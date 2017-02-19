  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Пиза
0:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
56' Желтая карточка
Лонги Алессандро
62' Желтая карточка
Roberto Zammarini
77' Желтая карточка
Миланович Милан
90' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Майелло Раффаэле получает желтую карточку.
87'
Пиза производит замену. Federico Angiulli уходит, и Дзонта Лорис заменяет его
85'
Фрозиноне производит замену. Фьямоцци Риккардо уходит, и Чофани Маттео заменяет его
83'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Крагль Оливер заменяет его
80'
Пиза производит замену. Roberto Zammarini уходит, и Лаццари Андреа заменяет его

79'
Фрозиноне производит замену. Чофани Даниэль уходит, и Крагль Оливер заменяет его
79'
Фрозиноне производит замену. Чофани Даниэль уходит, и Мокулу Бенжамен заменяет его
Желтая карточка
77'
Миланович Милан получает желтую карточку.
66'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Diego Peralta заменяет его
Желтая карточка
62'
Roberto Zammarini получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация