'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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