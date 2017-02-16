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Стадион:
Болонья
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Болонья - Интер Милан, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Болонья - Интер Милан
Болонья
6.4% (5)
Ничья:
12.8% (10)
Интер Милан
80.8% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
42.3% (33)
Интер Милан:
20.5% (16)
Интер Милан:
14.1% (11)
Ничья:
10.3% (8)
Болонья:
2.6% (2)
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